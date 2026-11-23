La CHU de Guadalupe desencadena el plan blanco después de un ataque cibernético. Algunas de las operaciones, consultas y exámenes se aplazarán hasta el 27 de noviembre. Se sigue prestando atención urgente y prioritaria y quedan disponibles las 15 horas. La transferencia de emergencias pediátricas a Belle-Plaine se mantiene durante la noche del lunes al martes.

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El hospital universitario de Guadalupe inició su plan blanco el domingo 22 de noviembre, después de un ataque cibernético la noche anterior. La CHU anuncia el aplazamiento de algunas de las intervenciones, consultas y exámenes de imagen hasta el viernes 27 de noviembre incluido. Se mantiene la atención urgente y prioritaria.

Los cargos no abarcan todos los nombramientos

La administración ha reorganizado la actividad para dar prioridad a los casos más urgentes y asegurar el cuidado de los pacientes ya hospitalizados. Deprogramar es parcial. El anuncio no significa que cada cita de la semana sea cancelada: la CHU no ha publicado una lista exhaustiva de actos diferidos o confirmado que todos los pacientes interesados habían sido notificados.

El Plan Blanco es el mecanismo que permite a la institución reorganizar sus recursos durante una crisis. En este caso, la dirección activó después de una reunión de crisis el domingo. El plazo del 27 de noviembre se refiere a los aplazamientos anunciados; no es una fecha anunciada de regreso a una operación normal.

Los 15 siguen siendo accesibles y se mantiene la transferencia de emergencias pediátricas

The CHU requests that adult and paediatric emergency be reserved for situations that do require urgent care. Según su comunicado de prensa dominical, el centro de llamadas del 15 queda disponible para evaluar las necesidades y orientar a los pacientes.

La dirección mantiene la transferencia de emergencias pediátricas a Belle-Plaine, Abymes, la noche del lunes 23 al martes 24 de noviembre, a las 00:01, hora de Guadalupe.

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