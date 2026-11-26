El Tribunal de Casación de Jordania confirmó la sentencia de Yasser Marji a seis años de trabajo forzoso. La justicia cree que un proyecto ecuestre en Aqaba fue utilizado como cobertura para actividades que amenazan la seguridad del país. Hezbollah negó cualquier enlace con el proyecto o su financiación el miércoles.

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El Tribunal de Casación de Jordania confirmó la sentencia de Yasser Marji a seis años de trabajo forzoso. La justicia cree que un proyecto ecuestre en Aqaba fue utilizado como cobertura para actividades que amenazan la seguridad del país. Hezbollah negó cualquier enlace con el proyecto o su financiación el miércoles.

El Tribunal de Casación desestima la apelación

Según las pruebas de la decisión hecha pública el martes 24 de noviembre, el Tribunal de Casación de Jordania rechazó por unanimidad el recurso de Yasser Marji, que tiene la nacionalidad francesa y libanesa. Sostuvo la sentencia del Tribunal de Seguridad del Estado, que lo había declarado culpable de actos que perturbarían el orden público y pusieran en peligro la seguridad de la sociedad, de conformidad con la legislación jordana contra el terrorismo.

El caso data de finales de 2023. Aparentemente era una cuestión de crear un club de equitación y academia en la ciudad portuaria de Aqaba. According to the reasons for the judgment, the judges held that the project covered illicit activities and that funds of approximately $430,000 were provided by Hezbollah. Marji fue detenido en junio de 2025, antes de que el proyecto fuera descrito por el tribunal.

Defensa propugna la inversión jurídica

La defensa desafió el uso de las declaraciones del acusado durante la investigación. Sostuvo que la formación de una empresa, acuerdos entre socios y transferencias financieras eran una inversión legal. El Tribunal consideró que los primeros magistrados habían evaluado esos elementos con testimonio, contratos y documentos financieros. Sobre la base de las razones reveladas, considera también que el delito elegido no exige que los actos produzcan el resultado deseado.

Hezbollah rechaza acusaciones

En un comunicado emitido el miércoles 25 de noviembre, el servicio de prensa de Hizbullah negó haber dado instrucciones, proporcionado fondos o mantenido contacto con el proyecto. Rechazó la acusación de que había preparado actividades de seguridad en territorio jordano y pidió a Ammán que no equiparara al movimiento con una amenaza para la estabilidad del reino.

The reported judgment confirms the sentence imposed on Marji. La participación de Hezbolá se basa en las conclusiones de la sentencia sobre el origen y destino de los fondos; la convicción se refiere al nacional franco-libanés, no al movimiento mismo.

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