Ousmane Sonko pide al Presidente Bassirou Diomaye Faye que disuelva la Asamblea Nacional a partir del 2 de diciembre. Esta posición viene después de una resolución de los diputados que piden la retirada del decreto que implementa el presupuesto de enmienda de 2026. La Constitución rige la disolución y el calendario electoral que seguiría.

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El Presidente de la Asamblea Nacional del Senegal, Ousmane Sonko, invitó al Jefe de Estado, Bassirou Diomaye Faye, a disolver la Sala a partir del 2 de diciembre. En un discurso a los activistas de Pastef el jueves 26 de noviembre, el ex Primer Ministro dijo que si tenía el poder de hacerlo, firmaría un decreto al comienzo de ese día. El llamamiento llegó el día siguiente a la votación de los Miembros pidiendo a Faye que retirara el decreto que puso en vigor el presupuesto de enmienda de 2026 después de que fuera rechazado por el Parlamento.

Por qué Sonko cita el 2 de diciembre

La fecha corresponde al segundo aniversario de la instalación del cargo de la 15a legislatura. Los senegaleses eligieron a los diputados el 17 de noviembre de 2024, pero el 2 de diciembre la Asamblea eligió a su presidente y a los miembros de su Mesa. El Consejo Constitucional había elegido, para la legislatura anterior, la fecha de instalación de la Mesa Final, no la fecha de la elección, como punto de partida para la legislatura.

El artículo 87 de la Constitución prohíbe la disolución durante los dos primeros años de una legislatura. Después de este período, el Presidente de la República podrá disolver por decreto tras obtener el consejo del Primer Ministro y del Presidente de la Asamblea. Sonko podría ser consultado como tal, pero Faye sería responsable de la decisión. Por lo tanto, la fecha dada por Sonko no es un plazo impuesto al Jefe de Estado ni una convocatoria de votantes.

Si se formula una orden, también fijará la fecha para la legislación. La votación debe tener lugar entre 60 y 90 días después de la emisión del decreto. Mientras tanto, la Asamblea disuelta ya no podría reunirse; el mandato de los parlamentarios terminaría la proclamación de los resultados de las nuevas elecciones.

El decreto presupuestario que se opone al palacio a los diputados

El proyecto de ley de enmienda financiera fue presentado el 18 de septiembre de 2026. On 3 November, MEPs adopted a preliminary question, a procedure which ended the discussion of the text. El 19 de noviembre Faye emitió el Decreto No 2026-2416 para poner en vigor el proyecto. El 25 de noviembre, en el Consejo de Ministros, pidió al Gobierno que adoptara sin demora las medidas necesarias para aplicar los programas incluidos en el presupuesto de enmienda. In particular, he stressed the funding of the agricultural marketing year and the youth employment programme.

El mismo día, la Asamblea Nacional aprobó una resolución en la que se pedía la retirada del decreto. Para la mayoría parlamentaria, la disposición contenida en el artículo 68 que autoriza la entrada en vigor por decreto de un proyecto de ley de finanzas cuando no haya sido finalmente votada dentro de sesenta días no permite ignorar un rechazo explícito. La resolución votada expresa la posición del Parlamento; no constituye una anulación judicial del decreto. En particular, el texto establece que los ingresos, los gastos y los préstamos efectuados únicamente sobre la base de ese acto serán examinados cuando se auditen las cuentas correspondientes al ejercicio económico 2026.

Un retorno a la urna de votación que llevaría a la mayoría de Pastef a jugar

Pastef ganó 130 de los 165 escaños en las elecciones legislativas de noviembre de 2024. Esta mayoría se mantuvo en el centro del equilibrio del poder después de la partida de Sonko del gobierno en mayo de 2026 y su elección a la presidencia de la Asamblea. Una disolución obligaría al partido a defender sus escaños en una elección temprana, cuando ahora tiene los votos necesarios para rechazar un texto presupuestario. Soenko pidió a sus activistas que se prepararan para las elecciones en 2027. El sábado por la mañana, 28 de noviembre, la Presidencia no había anunciado ningún decreto de disolución o calendario para la acción legislativa temprana.

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