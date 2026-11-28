La agencia española de seguridad alimentaria aconseja no consumir los lotes reportados en Auchan, El Corte Inglés, Lidl, Borges, Alipende, Carrefour y Medina.

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) pide no consumir ciertas cantidades de frutas secas y semillas de girasol que pueden contener fragmentos de vidrio. La alerta, publicada el 25 de noviembre, se refiere a referencias específicas comercializadas en gran parte de España.

Las autoridades sanitarias catalanas retransmitieron un informe de los controles internos de la empresa. AESAN envió la alerta a las Comunidades Autónomas para verificar la retirada de los lotes. La opinión no dice que todos los productos de las señales mencionadas estén preocupados y no confirmen la distribución en Francia o Líbano.

¿Qué lotes verifican el embalaje?

Los nombres se guardan al identificar las referencias en España. La fecha indicada junto a cada lote es su fecha mínima de durabilidad.

Hacer Producto Lote y fecha Auchan Mix Sprint » Go, 40 g 1127091 (12/12/2026) ; 1128091 (15/03/2027) El Corte Inglés Mix para ensalada con bayas de goji, 250 g 1127474 (22/01/2027) El Corte Inglés Pipa de jirasol peladas frias, 125 g 1127555 (03/02/27) ; 1128181 (17/03/2027) ; 1128258 (28/03/2027) El Corte Inglés Fiesta Cóctel, 400 g 1128079 (16/03/2027) El Corte Inglés Pipas de jirasol peladas, 250 g 1128238 (28/03/2027) Lidl Pipa de jirasol fria, 200 g 1127796 (10/03/2027) ; 1128182 (17/03/2027) Borges Natura Mix Antiox, 35 g 1127306 (14/04/2027) ; 1127948 (10/06/2027) ; 1127774 (19/05/2027) Borges Seleccione frutos secos (Mix Ensaladas), 1 kg 1127445 (23/07/2027) Alipense Frutos secos (Pipa pelada cruda), 200 g 1127465 (16/01/2027) Alipense Cóctel Bolero, 225 g 1127790 (28/01/2027) Alipense Pipas peladas frias, 200 g 1127868 (09/02/27) Alipense Mezcla picotero, 250 g 1128041 (09/02/27) Carrefour Pipas de jirasol peladas naturales, 200 g 2100700 (18/02/27) ; 2100768 (01/03/2027) Carrefour Mix » Cook, 140 g 1127427 (17/07/2027) ; 1127901 (03/09/2027) Medina Partido Mixto, 200 g 1127780 (21/02/27)

No consumir los lotes reportados

La agencia recomienda no comer el producto si su lote aparece en el aviso. Para reconocer el embalaje, AESAN publica las fotografías de referencias en su opinión ES2026/712. La posible presencia de vidrio se refiere a los lotes enumerados, no todas las frutas secas o semillas de girasol vendidas en España.

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