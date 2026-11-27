La compañía anunció el jueves 26 de noviembre la entrega del Bled El Hadba. El nuevo avión se une a la flota de vehículos medianos, distinta del Airbus de larga distancia y los ATR regionales.

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La compañía anunció el jueves 26 de noviembre la entrega del Bled El Hadba. El nuevo avión se une a la flota de vehículos medianos, distinta del Airbus de larga distancia y los ATR regionales.

Air Algeria anunció el jueves 26 de noviembre que había recibido un Boeing 737 MAX 8 llamadoBled El Hadba. El anuncio se refiere a una entrega: no especifica el primer vuelo comercial de la aeronave o las líneas a las que se asignará. Por lo tanto, no conduce a un aumento inmediato de las frecuencias entre Francia y Argelia.

Boeings for short and medium-haul

El MAX 8 pertenece a la nueva generación de 737, de la que Air Algeria ya opera varias versiones anteriores. Para junio de 2023, Boeing había anunciado una orden firme de ocho 737-9 para el corto y mediano-alma. El MAX 8 entregado el jueves es una variante diferente. Por lo tanto, la orden inicial de ocho 737-9 no debe leerse como el recuento de MAX 8 recibido. El programa de la compañía actual incluye un total de 10 737 versiones MAX 8 y MAX 9.

Airbus y ATR satisfacen otras dos necesidades

Para las rutas distantes, Airbus anunció el 14 de noviembre de 2025 la entrega del primer Air Algeria A330-900. El avión tenía 308 asientos en tres clases. El fabricante vio el A330neo como una manera de extender el servicio de Argel a Asia y el otro lado del Atlántico. Luego describió un conjunto de ocho A330neo; el programa presentado por la empresa en noviembre 2026 prevé diez. Estas son dos declaraciones de fecha del programa, no el número de aeronaves actualmente en servicio.

En julio de 2025, ATR confirmó una orden para 16 ATR 72-600. El fabricante también anunció un simulador para entrenamiento de tripulación. Estas aeronaves regionales satisfacen una necesidad diferente de las grandes compañías aéreas de Boeings y Airbus. Para elBled El Hadbalos nuevos datos son su entrega; no se anunciaron asignaciones comerciales con ella.

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