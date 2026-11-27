Las elecciones presidenciales y legislativas, previstas para el 6 de diciembre de 2026, se aplazarán hasta el 26 de noviembre de 2028. El general Horta Inta-a invocó un censo y un nuevo mapa electoral.

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Las elecciones presidenciales y legislativas, previstas para el 6 de diciembre de 2026, se aplazarán hasta el 26 de noviembre de 2028. El general Horta Inta-a invocó un censo y un nuevo mapa electoral.

El Presidente de transición de Guinea-Bissau, General Horta Inta-a, estableció las próximas elecciones presidenciales y legislativas para el 26 de noviembre de 2028. El Decreto presidencial No 35/2026, emitido el jueves 26 de noviembre, deroga el que fijó la elección el 6 de diciembre de 2026. Esta decisión da una nueva fecha para un aplazamiento previsto desde octubre. Interviene un año al día después del golpe de Estado.

El poder invoca listas y divisiones electorales

En un mensaje a la nación transmitido en la televisión pública, Horta Inta-a afirmó que se debía reanudar el censo electoral y preparar un nuevo mapa electoral. Indicó que el número de escaños en la Asamblea debería aumentar de 29 a 12 y el número de escaños en la Asamblea de 102 a 65. La Presidencia también invoca la falta de medios técnicos, materiales y financieros para organizar el voto en la fecha inicial.

El nuevo mapa responde a la reforma institucional en el marco de la transición. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Gobierno de Transición dijo que la nueva Constitución había sido aprobada por referéndum el 30 de agosto. También se comprometió a preparar la votación el 6 de diciembre. La decisión del 26 de noviembre dejó de lado este plazo sin anunciar las fechas del nuevo censo.

Una transición de un año

Para el 23 de noviembre de 2025, los votantes ya habían sido llamados a elegir a su presidente y diputados. Tres días después, antes del anuncio oficial de los resultados, el militar derrocó al presidente Umaro Sissoco Embaló. Según un informe del Secretario General de las Naciones Unidas, el 5 de diciembre de 2025 el Alto Mando Militar aprobó una carta para una transición de un año.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz observó a principios de noviembre que los preparativos para las elecciones de diciembre habían sido abandonados sin una fecha de sustitución. El decreto del jueves trae uno, pero coloca el voto tres años después de que el ejército tomó el poder. No regula las condiciones en que las partes y los candidatos pueden participar en la votación.

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