La CAF ha extendido el arbitraje de video a todos los partidos de la liga de campeones y del grupo de la Confederación esta temporada.

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La asistencia de vídeo en el arbitraje (VAR) se utilizará en todos los partidos de grupos de la Liga de Campeones Africanos y la Copa de la Confederación 2026–27. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció el viernes 27 de noviembre, el día en que comenzaron las gallinas de la Copa Confederación. Hasta el momento, ambas competiciones reservaban vídeo para rondas de eliminación directa.

El video antes del cuarto de final

Los dos torneos cada uno tiene cuatro grupos de cuatro clubes. Cada equipo juega seis juegos y los dos primeros de cada grupo pasan en cuartos de final. Por consiguiente, la extensión abarca 48 reuniones de pollos por concurso. El sexto día está programado del 22 al 24 de enero de 2027.

En la Champions League, el primer día comienza este sábado 28 de noviembre. Entre los carteles anunciados a las 4 p.m. GMT (6 p.m. en Beirut), Zamalek recibe el Club Africano en El Cairo y Tunis Hope recibe a los angoleños de Wiliete, que eliminó el titular del título, Mamelodi Sundowns, durante las clasificaciones. A las 7 p.m. GMT, el Renacimiento de Berkane da la bienvenida a los cameruneses de Colombe Sportive.

La decisión sigue siendo la del árbitro

El equipo de vídeo puede llamar la atención del árbitro sobre un error manifiesto o un incidente grave bajo el protocolo, como una decisión de gol o pena, o un error en la identidad de un jugador sancionado. Ella asiste; La decisión final es suya. The CAF reports that it trained video officials in its six areas through its arbitration academy and provided the necessary equipment. Su anuncio no detalla el dispositivo técnico elegido para cada etapa.

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