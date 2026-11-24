Las cuentas publicadas el 5 de noviembre distinguen al Grupo Emirates de la aerolínea. Están cerrados seis meses al 30 de septiembre, marcados por la reducción del tráfico y el aumento del combustible parcialmente amortizado. Los resultados no describen el estado diario de los vuelos o sus perspectivas anuales.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Los resultados publicados por Emirates el 5 de noviembre de 2026 miden el costo de un semestre perturbado, no la situación diaria de los vuelos en noviembre. Sólo para la compañía, el beneficio después de impuestos para los seis meses terminados el 30 de septiembre llegó a 3.3 mil millones de dirhams, en un 66%. El grupo, que también incluye dnata, tiene 3.600 millones.

El tráfico está cayendo más que los ingresos

Entre abril y septiembre, Emirates llevó a 21,8 millones de pasajeros, una disminución del 22% durante un año. Sus ingresos cayeron en un 13% a Dirham 56.9 mil millones. Al 30 de septiembre, la compañía informó de operar el 91% de su red antes de las perturbaciones regionales.

Estos indicadores no son intercambiables: un nuevo destino no significa que todas sus frecuencias o pasajeros hayan regresado. Los datos de una sola empresa tampoco miden la actividad de todo el aeropuerto de Dubai.

Fuel, un choque parcialmente amortiguado

Según las cuentas semestrales, los gastos de combustible aumentaron en un 60% antes de la cubierta financiera. Las ganancias de 7.100 millones de dirhams de esta gestión de riesgos reducen el aumento neto al 13%. Por lo tanto, la empresa sigue siendo beneficiaria a pesar de la contracción de su negocio.

La cubierta financiera tiene por objeto reducir la exposición a los cambios de precios. No aborda cancelaciones ni desvíos. Del mismo modo, un beneficio contable no se confunde con el efectivo disponible: estas dos medidas responden a diferentes preguntas.

Este examen documenta un período terminado. Por sí solo no se prevé el resultado anual, se garantiza el mantenimiento de un vuelo o se produce un efecto específico en los vuelos a Beirut.

Imagen del archivo: Airbus A380 Emirates A6-EUW en Auckland, 8 de mayo de 2026, no relacionado con una escena editorial de cuentas. Umedha Hettigoda, vía Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Fotografía sin vestir editorial.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews