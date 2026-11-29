El cantante y parolier murió el sábado 28 de noviembre, anunció su representante. Con su primo Brian Wilson, había firmado notablemente « California Girls » y « Good Vibrations ».

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El cantante y parolier murió el sábado 28 de noviembre, anunció su representante. Con su primo Brian Wilson, había firmado notablemente « California Girls » y « Good Vibrations ».

Mike Love se escucha desde la apertura de « California Girls », antes de que las otras voces vengan a responderle. Este compartir roles, una voz en primer plano y las armonías que expanden el coro, da una idea de su lugar en los Beach Boys. El cantante murió el 28 de noviembre de 2026, rodeado de su familia, según su representante Katie Altman. No especificó la causa de la muerte.

De « Surfin » a « Good Vibrations »

Love entrenó a los Beach Boys en 1961 en Hawthorne, cerca de Los Ángeles, con sus primos Brian, Carl y Dennis y su amigo Al Jardine. Brian y Mike habían cantado juntos en reuniones familiares antes de las primeras grabaciones. Su primer álbum, Surfin, apareció a finales de 1961 en la etiqueta local Candix. Definitivamente Safari y 409 siguen. Surfing y coches dan los temas del grupo que Love se convierte en fórmulas fáciles de tomar, mientras Brian Wilson profundiza el trabajo en voces y arreglos.

Los dos primos firmaron « I Get Around », « California Girls » y « Good Vibrations ». Estas canciones muestran que su colaboración no se limita a la roca del surf temprano. En « Good Vibrations », las letras de Love sirven como hilo entre secciones con diferentes ritmos y colores. La canción alcanzó el primer lugar en la clasificación americana en 1966, como « I Get Around » dos años antes.

Recorridos largos al reconocimiento como parolier

El amor se mantuvo en el escenario con los Beach Boys mucho después de su primer éxito. En 2012, el recorrido del 50 aniversario incluyó a Brian Wilson, Love y Jardine. En ese año, el grupo también registróPor eso Dios hizo la radio, que alcanzó el tercer lugar en la clasificación de récords de Estados Unidos. El amor siguió cantando el repertorio de gira, en particular con Bruce Johnston.

The Rock & Roll Hall of Fame había distinguido a los Beach Boys en 1988 y la Academia de Grabación les había concedido un premio de carrera completo en 2001. En junio de 2025, Songwriters Hall of Fame otorgó Amor por su trabajo como escritor. Esa noche, realizó cuatro canciones de su repertorio con John Stamos y su banda: « California Girls », « I Get Around », « Kokomo » y « Good Vibrations ».

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews