Los directores se apoderaron del descuento británico el 25 de noviembre. Las tiendas de Dealz en Irlanda continúan operando a corto plazo, mientras que se prevé una venta total o parcial.

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Los directores se apoderaron del descuento británico el 25 de noviembre. Las tiendas de Dealz en Irlanda continúan operando a corto plazo, mientras que se prevé una venta total o parcial.

Poundland Limited and Poundland Elgin Limited entered into the UK proceedingsadministraciónmiércoles 25 de noviembre. Three AlixPartners partners were appointed after the High Court leadership. Los directores dicen que la búsqueda de un comprador, realizada antes de su nombramiento, no hizo posible encontrar una solución solvente para toda la empresa.

Una venta en bloque o por actividades sigue siendo posible

AlixPartners retoma el proceso de ventas. La firma prevé la eliminación de la empresa o sus activos, total o parcialmente. Por lo tanto, el procedimiento no es un anuncio inmediato de liquidación. El día de su nombramiento, los administradores indicaron que las tiendas y los centros de distribución seguían abiertos. En su opinión a los clientes, Dealz afirma que la actividad en la República de Irlanda continúa a corto plazo y que la mayoría de las tiendas permanecen abiertas hasta nuevo aviso. En esas notificaciones no se anunció ningún calendario general de cierre.

El sindicato británico Usdaw pidió reunirse con los administradores rápidamente. A principios de noviembre había estimado que estaban en juego aproximadamente 11.000 puestos de trabajo. Esta cifra se refiere a las posiciones cuyo sindicato busca preservar el futuro, no a los despidos ya pronunciados.

Las condiciones de retorno cambian en Poundland

En su opinión del Reino Unido, Poundland afirma que, al 26 de noviembre, sus tiendas ya no ofrecen un reembolso o un intercambio por un simple cambio de opinión. Esta política comercial se distingue de los derechos jurídicos aplicables en particular a los productos defectuosos. También establece que las reclamaciones por compras previas al gobierno pueden tratarse como reclamaciones no aseguradas, en lugar de establecerse directamente en tiendas. Estos datos se refieren a la política anunciada por Poundland en el Reino Unido.

In a letter dated November 25, the House of Commons Economic Affairs Commission requested that the directors be heard. En esta etapa, el aviso de AlixPartners no designa a ningún propietario o almacén permanente.

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