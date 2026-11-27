Tarek Mitri representa un Líbano sin presidente en la conferencia americana. Beirut defendió la iniciativa árabe aprobada cinco años antes, sin unirse a las negociaciones bilaterales anunciadas por Israel y la OLP.

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Tarek Mitri representa un Líbano sin presidente en la conferencia americana. Beirut defendió la iniciativa árabe aprobada cinco años antes, sin unirse a las negociaciones bilaterales anunciadas por Israel y la OLP.

El 27 de noviembre de 2007, en la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis, el Presidente George W. Bush leyó el texto por el cual el Primer Ministro israelí Ehud Olmert y Mahmoud Abbas, en nombre de la Organización de Liberación de Palestina (OLP), se comprometieron a reanudar las negociaciones. El Líbano es una de las delegaciones presentes. Fue representado por Tarek Mitri, Ministro de Cultura, quien luego actuó como Ministro de Relaciones Exteriores. Su gobierno no es parte en el texto leído por Bush.

En Beirut, la Presidencia está vacante

Cuatro días antes, el mandato de Émile Lahoud expiraba sin que el Parlamento hubiera elegido a su sucesor. El 23 de noviembre, las Naciones Unidas señalaron un quinto aplazamiento de las elecciones. Por lo tanto, Mitri viaja a los Estados Unidos en nombre del Gobierno libanés, mientras que el país no tiene Presidente. Esta vacante terminará el 25 de mayo de 2008 con la elección de Michel Sleiman.

Antes de su partida, Mitri incluyó la participación libanesa en el consenso árabe. En Annapolis, reafirmó la negativa de un asentamiento permanente para los refugiados palestinos en el Líbano. Esta posición no equivale a una negociación entre Beirut e Israel: la declaración conjunta no establece disposiciones sobre los refugiados en el Líbano ni resuelve ninguna controversia fronteriza entre el Líbano e Israel.

El marco árabe se ha adoptado en Beirut

La iniciativa árabe de paz, aprobada el 28 de marzo de 2002 por la reunión de la Liga Árabe en Beirut, se basó en un intercambio regional. Propuso relaciones normales con Israel a cambio de la retirada de los territorios árabes ocupados desde 1967 y el establecimiento de un Estado palestino soberano, con Jerusalén Oriental como su capital. Pidió una solución justa y acordada a la cuestión de los refugiados, con referencia a la resolución 194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y rechazó las formas de asentamiento permanente incompatibles con la situación especial de los países anfitriones.

El programa de Annapolis preveía un debate sobre las relaciones que Israel podía negociar por separado con Siria y el Líbano. Fue un tema del programa, no un anuncio de conversaciones abiertas entre Beirut e Israel. Ban Ki-moon, entonces Secretario General de las Naciones Unidas, recordó también que la búsqueda de la paz regional afectaba a ambos países, sin presentarlos como partes en el compromiso israelo-palestino.

Un plazo fijado a finales de 2008, sin un tratado

Olmert y Abbas se comprometen a celebrar negociaciones inmediatas sobre cuestiones sustantivas y a hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo antes de fines de 2008. Incluyen un comité directivo y reuniones periódicas. Los Estados Unidos deben seguir la hoja de ruta para la paz. En noviembre de 2008, Abbas y el Ministro de Relaciones Exteriores israelí Tzipi Livni reconocieron ante el Cuarteto que no se cumpliría el plazo. El 16 de diciembre, el Consejo de Seguridad sigue apoyando las negociaciones en su resolución 1850. El proceso no conduce a un acuerdo de estatuto permanente.

Para el Líbano, el registro de Annapolis es el de la participación diplomática sin compromiso bilateral: Beirut defendió el marco árabe y su posición sobre los refugiados, mientras que las negociaciones anunciadas en Maryland eran responsabilidad de Israel y la OLP.

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