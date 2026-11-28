Las autoridades sanitarias de Sana’a atribuyeron a Arabia Saudita una huelga que hirió a quince personas el sábado. La coalición anunció por separado que había interceptado un misil hacia Riad.

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The Houthis Ministry of Health announced that 15 civilians, including two women, had been injured in a strike in Sanaa early Saturday, 28 November. El portavoz del ministerio, Anis al-Asbahi, atribuyó la huelga a Arabia Saudita. La coalición no confirmó esta operación en las declaraciones disponibles el sábado por la mañana.

El balance cubre el distrito de Bir Abu Shamla en el distrito de Al-Tahrir. Según el portavoz, las casas también fueron dañadas. Los informes locales reportaron daños en tiendas. La primera estimación local de trece heridos fue seguida por un examen de quince informes de las autoridades sanitarias. Estas cifras no suman. No hubo verificación independiente para establecer el balance exacto o identificar de qué se trataba la huelga.

Un incendio reportado a Mokha

The Houthis also reported that a strike had triggered a fire in a power plant in Mokha, the Red Sea port city. El anuncio no especifica cuántas personas habrían sido privadas de electricidad o cuando el servicio pudiera ser restaurado. No se reportaron resultados humanos separados para la planta. La información sobre Mokha no es parte del registro de Sanaa.

Riyadh anuncia intercepción separada

El general Turki al-Maliki, vocero de la coalición liderada por Arabia Saudita, anunció el sábado que la defensa aérea había interceptado y destruido un misil de crucero dirigido a la región de Riad. Atribuyó el disparo a los Houthis. Su anuncio no proporciona un equilibrio terrestre y no establece un vínculo entre el lanzamiento y el golpe reportado en Sanaa. El jueves, la coalición anunció que había interceptado dos misiles balísticos hacia Riad, y el viernes una intercepción separada sobre un drone.

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