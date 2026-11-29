Antes de que la Asamblea General de las Naciones Unidas recomiende la división del poder palestino, el representante del Líbano, Camille Chamoun, presentó otra fórmula: un Estado federal, con cantones árabes y judíos. El acta de la sesión muestra lo que representa Beirut y por qué su representante reanudó la palabra justo antes de la votación.

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Antes de que la Asamblea General de las Naciones Unidas recomiende la división del poder palestino, el representante del Líbano, Camille Chamoun, presentó otra fórmula: un Estado federal, con cantones árabes y judíos. El acta de la sesión muestra lo que representa Beirut y por qué su representante reanudó la palabra justo antes de la votación.

El sábado 29 de noviembre de 1947, en Flushing Meadow, Estado de Nueva York, el Presidente de la Asamblea General, Oswaldo Aranha brasileño, está a punto de votar sobre el informe sobre el futuro de Palestina. Camille Chamoun pidió la palabra en nombre del Líbano. Ese día, el futuro Presidente de la República no estaba contento de anunciar que su país se opondría a la división. Establece los principios de otro proyecto y vuelve, justo antes de la llamada del rollo, sobre cómo se preparó el texto.

Dos categorías de cantones, un Estado común

El día anterior, el representante de Francia pidió que se suspendiera las 24 horas del día para examinar si todavía era posible una fórmula de conciliación. Chamoun dio las gracias a los representantes de Francia y Colombia por sus declaraciones. Sin embargo, criticó a los organizadores de los debates por no haber participado, a su juicio, en un verdadero proceso de conciliación con las delegaciones árabes. Reconoció que el tiempo transcurrido desde la reunión anterior no había permitido un texto completo.

El informe de la ONU enumera los seis principios presentados por Chamoun. Palestina se establecería como Estado federal independiente antes del 1o de agosto de 1948. Un gobierno federal coexistiría con los cantones árabes y judíos. Sus límites se trazarán de tal manera que reduzcan el número de personas que estarían en minoría en su cantón. Una Asamblea Constituyente, elegida por sufragio universal directo y compuesta en proporción a los diferentes componentes de la población, redactará la Constitución.

Chamoun propone recurrir al sistema estadounidense para distribuir poderes entre el Estado federal y los cantones. También cita la autonomía local suiza. La Constitución protegería los lugares sagrados y garantizaría la libertad de acceso, visitas y culto, así como los derechos de las instituciones religiosas. Sin embargo, el documento no da un mapa de los cantones ni una distribución definitiva de poderes. Su delegación presenta esos principios como base para el debate, no como una Constitución dispuesta a entrar en vigor.

Líbano entre los 13 votos contra

Antes de la elección, Chamoun intervino una segunda vez. El orador pide que la Asamblea decida por primera vez sobre las recomendaciones que, según dice, se han acordado en un subcomité. El orador considera que los votos técnicos sobre la unión económica no responden a la pregunta principal: si dividir o no el territorio en dos estados. Aranha respondió que esas recomendaciones se incluían en los informes de los subcomités y no en el proyecto transmitido a la Asamblea. Votará sin votación separada sobre esos temas.

Por 33 votos contra 13 y 10 abstenciones, queda aprobado la resolución 181 (II) y un miembro que no vota. El Líbano está entre los opositores, incluidos Egipto, Iraq y Siria. Francia, los Estados Unidos y la Unión Soviética votaron a favor; el Reino Unido, luego el poder, permanece. El texto recomienda dos estados, uno árabe y otro judío, vinculados por una unión económica, y un estatuto internacional separado para Jerusalén. Es una recomendación para compartir, no un acuerdo firmado por ambas partes.

De la tribuna de la ONU al Armisticio de Naqoura

El Líbano ha sido miembro fundador de las Naciones Unidas desde 1945. Dos años después, su delegación ha podido presentar una solución que mantiene un marco político común, aunque no se ha sometido a la misma votación que el plan de participación. La intervención de Chamoun permite así distinguir, en los archivos, la negativa libanesa del texto final y la propuesta que defendió.

Las fronteras previstas en 1947 no entraron en vigor como se habían trazado. Después de la guerra de 1948, Líbano e Israel firmaron un acuerdo general en Ras Naqurah el 23 de marzo de 1949. Este documento regulaba la cesación de las hostilidades en su frente. No refleja la división recomendada por la Asamblea ni el proyecto federal presentado por Chamoun.

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