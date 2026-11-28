Bagdad cerró Bashta, en la frontera iraní, y Al-Walid, en la parte siria. El Ministro Fouad Hussein había revelado el 7 de noviembre una petición americana más amplia, que consideraba imposible aplicar.

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Los guardias fronterizos iraquíes cerraron el paso desde Bashta, en la provincia kurda de Halabja, y desde Al-Walid, en el lado sirio. El Ministro de Relaciones Exteriores del Iraq, Fouad Hussein, reveló el 7 de noviembre una demanda estadounidense de limitar el comercio terrestre con Irán a dos puntos de cruce. Bagdad no anunció que aplicaría esta solicitud.

El comandante de los guardias fronterizos iraquíes, Mohammed al-Saidi, anunció el jueves 26 de noviembre el cierre de dos pasajes administrados anteriormente por las autoridades del Kurdistán iraquí. Bashta se encuentra en la provincia de Halabja, en la frontera iraní. El cruce de Al-Walid dirigido por esta operación está al norte de Rabia, en la frontera siria. Tampoco lo reconocieron las autoridades federales como cruce oficial de fronteras.

Una solicitud americana publicada el 7 de noviembre

Fouad Hussein declaró el 7 de noviembre que el Tesoro de los Estados Unidos había pedido oficialmente a Iraq que cerrara todos menos dos de sus cruces con Irán. Según el ministro, uno iba a estar en el Kurdistán iraquí, el otro en el resto del país. No identificó las dos posiciones que debían mantenerse abiertas. El 13 de noviembre, consideró imposible aplicar esa medida, citando los vínculos económicos entre los dos países y el costo del cierre de la población iraquí.

Las decisiones adoptadas en noviembre no siguieron un movimiento uniforme de cierre. El 10o, la Autoridad de Correos de Fronteras del Iraq reabrió Al-Sheeb, en la provincia de Maysan, a pasajeros y mercancías después del trabajo. Por separado anunció el cierre temporal de Mandali en la provincia de Diyala, a partir del 13 de noviembre. El 23 de noviembre, el Presidente de la Autoridad negó el cierre de Shalamcheh a los viajeros. En la parte iraní, el Ministerio del Interior informó de que un problema informático había perturbado la limpieza de las mercancías.

Bagdad toma posesión de pasajes del Kurdistán

The Government of Ali al-Zaïdi ordered the closure of unofficial crossing points and the strengthening of federal control over customs revenues and oil. Refiriéndose al Primer Ministro, el Tribunal Supremo Federal confirmó el 25 de noviembre que Bagdad era competente para asegurar las fronteras internacionales, incluso en las zonas administradas por el Kurdistán. Sin embargo, recuerda que la gestión aduanera debe coordinarse con las autoridades regionales. El gobierno kurdo desafió las medidas federales y miles de personas protestaron en Erbil el 26 de noviembre.

El cierre de Bashta es el cambio visto en la parte iraní en el anuncio del mando iraquí el 26 de noviembre. El martes, el gobierno invocó la lucha contra el contrabando para justificar su intervención. Ningún orden público en Bagdad identifica los dos puestos que permanecerían abiertos si se aplicara la solicitud de los Estados Unidos.

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