El 30 de noviembre, las Iglesias ortodoxas de Antioquía y maronita conmemoran a San Andrés. En Houch Hala, cerca de Rayak, los archivos trazan las oficinas del día anterior y el día de fiesta, así como la consagración de un mosaico en 2024. Todavía no se ha confirmado ningún calendario local para este año.

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El lunes 30 de noviembre, el calendario ortodoxo de Antioquía conmemora a San Andrés, el « primer llamado ». En Houch Hala, cerca de Rayak, los archivos parroquiales cuentan de una fiesta inscrita en la vida de la Bekaa: una vigilia, oficinas y la consagración de un mosaico en 2024.

En la iglesia de San Andrés en Houch Hala, la fiesta no es sólo la fecha del calendario. El 30 de noviembre de 2024, después de las mañanas y la liturgia, el metropolitano Antoine al-Souri dedicó un icono en mosaico del apóstol. Luego encontró a los feligreses en la iglesia. La arquidiócesis de Zahlé y Baalbek también realiza un seguimiento de las vísperas del día anterior. Estos archivos arrojan luz sobre cómo la parroquia honra a su jefe, sin ser un programa para 2026.

San Andrés en la Bekaa, desde la vigilia hasta la liturgia

Otro archivo de la arquidiócesis ya coloca una vigilia de San Andrés en Houch Hala el 29 de noviembre de 2016. La celebración de 2024 permite aclarar los gestos: reunirse por la noche, volver por la mañana y luego participar en la liturgia. Las mañanas son la oficina de la mañana. En el calendario ortodoxo de 2026, los grandes servicios nocturnos y matutinos forman parte de la conmemoración del apóstol.

La guía litúrgica al patriarcado de Antioquía da los textos para cantar y leer para esta fiesta. Durante la liturgia, la lectura del Evangelio según Juan reanuda el encuentro de Andrés con Jesús, luego el de su hermano Simón. El guía también menciona canciones de la Natividad en las mañanas. A finales de noviembre, la memoria del apóstol encaja así en la preparación de la Navidad sin confundirse con ella.

¿De dónde viene el nombre « primer llamado »?

En el Evangelio según Juan, Andrés sigue a Jesús después de escuchar a Juan el Bautista. Luego va tras su hermano Simon, a quien la cuenta llama Pedro. La tradición bizantina dio a André el nombre deprotoclet, lo que significa « primero llamado ». El relato de Mateo presenta la escena de manera diferente: Jesús llama a los dos hermanos mientras pescan a lo largo del lago de Galilea. Las dos historias no enfatizan el mismo gesto. Uno sigue a Andrés yendo a buscar a su hermano; El otro muestra a dos pescadores dejando sus redes.

La tradición cristiana sitúa la muerte de Andrew en Patras, Grecia. El X-cross asociado con él pertenece a esta tradición posterior, no a la narrativa del Evangelio. El icono griego del siglo 14 conservado en el Museo de Arte Walters también muestra al apóstol con un rollo, rechazado. Según el museo, podría haber pertenecido a un conjunto de iconos. Muestra una manera de representar a André, diferente del mosaico de Houch Hala.

Una fecha común, diferentes celebraciones

El 30 de noviembre también aparece en el calendario maronita para la memoria del apóstol. En 2026, el calendario de la Arquidiócesis Maronita de Beirut coloca esta fecha en la semana de la Visitación, abierta el domingo 29 de noviembre. La coincidencia de fechas no implica la misma oficina o arreglo de lecturas. Houch Hala ofrece un ejemplo de práctica ortodoxa en una iglesia bajo el patrocinio del Apóstol, no un modelo que se extenderá a todas las parroquias libanesas.

La misma iglesia sigue siendo un lugar de oración fuera del partido. El 8 de abril de 2026, durante la Semana Santa Ortodoxa, la Arquidiócesis documentó otra oficina y un encuentro con los fieles. Esta cita confirma la actividad parroquial este año, sin constituir un anuncio para el 30 de noviembre. Los horarios de las Vísperas y la liturgia de San Andrés 2026 no han sido confirmados públicamente.

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