El Departamento de Obras Públicas distingue entre las inundaciones relacionadas con el mantenimiento y las que requieren nueva infraestructura. Mohammad al-Hajj Shehadé explica las habilidades de las administraciones, los siete lotes de limpieza y el monitoreo de manchas negras. En Nahr al-Ghadir, la estrechez del curso limita la eficacia de una simple profundización. El ingeniero se refiere a estudios, tierras y financiamiento para nuevas obras. Su estimación de más del 90% de la red accesible a la limpieza sigue siendo una declaración del gerente, sin la auditoría independiente presentada.

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La limpieza de las evacuaciones ya no es suficiente para abordar todos los puntos negros de las inundaciones en el Líbano. Mohammad al-Hajj Shehadé, jefe del servicio central de mantenimiento del Ministerio de Obras Públicas, distingue las áreas donde el mantenimiento sigue siendo adaptado a las que requieren nuevos trabajos. En una entrevista publicada el 7 de noviembre, el ingeniero describe las redes de envejecimiento, frente a la urbanización y a veces lluvias muy concentradas.

Estima que la limpieza satisface las necesidades de más del 90% de la red vial en cuestión. Esta evaluación es la del demandado, no el resultado de una auditoría independiente hecha pública. Entre los desafíos restantes cabe mencionar la capacidad de las instalaciones y el reparto de responsabilidades entre las administraciones.

Floods in Lebanon: who maintains which network?

Chehadé presenta el alcance de la intervención de su ministerio: mantenimiento de evacuaciones en carreteras clasificadas internacionalmente. Menciona siete montones de contratos para este trabajo. Las otras rutas están bajo la jurisdicción de los municipios y sus sindicatos, dependiendo de la distribución de competencias.

El Ministerio de Energía y Agua participa en los ríos naturales. El gerente también menciona las redes de alcantarillado y las estructuras locales responsables de ciertos equipos. Sin embargo, el agua atraviesa los límites administrativos: un obstáculo corriente puede interrumpir un eje mantenido por otro organismo.

Esta distinción cuenta para comprender las intervenciones. La limpieza de una red en una carretera no necesariamente resuelve el problema de un curso de agua cercano. Del mismo modo, un trabajo comunitario saturado no se convierte automáticamente en un sitio de Obras Públicas porque su desbordamiento dificulta el tráfico.

La persona responsable describe la coordinación necesaria entre las administraciones. También vincula dificultades con recursos débiles y limitaciones de financiación. El mantenimiento estacional y la creación de nuevas infraestructuras no implican los mismos presupuestos o procedimientos.

Los puntos negros evolucionan con la lluvia

Los proveedores de servicios de limpieza identifican sectores sensibles basados en observaciones de red y monitoreo. Chehadé indica que los equipos de emergencia están colocados en puntos negros recurrentes. Las patrullas móviles también deben tener lugar cuando surge un problema a lo largo de las carreteras.

El ingeniero describe la aparición de nuevos puntos difíciles en los últimos tres años. En particular, lo vincula a la precipitación pesada durante un corto período de tiempo. Se refiere, dependiendo de la ubicación, a la creación de redes, la mejora de las instalaciones existentes y el fortalecimiento de los arreglos de emergencia.

Estas explicaciones no son un pronóstico del tiempo para el invierno. Explican cómo el servicio adapta su mantenimiento a situaciones observadas. La disponibilidad de equipos y la calidad de la supervisión de los proveedores siguen siendo elementos de seguimiento.

Según Chehadé, el ministerio se basa en oficinas de asesoramiento para supervisar el trabajo. El control abarca la ejecución de las operaciones y la notificación de anomalías. Mapas detallados del sitio, resultados de inspección y tiempos de corrección no están incluidos en el mantenimiento.

En Nahr al-Ghadir, el flujo de límites estrechos

El caso de Nahr al-Ghadir ilustra las limitaciones de una intervención basada únicamente en la curación. Chehadé explica que profundizar el curso no resuelve el problema de la anchura insuficiente. El trabajo de mantenimiento puede eliminar los obstáculos, pero no da automáticamente a la cama las dimensiones necesarias.

The responsible person refers to the encroachment on waterways and the need for treatment with the competent authorities. Ampliar un trabajo o cambiar una ruta también puede requerir la movilización de tierra. Estas intervenciones requieren estudios y, en algunos casos, adquisiciones.

La urbanización añade otra limitación. El equipo diseñado para un entorno más antiguo debe recibir flujos de sectores ahora más construidos. El diagnóstico técnico debe determinar si el mantenimiento es suficiente o si la misma capacidad de la red debe cambiar.

Nuevos libros requieren programación

Chehadé distingue así las intervenciones inmediatas de los proyectos a prepararse en varias etapas. En cuanto a los puntos estructuralmente insuficientes, se refirió a los planes generales y a la financiación adecuada. El diseño de un trabajo implica examinar su articulación con todo el curso de agua.

Este enfoque no elimina la obligación de mantener las instalaciones existentes. Los residuos o depósitos pueden agravar un punto ya frágil. Pero más pasajes de limpieza no reemplazan una expansión, una red adicional o una reanudación del desarrollo cuando el diagnóstico lo considere necesario.

El mantenimiento no se acompaña de ninguna garantía de inundación. Para los sectores considerados insuficientes, las medidas que deben adoptarse siguen siendo la definición de trabajo, la coordinación entre los organismos y la movilización de fondos.

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