En Brasil, 8,7 millones de reales fueron liberados para Tupanciretã después de la tormenta del 20 de noviembre. Río Grande do Sul también ha anunciado medios para las tenencias agrícolas y un aplazamiento de ciertos plazos fiscales.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

En Brasil, 8,7 millones de reales fueron liberados para Tupanciretã después de la tormenta del 20 de noviembre. Río Grande do Sul también ha anunciado medios para las tenencias agrícolas y un aplazamiento de ciertos plazos fiscales.

Roofing and clearing as a priority

El gobierno federal informó que liberó fondos el 25 de noviembre para cuatro planes de trabajo presentados por el municipio. De los 8,7 millones de reales, 5,6 millones son para la limpieza, eliminación de desechos y alquiler de equipo; 3 millones para financiar materiales de cubierta para 2.015 familias. Los 100 000 reais restantes están dedicados a la protección animal.

El informe publicado por el gobierno federal el 26 de noviembre, según el Ministerio de Salud, reportó 7.175 hogares con techos dañados o rotos y 50 personas sin alojamiento. Se ha reanudado la atención rutinaria e intermedia, en particular mediante unidades móviles. Esto no significaba que los edificios afectados hubieran vuelto a abrirse: se estaban realizando evaluaciones para el Hospital Brasilina Terra y dos centros de atención comunitaria.

Apoyo a los hogares, medios para las granjas

El Estado de Río Grande do Sul también prevé un pago único de R$2,500 a familias pobres o muy pobres ya registradas en el registro social federal y cuya vivienda ha sido dañada directamente. El plan prevé la identificación automática de los beneficiarios y el pago en la tarjeta de sus ciudadanos. Este pago individual es distinto de la financiación federal al municipio.

El 27 de noviembre, la Secretaría Estatal de Agricultura anunció dos millones de reais en forma de equipo. Las cooperativas y las empresas de granos recogen semillas para replantear. Los servicios agrícolas deben identificar las necesidades con el municipio antes de su distribución.

Tres meses para ciertos compromisos

El 28 de noviembre, la administración fiscal del Estado declaró que un decreto federal prorrogó los plazos de algunas empresas con sede en Tupanciretã en tres meses. La medida abarca los períodos de octubre, noviembre y diciembre de 2026 en los esquemas Simples Nacional y Simei, y también abarca la declaración PGDAS-D. Las sumas ya pagadas no se reembolsan por este aplazamiento. El decreto municipal sobre desastres de 20 de noviembre y la movilización de las administraciones permitieron que esas medidas se adoptaran por separado.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews