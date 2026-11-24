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On 24 November 1989, two days after the assassination of René Moawad, deputies gathered in Chtaura elected Elias Hraoui. Nueve años más tarde, día a día, pasó a la presidencia de Émile Lahoud en el Palacio de Baabda. Émile Lahoud fue elegido el 15 de octubre. Estas dos escenas cuentan del desplazamiento de instituciones durante y después de la guerra.

Presidente elegido en Bekaa

El 24 de noviembre de 1989, el Parlamento eligió al diputado de Zahlé Elias Hraoui para suceder a René Moawad, asesinado el 22 de noviembre en Beirut. Los representantes elegidos se reúnen en Bekaa, en Park Hotel en Chtaura, según los archivos de la Presidencia de Hraoui. Esta elección de lugar no es una ceremonia reubicada a un país ya pacificado. El poder sigue en disputa y el General Michel Aoun sigue ocupando el Palacio de Baabda al frente del gobierno militar formado al final del mandato de Amine Gemayel.

Hraoui ya conoce las instituciones que dirige. El diputado electo en 1972, presidió el Comité Parlamentario de Agricultura y fue nombrado Ministro de Obras Públicas y Transporte en 1980. En el momento de su elección a la Presidencia, la cuestión no era renegociar el texto acordado en Taif en octubre. Es el seguimiento después de la muerte del primer presidente elegido en este marco, mientras que el proyecto de reconciliación sigue siendo impugnado.

En el discurso juramentario mantenido por la Presidencia del Líbano, Hraoui presenta su asunción de su cargo como continuación de la labor de su predecesor. Entre los objetivos figuran el restablecimiento de la autoridad del Estado y el regreso de las personas desplazadas. Estos son compromisos políticos, no un estado de cosas: las reformas constitucionales inspiradas en el acuerdo de Taif sólo tendrán lugar en septiembre de 1990.

Las oficinas de la Presidencia no regresan inmediatamente a Baabda

La elección no da a Hraoui las llaves del palacio. Según la cronología de la presidencia libanesa, se trasladó primero a un cuartel en Abdullah, en Bekaa, y luego a un asedio temporal en Ramlet al-Baida en Beirut. Incluso después de la salida de Michel Aoun de Baabda el 13 de octubre de 1990, no se mudó al palacio: el edificio estaba muy dañado y debía ser rehabilitado. Hraoui no se estableció allí hasta julio de 1993.

Por lo tanto, es necesario distinguir tres etapas: la elección que prevé la presidencia, la inclusión de parte de las reformas de Taif en la Constitución y el regreso a los locales habituales. La cronología de la Presidencia hace visible esta brecha. Una elección puede restaurar la continuidad de una función sin que las instituciones vuelvan inmediatamente a su lugar o funcionamiento normal.

Nueve años después, el traslado tiene lugar en el palacio

El mandato presidencial no tenía por objeto durar nueve años. En octubre de 1995, el Parlamento modificó el artículo 49 de la Constitución y prorrogó el mandato actual durante tres años. La Presidencia eligió el 23 de noviembre de 1998 como su último día. Al día siguiente, 24 de noviembre, Hraoui entregó el palacio a su sucesor electo, Émile Lahoud, y luego se fue de Baabda.

Entre las dos fechas, el cambio se lee en el lugar. En 1989, un presidente fue elegido para un hotel en La Bekaa, pero no pudo ocupar su cargo en el palacio. En 1998 recibió a su sucesor. La segunda escena no borra las controversias del mandato ni las preguntas que dejó abierto el acuerdo de Taif. Muestra lo que el primero aún no había permitido: una transmisión de poder a la Presidencia.

Cobertura: panorama de Zahlé, donde Elias Hraoui fue elegido diputado el 17 de abril de 2010. La fotografía no muestra Chtaura ni la sesión de 1989. Guillaume Piolle (Eusebio) / Wikimedia Commons, CC BY 3.0. Boxeo y aderezo Libnanews.

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