El Ministerio Público de Lublin reunió en una investigación las tres caídas del 20 de noviembre. Sus primeros hallazgos se refieren a los misiles de crucero hechos por Rusia. Varsovia llamó al embajador ruso.

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El Ministerio Público de Lublin reunió en una investigación las tres caídas del 20 de noviembre. Sus primeros hallazgos se refieren a los misiles de crucero hechos por Rusia. Varsovia llamó al embajador ruso.

Three sites and no injuries reported

El 20 de noviembre, la fiscalía confirmó primero la caída de un objeto no identificado en Nowy Lipowiec, en el este de Polonia. Al día siguiente, también informó de otros dos sitios cerca de Rudnik y Mołodycz. En su punto del 23 de noviembre, indica que los tres vehículos cayeron en terrenos no construidos sin lesiones ni daños materiales significativos reportados.

Las primeras conclusiones sobre los desechos se refieren, según la fiscalía, a tres misiles de crucero de fabricación rusa. Las inspecciones sobre el terreno se completaron en los sitios Nowy Lipowiec y Rudnik. La Fiscalía todavía planeaba informar sobre la conclusión de las conclusiones a Mołodycz.

Varsovia llamó al Embajador ruso

A petición de Polonia, el Consejo del Atlántico Norte celebró una reunión extraordinaria el 23 de noviembre. Al día siguiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia anunció que había convocado al embajador ruso. Varsovia culpa a Rusia por esta violación de su espacio aéreo y le pide que ponga fin a las acciones que considera peligrosas para los habitantes y la aviación civil.

El caso está ahora bajo el servicio militar de la Fiscalía Pública de Lublin. Los jueces deben recibir los conocimientos especializados sobre los documentos recogidos. Su puesta en libertad no resuelve la causa de cada caída y no proporciona una conclusión judicial sobre las circunstancias del lanzamiento.

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