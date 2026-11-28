El 28 de noviembre de 1958, Washington autorizó diez millones de dólares en ayuda al Líbano, un mes después de la partida de sus últimas tropas. Los archivos diplomáticos rastrean la negociación con Fouad Chehab y Rachid Karamé, desde el cálculo del déficit estatal libanés hasta la entrega del cheque en diciembre.

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El 28 de noviembre de 1958, Washington dio a su embajada en Beirut la luz verde para ofrecer diez millones de dólares al Líbano. La decisión figura en el telegrama No. 1990, que se resume en los archivos diplomáticos de los Estados Unidos. Este es un regalo excepcional para el gobierno libanés, no un préstamo. El cheque sólo se presentará al Primer Ministro Rachid Karamé el 5 de diciembre.

Después de la retirada de las tropas, el efectivo que se restaurará

El 15 de julio, el primer ejército estadounidense había aterrizado en Beirut a petición del Presidente Camille Chamoun, mientras que los enfrentamientos entre los partidarios del poder y la oposición. El Parlamento eligió al comandante del ejército, Fouad Chehab, el 31 de julio. El 23 de septiembre asumió el cargo. El retiro estadounidense terminó el 25 de octubre, antes de que el gobierno libanés y la embajada convinieran en la forma de ayuda presupuestaria.

Las discusiones continúan en noviembre en dos frentes. Los expertos discuten el presupuesto del año siguiente; La Embajada también pide al Ministerio de Finanzas del Líbano que evalúe sus necesidades de efectivo de noviembre a febrero. El primer cálculo no conduce a un acuerdo inmediato. En un telegrama de fecha 25 de noviembre, el Embajador Robert McClintock cita una estimación libanesa del déficit del ejercicio financiero de 1958 cerca de 37 millones de libras. Los diez millones de dólares que recomienda no están destinados a llenar este déficit. En su opinión, deben ayudar al gobierno a acercarse al próximo año fiscal sin renovar la operación.

¿Por qué el regalo no era un préstamo

On 2 December, McClintock reported that Chehab welcomed the offer and that he did not expect exceptional aid of this nature to be repeated. Karamé y su Ministro Raymond Eddé son más cautelosos con respecto a las necesidades de los años futuros, al tiempo que aceptan el principio de financiación con cargo a los recursos libaneses. Ambas partes discuten 12 millones de dólares por separado en la financiación del Fondo de Préstamos para el Desarrollo. Esta cantidad no es un segundo regalo para el Tesoro.

Según el informe de Estados Unidos, Karamé explicó que tenía que tranquilizar a los parlamentarios: los poderes excepcionales debatidos en el Parlamento no deberían permitir que el gabinete contrate deudas en nombre del país. However, the Prime Minister does not close the door to loans for the private sector. Se refirió a un grupo de ministerios libaneses y a la misión americana de ayudar a examinar las solicitudes. La distinción es importante: el cheque programado para diciembre no crea una deuda pública, mientras que los proyectos privados tendrían que presentar archivos de crédito.

Cheque emitido el 5 de diciembre

McClintock también presentó un cálculo diplomático: en su opinión, la ayuda aceptada por Karamé, que los observadores árabes asociados con el Presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, podían llegar más allá del Líbano. El telegrama describe el argumento del embajador para convencer a Washington; It does not establish that Beirut has made a new foreign policy commitment in exchange.

El 5 de diciembre, una semana después de la autorización, McClintock entregó el cheque de $10 millones a Karamé. Cinco días después, por el contrario, el Primer Ministro declaró que su gobierno consideraba que la doctrina de Eisenhower era obsoleta y ya no se consideraba obligada por ella. Ambas fechas arrojaron luz sobre lo que estaba cubierto por el acuerdo del 28 de noviembre: una sola ayuda presupuestaria después de la retirada, distinta de la doctrina que había servido como marco para la intervención estadounidense.

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