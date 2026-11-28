El segundo grupo del 128o Batallón regresó a Dublín el viernes después de seis meses en el Líbano. Unos 294 efectivos militares constituyen la última rotación irlandesa prevista en la FPNUL.

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El segundo grupo del 128o batallón de infantería irlandés regresó a Dublín el viernes 27 de noviembre, después de seis meses en la FPNUL. El teniente coronel Damian Carroll, quien ordenó el batallón, confirmó en el aeropuerto el final de este despliegue. Irlanda todavía no está saliendo del Líbano: el 69o grupo de infantería se hizo cargo.

El batallón 128 fue enviado al Líbano en mayo con 344 tropas, según las fuerzas de defensa irlandesas. Una primera parte del contingente ya había regresado a Dublín, según el ejército irlandés. El regreso del segundo grupo el viernes concluye esta rotación.

Rotación de 294 efectivos militares irlandeses

El 69o grupo tiene 294 soldados irlandeses, según el ejército. Participó en el batallón multinacional, que reunió al personal irlandés, polaco y húngaro. Dublín anunció a principios de noviembre que sería su último contingente desplegado en la actual misión de la FPNUL. La cifra de 294 se refiere a la rotación irlandesa, no al número total de unidades multinacionales.

Carroll explicó en Dublín que el nuevo grupo debe mantener la capacidad operacional mientras se prepara para la retirada. Recordó que su propio batallón había llegado poco después de la reanudación de las hostilidades en la primavera. Las operaciones se reanudaron en las aldeas, incluida la asistencia a los desplazados internos, antes de que la misión comenzara los preparativos para la partida.

El fin del mandato no coincide con la partida de tropas

El Consejo de Seguridad estableció el 31 de diciembre de 2026 como final del mandato operacional de la FPNUL y posteriormente planificó una fase de reducción en 2027. En mayo, el Gobierno de Irlanda aprobó la retención de su ejército hasta el final del mandato, seguido de una presencia para acompañar la retirada del personal y el equipo. Las fuerzas irlandesas esperan que el 69o grupo comience a retirarse a principios de 2027.

Irlanda ha participado en la FPNUL desde su creación en 1978. El regreso del 128o Batallón terminó con una rotación, pero ni la salida total de los irlandeses ni la terminación de las operaciones de la FPNUL tuvieron lugar el viernes.

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