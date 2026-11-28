Dos años después del acuerdo de cesación del fuego, los periódicos libaneses regresan a las huelgas y conversaciones que rodean la retirada de la FPNUL. También supervisan las reservas de fin de año, los proyectos de financiación de empresas y el reclutamiento en la Universidad Libanesa. Fuera del Líbano, las tensiones entre Estados Unidos e Irán, los ataques entre Riad y los Houthis y las elecciones españolas dominan varias ediciones.

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Portada: dos años de cesación del fuego en el Líbano meridional

Ad Diyar del 28 de noviembre de 2026 hace el segundo aniversario del acuerdo del 27 de noviembre de 2024 el punto de partida de su archivo. El periódico considera que las condiciones para el regreso a la vida ordinaria todavía no se cumplen en las aldeas más expuestas. Al Quds Al Arabi, en su edición del 28 de noviembre, acerca las nuevas huelgas del sector Sur y del Bekaa Occidental a esta fecha de aniversario. Al Sharq informó el mismo día de huelgas y destrucción en varias localidades del sur. Estas ediciones no proporcionan una evaluación común y no todos describen los mismos lugares.

Al Sharq Al Awsat y Al Sharq, de 28 de noviembre, informan de que Beirut apoya la continuación de algunas misiones de la FPNUL durante el retiro de la fuerza. Al Sharq Al Awsat presenta una fórmula francesa de seis meses. El periódico distingue la duración de esta transición de la naturaleza de las misiones que podrían continuar. Al Binaa del mismo día también discute este calendario. La cifra de seis meses es un horizonte mencionado en las negociaciones, no la duración de un nuevo mandato votado.

Nidaa Al Watan, de 28 de noviembre, afirma que Washington quiere un canal militar entre los ejércitos libanés e israelí. Al Sharq informa de la hipótesis de una reunión de negociación remota. Las dos informaciones no describen el mismo mecanismo: uno se refiere a un canal militar sostenible, el otro el formato de un intercambio. Ni el periódico publica una decisión conjunta que establece este canal.

Política libanesa: las conversaciones de Baabda-Hizbullah

Al Joumhouriya, de 28 de noviembre de 2026, se refiere a los contactos entre Baabda y Haret Hreik para restablecer el diálogo entre la Presidencia y Hezbollah. El periódico informa de advertencias contra la movilización callejera y describe un desacuerdo sustantivo sobre las condiciones del desarme. En su relato de las posiciones de José Aoun, distinguió el monopolio estatal de las armas de la perspectiva de poner fin al estado de hostilidad con Israel. No existe un calendario o acuerdo común sobre las medidas que deben adoptarse.

Al Akhbar, de 28 de noviembre, cubre la elección del consejo político de la Corriente Patriótica Libre. Describe un concurso para los asientos de una instancia en la que se definen las orientaciones del partido. La misma cuestión impugna, en un caso de opinión, el enfoque israelí del reconocimiento de Hezbollah en su conjunto como organización terrorista. Este dossier presenta las opiniones del periódico sobre el papel de las autoridades libanesas; sus calificaciones no son conclusiones de la ONU.

Al Liwaa, de 28 de noviembre, se refirió a dos reuniones del Consejo de Ministros la semana siguiente. Al Akhbar, en sus páginas dedicadas a la Universidad Libanesa, detalla las expectativas de los profesores contratados respecto de sus visitas a tiempo completo, así como las controversias sobre los criterios y el orden de examen de los archivos. El hecho de que se examine este asunto no prejuzga la lista final ni la entrada en vigor de una decisión.

Declaraciones políticas: soberanía, diálogo y aplicación de Taëf

Al Liwaa, de 28 de noviembre de 2026, informa que Nawaf Salam se negó a ceder a la intimidación que atribuyó a Hezbolá, diciendo que no buscaba confrontación con el movimiento. Al Quds Al Arabi del mismo día destaca otro aspecto de sus declaraciones: el Primer Ministro recibió una delegación de diputados movilizados para mantener una presencia internacional en el Sur. Al Sharq informó sobre la posición de Joseph Aoun sobre soberanía y su apoyo a la búsqueda de ciertas tareas de la fuerza de las Naciones Unidas durante su retirada.

Al Binaa, de 28 de noviembre, presenta el llamamiento de Sheikh Ahmad Kabalan para que aplique plenamente el acuerdo de Taif y reforme el sistema político. Al Quds Al Arabi, por su parte, toma nota de las críticas expresadas por Sheikh Ali al-Khatib acerca de la forma en que la Presidencia se dirige a la comunidad chiíta sobre las armas. Al Sharq presenta una posición separada, la del diputado Michel Moawad, que también pide la aplicación del acuerdo de Taif pero plantea la cuestión de la autoridad estatal en términos contrarios a los de Hezbollah.

Diplomacia: Contactos militares y visita del rey belga

Ad Diyar, Al Binaa y Al Liwaa, de 28 de noviembre de 2026, informan sobre reuniones con funcionarios alemanes y asiáticos. Al Liwaa informa que el comandante del ejército, Rodolphe Haykal, recibió al Secretario de Estado alemán del Ministerio de Defensa Jens Plötner, así como a funcionarios militares de Malasia y Brunei. Al Binaa señaló que Joseph Aoun se refirió a la continuidad de las actividades de la FPNUL con la delegación alemana y a las exigencias de los habitantes de Zawtar West. Estas reuniones no determinan la composición de ninguna misión posterior a la jubilación.

Al Liwaa el 28 de noviembre evoca una etapa en Tebnine para el rey belga. Este anuncio se refiere a su viaje de diciembre, no una visita ya realizada. Ad Diyar sigue el movimiento a Washington del emisario saudí Yazid bin Farhan. Al Sharq informa sobre un aspecto práctico de la cooperación con Jordania: facilitar el tránsito y combatir el contrabando. Esto no es un anuncio para abrir nuevos pasajes.

Economía: reservas navideñas, crédito comercial e impuestos bancarios

Nidaa Al Watan, de 28 de noviembre de 2026, sigue la reanudación del tráfico en el aeropuerto de Beirut y las reservas al final del año. El funcionario de aviación civil entrevistado informó en el periódico a unos 165.600 pasajeros a su llegada y 182.000 partiendo durante el período del mes que comentó antes de finales de noviembre. Ad Diyar reporta anticipaciones favorables para los días festivos y la preparación de medidas de seguridad. Los datos de tráfico ya observados, reservas y llegadas reales en diciembre son tres medidas diferentes. Las cifras del aeropuerto tampoco son suficientes para establecer la tasa de ocupación de los hoteles: incluyen residentes, visitantes familiares y otros viajeros.

Al Sharq y Nidaa Al Watan, de 28 de noviembre, se refieren al estudio de un fondo del sector privado por organizaciones económicas. Las ediciones describen un proyecto, no una instalación que ya proporciona acceso a préstamos. Al Liwaa y Al Sharq relatan la posición de Fadi Khalaf, Secretario General de la Asociación Bancaria Libanesa, sobre la tributación de los resultados contables del banco. Sostiene que algunos resultados no son ganancias y que la tributación reduciría la liquidez disponible. Objeción de la asociación profesional; las mismas páginas no publican ninguna estimación fiscal independiente o respuesta administrativa detallada.

Ad Diyar, de 28 de noviembre, examina un tema separado: las restricciones trazadas y los costos que podrían inducir a los yates a elegir puertos vecinos. Al Arabian Al Jadeed está interesado en el papel del puerto jordano de Aqaba cuando se interrumpe el tráfico del Golfo. Al Sharq Al Awsat se ocupa del mercado diesel e informa de un riesgo de déficit global en el segundo trimestre de 2027. Esta última información se debe a un pronóstico, no a una escasez ya encontrada.

Justicia: dinero incautado, una decisión sobre la dote y una calle en Ashrafieh

Nidaa Al Watan, de 28 de noviembre de 2026, regresa a las sumas incautadas en julio de 2022 durante el paso del arzobispo maronita Moussa al-Hage. El periódico asigna al comisionado gubernamental al tribunal militar, Claude Ghanem, la decisión de liberar los fondos para que puedan ser entregados a los destinatarios. Añade que algunos receptores se negaron a recibirlos. Esta medida se refiere al futuro de las sumas; no es suficiente para reconstruir el resultado de las otras partes del archivo.

Ad Diyar, de 28 de noviembre, se ocupa de una oferta para pagar una dote aplazada calculada a 15.000 libras libanesas por un dólar. En el artículo se establece que la presentación de este tipo fue invalidada en el caso objeto de examen. La moneda de la reclamación y los términos de la oferta son elementos de la controversia; Esta decisión no puede aplicarse a todas las deudas monetarias extranjeras sin revisar los contratos y los fallos. En otro caso, Al Akhbar cuestiona una decisión del gobernador de Beirut relativa a una ruta cerca del centro comercial ABC en Ashrafieh. El título del periódico no reemplaza el decreto del gobernador ni el plan catastral.

Sociedad: el pueblo del Sur y solidaridad con los palestinos

Al Sharq Al Awsat, de 28 de noviembre de 2026, dedicó un informe a las aldeas cristianas del sur del Líbano. Describe las limitaciones impuestas a los residentes que permanecen allí y las acusaciones de colaboración que los dirigen. La retención de familias en sus aldeas no permite concluir su relación con las fuerzas israelíes. En un expediente separado, el periódico cuestiona las consecuencias económicas y sociales del retiro de la FPNUL en las comunas donde la misión ha estado presente desde 1978.

Al Sharq, de 28 de noviembre, anuncia una reunión en Beirut para el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Al Araby Al Jadeed informó sobre las dificultades de los periodistas en Gaza, incluido el desgaste de su equipo. También se ocupa de las poblaciones de Kordofán Occidental atrapados entre la lucha y el hambre. En las páginas internacionales de Al Quds Al Arabi, un observatorio sudanés acusó a las Fuerzas de Apoyo Rápido de matar a 12 personas y quemar cinco aldeas. Las cifras y la asignación siguen siendo las de este observatorio.

Presión internacional sobre Irán, guerra en Yemen y elecciones en España

Al Araby Al Jadeed, Al Binaa y Al Sharq Al Awsat, de 28 de noviembre de 2026, siguen las amenazas intercambiadas entre Teherán y Washington contra el bloqueo de puertos iraníes. Al Araby Al Jadeed y Al Sharq Al Awsat presentan diferencias en Israel sobre la oportunidad de golpear a Irán sin los Estados Unidos. Al Liwaa aborda las amenazas de Teherán y Donald Trump a las instalaciones de Kharg Island. Estas declaraciones no constituyen el anuncio de una huelga ejecutada.

Al Quds Al Arabi y Al Sharq Al Awsat, de 28 de noviembre, describen la reanudación de los ataques y ataques transfronterizos entre la coalición dirigida por Riad y los Houthis. Al Liwaa y Nidaa Al Watan vuelven a los debates de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán en Islamabad como parte de su acuerdo de defensa. Al Sharq Al Awsat también sigue conversaciones en Bagdad sobre los cruces fronterizos entre el petróleo y el Kurdistán. Al Quds Al Arabi afirma que la cifra de 100.000 millones de dólares en pérdidas atribuidas al contrabando de petróleo en el Iraq abarca, según la fuente citada, el período 2008-2025. Se trata de una estimación presentada por funcionarios, no de una suma judicialmente determinada.

Al Quds Al Arabi y Al Sharq Al Awsat, de 28 de noviembre, informaron la declaración de Hamás de que un hijo de Khalil al Hayya sobrevivió a una huelga en Gaza. También cubren las discusiones de Gadi Eisenkot para formar una coalición en Israel. En Europa, Al Akhbar analiza las tensiones en el mercado de viviendas en la campiña española, cuando Al Jumhouriya y Al Sharq Al Awsat cuestionan el peso que la derecha podría tomar después de las elecciones del domingo 29 de noviembre. Estos análisis aparecen antes de la votación.

Cultura : Georges Khodr, Amin Rihani e intercambios musicales con Brasil

Al Akhbar, de 28 de noviembre de 2026, dedicó varios artículos al metropolitano Georges Khodr, su labor teológica y su informe a Palestina. Al Jumhouriya publicó el mismo día un retrato de su lugar en el debate intelectual libanés. Al Akhbar también dedica un conjunto de textos al escritor y editor palestino Samah Idriss. Los dos dos expedientes nos dan diferentes caminos: el primero a través del diálogo de las tradiciones religiosas, el segundo a través de la literatura y la publicación.

Ad Diyar on 28 November reports on a symposium at the Holy Spirit University of Kaslik on Amin Rihani, his work and his conceptions of Arabism. Nidaa Al Watan traza los intercambios entre músicos brasileños y libaneses, con el testimonio del agregado cultural Pablo Romero. Las representaciones mencionadas en el presente informe ya han tenido lugar. Al Araby Al Jadeed relata la distinción literaria de Abdelrahman ElGendy por su libro sobre experiencia carcelaria.

Agenda cultural: Batrun y Saifi

En Batrun, la iluminación del árbol Batrouniyat se anuncia el sábado 28 de noviembre. La programación navideña se divide entre el antiguo mercado y varias plazas de la ciudad. En Beirut, los organizadores de la exposición « Lo que queda enterrado » de Shereen Kouwatly anuncian visitas del 2 al 20 de diciembre, de las 15.00 a las 19.00 horas en NoCK, Edificio Émile Rayes, calle Youssef Hani, Saifi.

Deporte: Líbano recibe a China después de la derrota contra Japón

Nidaa Al Watan, 28 de noviembre de 2026, mira hacia atrás la derrota del Líbano contra Japón, 86–82, en calificaciones asiáticas para la Copa Mundial del Baloncesto 2027. El Líbano recibe a China el domingo 29 de noviembre en el complejo de Nouhad Naufal en Zuk Mikael. La revista examina las posibles consecuencias del resultado y la diferencia de puntos, sin presentar la calificación ya adquirida o perdida. Al Sharq también vuelve a la reunión contra Japón y el maratón de Beirut, para la cual se espera que los pilotos extranjeros. Al Liwaa se ocupa de la organización de la carrera.

Al Jumhouriya, el 28 de noviembre, se refirió a la elección de un nuevo ejecutivo del Comité Olímpico. A nivel internacional, Al Araby Al Jadeed cubre la Copa Davis y la eliminación de Alemania; Al Quds Al Arabi recuerda la retirada de Marc Márquez, y Al Sharq Al Awsat sobre la formación de jóvenes en academias de fútbol sauditas.

Tecnología: interfaces cerebrales, seguimiento médico e inteligencia artificial

Al Arabian Al Jadeed del 28 de noviembre de 2026 explica cómo las señales cerebrales se traducen en comandos digitales en el trabajo de Neuralink. También presenta investigación sobre un robot volando el tamaño de un insecto que podría ser utilizado para la polinización. El valor de estos dos proyectos radica en las tareas específicas probadas; su interés potencial no demuestra el uso clínico generalizado ni el uso agrícola actual.

Al Joumhouriya se ocupa el mismo día con el seguimiento médico remoto con dispositivos corporales y la integración de la inteligencia artificial con herramientas de oficina de Microsoft. Al Quds Al Arabi informa sobre un foro juvenil con el signo « Cedras on the move », donde la inteligencia artificial está entre los temas discutidos. Al Akhbar aborda en sus páginas internacionales las cuestiones planteadas por las intrusiones informáticas atribuidas a diversos actores en los Estados Unidos. Estos elementos no permiten que todos los incidentes se atribuyan a un agente de inteligencia artificial.

Personalidades: Bassam Chalita y Joseph Attieh

Al Sharq Al Awsat del 28 de noviembre de 2026 publica una entrevista con el director Bassam Chalita en el camino que le llevó a la dirección musical y las elecciones que estructuran su trabajo. Al Sharq reporta el apoyo público del cantante Joseph Attieh a Miss Líbano. Nidaa Al Watan se ocupa de Omar Harfouch y Unesco en una columna firmada: esta sección no es una declaración de la organización.

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