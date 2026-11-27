Las órdenes de salida se emitieron el jueves 26 de noviembre en Courtenay y en la zona de Cedar, cerca de Nanaimo. Columbia Británica ha aumentado su nivel de alerta para la isla central.

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Las órdenes de salida se emitieron el jueves 26 de noviembre en Courtenay y en la zona de Cedar, cerca de Nanaimo. Columbia Británica ha aumentado su nivel de alerta para la isla central.

On Vancouver Island, in western Canada, authorities ordered the eviction of riparian areas in two separate districts on Thursday, 26 November. In Courtenay, the order came into effect at 8:00 a.m. local time for Maple Pool Campground and nine Headquarters Road addresses. Cerca de Nanaimo, el distrito regional firmó otra orden, aplicable a partir de las 5 a.m. por parte de Cedar, alrededor de Wilkinson Road y Raines Road. Los perímetros son definidos por mapas oficiales, no por límites de la ciudad.

In Courtenay, river levels and tide monitored

El Centro Regional de Operaciones de Emergencia explica que los ríos Puntledge, Tsolum y Courtenay presentaron un peligro para los residentes. En su punto de 2:00 p.m. el jueves, informó una mejora en las condiciones pero mantuvo el orden de salida. Los equipos seguían vigilando los niveles de agua antes de la marea alta de la noche. En Lewis Park, instalaron una barrera temporal contra las aguas subidas. The Lewis Centre and The LINC Youth Centre were closed as a precaution.

Stephens Road y el área del Parque Lewis, incluyendo el área comercial Puntledge, fueron objeto de un aviso de preparación inicial. Esto no es una orden para evacuar. En Cedar, el distrito regional también publica opiniones separadas según las propiedades. Los residentes deben revisar su dirección en el mapa provincial y seguir las instrucciones locales antes de regresar.

El nivel de alerta en el centro de la isla

El Centro de Predicción del Diluvio B.C. recogió el jueves por la mañana su alerta de alerta de inundaciones para la isla central de Vancouver. El este de la isla sigue en espera y otros sectores están sujetos a una notificación de alta corriente. Estos niveles describen el riesgo regional; las órdenes de salida son responsabilidad de las autoridades locales.

En Courtenay, un centro de recepción está situado en el Lower Native Sons Hall, avenida Cliffe 360. El distrito anuncia una línea telefónica directa de 250-334-6000, abierta el viernes de 8:30 a 4:30 horas hora local. El Centro Regional no ha publicado una evaluación consolidada del número de personas evacuadas a ambos distritos.

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