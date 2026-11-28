La CPI estima que el 21% de la población analizada en el Líbano está en una crisis alimentaria aguda o peor. La proyección de abril avanzó 24%. Entre los dos ejercicios, las condiciones del conflicto cambiaron, pero también la población de referencia y los límites de ciertos grupos. ¿Qué podemos comparar?

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En el Líbano, el Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria estimó en abril que el 24% de la población analizada estaría en crisis alimentaria aguda o peor hasta agosto de 2026. Su siguiente evaluación, para septiembre de 2026 a febrero de 2027, redujo la proporción al 21%. La cifra es menor, pero los períodos, las hipótesis y parte de la población de referencia han cambiado.

Una proyección revisada, luego una nueva evaluación

Publicado el 29 de abril, la primera cifra no fue el balance de cinco meses de abril a agosto. Fue una proyección, revisada después de la escalada de las hostilidades de marzo y los desplazamientos subsiguientes. El CPI estimó que aproximadamente 1,24 millones de personas de 5,19 millones estarían en fase 3 o superior, el umbral para situaciones clasificadas como crisis o más graves.

El informe del 5 de noviembre se basa en un nuevo análisis realizado del 21 al 29 de septiembre. Combina encuestas de hogares, información sobre el mercado y el acceso a los ingresos y datos sobre viajes y asistencia. Para septiembre de 2026 a febrero de 2027, la tabla nacional contiene alrededor de 1.05 millones de personas en fase 3 o más, de 5.03 millones analizados. Esta no es una declaración final hecha después de febrero, sino una evaluación del llamado período « actual » en el informe.

La población de referencia también cambió

Ambos ejercicios conservan las mismas cuatro categorías de población principales, sin necesariamente medirlas en el mismo perímetro. Así, las personas que llegaron de Siria después de diciembre de 2024 fueron contadas en tres unidades analíticas en abril; El ejercicio de septiembre las clasifica en una unidad nacional. En el caso de los refugiados sirios ya establecidos, el IPC aumentó de 25 a 21 unidades y de un millón a aproximadamente 820.000 funcionarios de referencia. Este personal procede de la planificación humanitaria. Su diferencia no equivale a varias salidas registradas.

Para los residentes libaneses, el personal nacional de referencia sigue siendo de unos 3,86 millones. Sin embargo, el mismo total nacional no garantiza las comparaciones locales a un alcance constante. In April, internally displaced persons had been linked to their arrival district. El CPIL advierte que las revisiones de la distribución geográfica cambian la lectura de los resultados, especialmente cuando se agrupan varios distritos debido a la insuficiencia de datos. Los dos totales nacionales pueden conciliarse para comprender el orden de magnitud; No es posible deducir el desarrollo de un municipio o comparar directamente todos los subgrupos.

Lo que la brecha no mide

El Programa Mundial de Alimentos vincula en parte la disminución de los cambios en la intensidad de los conflictos y el desplazamiento desde su punto de vista máximo. Sin embargo, los dos informes no permiten que la parte de la diferencia debido a cada factor sea aislada, ni que siga a los mismos hogares de un período a otro. Por consiguiente, la subcontratación de 1,05 millones de 1,24 millones no da el número de personas que han salido de la crisis. Algunas familias pueden haber visto mejorar su situación mientras que otras giraban en la dirección opuesta, sin tablas nacionales mostrando cuánto.

El siguiente escenario ilustra por qué la proporción también debe leerse con su denominador. Para marzo a julio de 2027, el CPI vuelve a proyectar el 24%, pero sobre una base de planificación de 4,81 millones, alrededor de 1,15 millones de personas en crisis o peor. Esto no es el regreso a la misma fuerza que en abril de 2026, ni un resultado ya alcanzado. En particular, la proyección tiene en cuenta la financiación de la ayuda que no se confirmó para junio y julio en el momento del análisis. Este punto es una hipótesis de escenario, no el anuncio de una interrupción.

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