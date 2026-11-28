Beirut prepara su maratón y cierra varios ejes. Two guards at a MSF clinic were killed in Gaza. Madrid y Copenhague cuidan fondos en la Ribera Occidental. Kyiv propone proteger las exportaciones agrícolas al Mar Negro. En Francia, S plaga mantiene la nota soberana pero reduce la perspectiva a la negativa.

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Beirut prepara su maratón y cierra varios ejes. Two guards at a MSF clinic were killed in Gaza. Madrid y Copenhague cuidan fondos en la Ribera Occidental. Kyiv propone proteger las exportaciones agrícolas al Mar Negro. En Francia, S plaga mantiene la nota soberana pero reduce la perspectiva a la negativa.

Sábado 28 de noviembre de 2026, 8 a.m. edición del tiempo de Beirut.

Líbano: Maratón cierra el domingo a las 4:30 a.m

En Beirut, las Fuerzas de Seguridad Interna prohibirán el estacionamiento en la ruta maratón este sábado a partir de las 9 p.m. La zona de la Plaza Mártires frente al edificio An-Nahar cierra a las 10 p.m. Los coches ya no podrán tomar la ruta desde las 4:30 a.m. el domingo. The police are planning deviations on Corniche, Saifi, Mar Mikhaël, Badaro and near the National Museum.

El primer comienzo fue anunciado a las 5:45 a.m. Martyrs’ Square. La Asociación del Maratón de Beirut pide que se ponga en libertad la ruta a las 9.00 horas del sábado: esto no está en consonancia con la prohibición de la policía de estacionar. Las calles reabrirán en secciones después de que pasen los últimos pilotos; los ISP no dan tiempo de reapertura general.

Gaza: Dos guardias MSF muertos, versiones conflictivas de la clínica

Two security officers from a Doctors Without Borders clinic were killed on Friday night in Gaza City. La organización dice que un edificio en su recinto, cuyas coordenadas habían sido comunicadas al ejército israelí, fue alcanzado. El ejército admite que dirigió la huelga. Afirma haber apuntado a los dos hombres, a quienes acusa de pertenecer a Hamás, y niega cualquier daño a una infraestructura médica. Ni esta supuesta membresía ni el alcance del daño podrían establecerse independientemente.

En el sur de la Franja de Gaza, tres personas más fueron asesinadas cerca de la mezquita de Muawiya en la zona al-Mawasi al oeste de Rafah, según la ayuda y el hospital Nasser. Este es un incidente separado de la huelga en la ciudad de Gaza.

Ribera Occidental: 27,4 millones de euros para pagar las facturas del hospital

España ha proporcionado 23 millones de euros y Dinamarca 4,4 millones de euros para ayudar a la Autoridad Palestina a resolver la atención especializada prestada por su Ministerio de Salud en hospitales privados de la Ribera Occidental. Los fondos pasan por el mecanismo europeo PEGASE, ampliado este año para cubrir los atrasos adeudados a estas instituciones. En el comunicado europeo no se enumeran los hospitales beneficiarios ni la parte de su deuda cubierta. No reporta ninguna nueva autorización para evacuar pacientes de Gaza.

Yemen: Dos versiones después de la explosión de Al-Turba · Global Voices

Al menos 11 personas murieron en Al-Turba, provincia de Taez. Las autoridades de Houthi acusan a Arabia Saudita de golpear un edificio con habitantes, incluidos niños. Las autoridades provinciales adscritas al reconocido gobierno yemení dicen que el viernes no hubo operación aérea en la zona y acusan a los Houthis. They report 11 civilians killed on a provisional basis and require independent expertise. The cause of the explosion and its perpetrator are not established.

Ucrania: propuesta del Mar Negro, ningún acuerdo anunciado

Kiev envió a sus socios una propuesta para proteger las exportaciones agrícolas a través del Mar Negro. El canciller ucraniano Andri Sybiha dice que está esperando la respuesta de Moscú y dice que Rusia quiere incluir flujos de petróleo. El texto no se hizo público. On the ground, the administration of the Poltava area reported four injuries, including three minors, following a Russian attack on Krementchouk on Friday. Dos instituciones educativas resultaron dañadas, según su evaluación actualizada.

Francia: S plagap mantiene A+, pero baja la perspectiva

SplP Global Ratings mantuvo el viernes la calificación a largo plazo de Francia en A+, y a corto plazo en A-1. El Organismo redujo las perspectivas de estabilidad a negativo, citando los riesgos para la reducción del déficit. La nota en sí misma no fue bajada. La decisión se adoptó después del viernes; Los datos del mercado de este período de sesiones no miden la respuesta del inversionista al anuncio.

Perú: Inundación de lluvias Piura, advertencia sobre el río Tumbes

En el norte del Perú, las fuertes lluvias dañaron hogares, escuelas y carreteras. El Ombudsman denunció la demora en poner las bombas en servicio en Piura. Más al norte, las autoridades informaron el viernes que el flujo del río Tumbes había superado el umbral rojo en la estación El Tiger. El Servicio Meteorológico peruano anuncia nuevas precipitaciones hasta el domingo 29 de noviembre.

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