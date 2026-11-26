El actor y director, que creció en parte en Beirut, es tomar la dirección del Théâtre du Soleil en otoño de 2027. Seis miembros de la tropa deben acompañarlo en una dirección colegial.

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El actor y director, que creció en parte en Beirut, es tomar la dirección del Théâtre du Soleil en otoño de 2027. Seis miembros de la tropa deben acompañarlo en una dirección colegial.

El Théâtre du Soleil eligió a un anciano de la tropa para tener éxito a su fundador. Simon Abkarian aceptó asumir la dirección de la empresa, con el acuerdo del Ministerio de Cultura francés. El pasaje del relé se anuncia en octubre de 2027: la designación no significa que Ariane Mnouchkine ya está dejando su posición. Alrededor de su sucesor, seis miembros de la tropa deben participar en la dirección del teatro.

Años en Cartoucherie, roles escritos por Hélène Cixous

Abkarian se unió a la empresa en 1985. En el bosque de Vincennes, jugóLa terrible pero inacabada historia de Norodom Sihanouk rey de Camboya, entonces entraIndia o India de su sueño, dos textos de Hélène Cixous dirigidos por Mnouchkin. Luego participó en elAtrides. La Cartoucherie es también el lugar donde creó, como autor y director,Baja electricidad inferioren 2019. El espectáculo se distinguió tres veces en Les Molières en 2020, incluyendo el escenificación y el texto.

De Beirut al teatro, luego de vuelta a la tropa

Nacido en una familia armenia en Val-d-Oise, Simon Abkarian pasó parte de su infancia en Beirut. Dijo que vivía en Geitawi, Ahrafieh, antes de que su familia regresara a Francia durante la guerra civil. El Líbano es también un lugar para recorrer:Penélope o Penélopefue presentado en Beirut después de su creación en el Teatro Nacional Chaillot. En 2026, el Instituto Francés del Líbano anunció en la apertura de su fin de semana de cine francés alrededor delLa batalla de Gaulle: Edad de Hierro, donde realizó Charles de Gaulle.

Abkarian dijo que quería mantener el principio de igual salario dentro de la empresa. La composición del nombre del equipo que lo rodeará y la distribución precisa de sus responsabilidades no se detallan en los anuncios disponibles.

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