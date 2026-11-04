Hayete, un niño mira al Líbano en la guerra

Hayete, un cortometraje final de estudios de ARTFX, está disponible en YouTube desde el 3 de noviembre de 2026. Coréalizado por Sandrine Ayle y otros ocho estudiantes, siguió a Nour de seis años en el Líbano desde 1975. El niño está buscando a Zaratar para consolar a su panadero abuelo. Esta narrativa pone los lazos familiares y el coraje en el centro de su historia. Encuentra la película completa en el artículo, con la presentación de su equipo y los elementos principales confirmados en este proyecto de promoción 2026.

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Publicado el 3 de noviembre de 2026 en el canal oficial ARTFX,Hayacuenta la historia de Nour de seis años en el Líbano en 1975. Este cortometraje final, codirigido por Sandrine Ayle, coloca la relación entre un niño y su abuelo panadero en el corazón de una historia de valentía y ayuda mutua.

La película está disponible gratuitamente en YouTube. Con una duración de cinco minutos y cincuenta y siete segundos, pertenece a la promoción 2026 de ARTFX. Su difusión permite al público descubrir un proyecto colectivo orientado hacia el Líbano, su vida cotidiana y los vínculos familiares que la guerra pone a prueba.

Hayete, una búsqueda de za

La historia tiene lugar en 1975, al comienzo de la guerra civil libanesa. Nour quiere encontrar zatatar para devolverle la sonrisa a su abuelo, que es panadero. Para lograrlo, el niño se enfrenta a los peligros de un país en guerra. Este gesto destinado a un ser querido es el punto de partida de la historia.

La búsqueda de un ingrediente familiar trae la guerra a una escala íntima. El personaje principal persigue un simple objetivo: confortar a su abuelo. La relación entre generaciones es la estructura de esta aventura, en la que la comida y la profesión del panadero ocupan un lugar central.

Esta opción permite que el conflicto sea abordado a través de un historial familiar. Se presta atención a un niño, a su apego a un ser querido y a lo que hace por él. La película ofrece así un portal accesible a un tema doloroso, sin hacer de su personaje un mero testimonio de los acontecimientos.

Sandrine Ayle en un equipo de nueve codirectores

Hayaes un trabajo colectivo. Su presentación oficial acredita a nueve personas a la producción: Sandrine Ayle, Clarisse Chopin, Jalen Hart, Daria Ignateva, Amber-Alix Martin, Marie-Julie Ninvil, Judie Payramaure, Tom Pelerin y Xinyu Shi.

También se incluyen cuatro especialistas en los créditos de presentación: Laurie Cratère, Lara Haranger, Chloé Maggiochi y Haiwa Wu. Este equipo reúne varias contribuciones artísticas y técnicas alrededor del mismo cortometraje desde el final de los estudios.

Sandrine Ayle tomó un curso de cinco años en ARTFX, con una especialización en animación 3D. En su presentación pública del proyecto, evoca dos años dedicados al cine. Su participación es, por tanto, parte de un trabajo a largo plazo, llevado a cabo con sus camaradas hasta la proyección y luego la transmisión en línea.

Un final de la película escolar ahora accesible al público

ARTFX presentaHayaentre los cortometrajes realizados por estudiantes de su campus de Lille para la promoción 2026. La escuela entrena las profesiones de la animación, efectos visuales y videojuego. Sus proyectos de fin de estudios movilizan las habilidades adquiridas durante el curso y se forman como equipo.

El lanzamiento en línea abre una nueva etapa para este trabajo estudiantil. Los espectadores pueden descubrir la película en su totalidad, más allá de su presentación al final de sus estudios. El siguiente reproductor reproduce el vídeo publicado por ARTFX Official.

Ver Hayete en su totalidad

Hayete, película de graduación 2026. Video publicado en el canal oficial ARTFX el 3 de noviembre de 2026.

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