La Comisión Europea ha sancionado a Firmenich, Givaudan e IFF para intercambios de información comercial entre 2019 y 2023. El regulador británico anunció por separado más de 85 millones de libras en multas.

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La Comisión Europea ha sancionado a Firmenich, Givaudan e IFF para intercambios de información comercial entre 2019 y 2023. El regulador británico anunció por separado más de 85 millones de libras en multas.

Los tres fabricantes venden composiciones olorosas que entran en la fabricación de perfumes, pero también champús, detergentes y otros productos cotidianos. La decisión anunciada el 25 de noviembre por la Comisión Europea se refiere a un acuerdo en todo el Espacio Económico Europeo, de marzo de 2019 a las inspecciones de marzo de 2023.

Información compartida en las negociaciones con Unilever

Según la Comisión, los proveedores se informaron mutuamente sobre los aumentos de precios propuestos y sus respuestas a las solicitudes de Unilever sobre los costos de los ingredientes. They also agreed not to approach certain employees working on this account at their competitions. Bruselas encontró que Givaudan e IFF habían extendido estos intercambios a otros clientes y, a veces, al mercado de perfumería fina.

Tres multas europeas y una decisión separada del Reino Unido

Givaudan tiene que pagar 252,363 millones de euros, Firmenich 137.689 millones e IFF 81.915 millones, según los detalles publicados por la Comisión. Los tres grupos reconocieron su participación y obtuvieron reducciones para su cooperación y acuerdo con el regulador. También tuvo en cuenta el papel más limitado de Firmenich en algunos intercambios.

In the United Kingdom, the Competition and Markets Authority imposed sanctions on the three groups totalling over £85 million, following a separate procedure. Givaudan confirmó haber concertado acuerdos con ambas autoridades. La empresa también anunció un acuerdo en un procedimiento civil antimonopolio en los Estados Unidos, que no es parte de multas europeas o británicas.

La Comisión considera que esas prácticas han debilitado la competencia entre los proveedores. No indica en su anuncio el posible aumento del precio pagado en la tienda para un producto específico. Las multas no constituyen compensación automática a los compradores.

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