7 November press review: truce and tensions

La prensa del 7 de noviembre está siguiendo los esfuerzos por calmar al Líbano, sin acuerdo sobre armas. Los periódicos comparan las lecturas de riesgo regionales con las mediaciones en curso. Vivienda, desplazados internos de los Zahrani, justicia y daños ambientales también ocupan sus páginas. Cultura, deporte y servicios digitales completan esta revisión. Las declaraciones y los proyectos se distinguen de las decisiones, mientras que las cifras se colocan en su período y fuente.

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En la primera página: una tregua interna buscada en una región bajo tensión

El examen de la prensa libanesa del 7 de noviembre de 2026 pone en primer plano el diálogo interno. Los periódicos describen un intento de apaciguar a Baabda y a Hezbollah. No ven un acuerdo sobre armas. En Ad Diyar, Sonia Rizk informa de la reanudación de contactos indirectos. Los intermediarios buscan contener tensiones entre Joseph Aoun, Nawaf Salam y el partido. Nabih Berri ocupa un lugar central en esta historia. Las fuentes cercanas a la Presidencia defienden una solución pacífica al desacuerdo. Sin embargo, mantienen el objetivo del monopolio estatal de las armas. Las fuentes de Hezbollah están pidiendo que este archivo esté relacionado con el retiro israelí. También desean examinar las decisiones relativas a sus actividades militares y de seguridad. Por lo tanto, las dos posiciones permanecen distantes. Los intercambios políticos y el tono de las intervenciones se discuten primero.

El 7 de noviembre, Al Liwa Los informes diarios sobre los esfuerzos realizados para Berri, mencionan círculos que cuestionan su alcance. Por lo tanto, el diálogo no se presenta como una reunión ya celebrada. Al Joumhouriyat insiste en la ausencia de garantías externas. Un oficial superior anónimo afirma que no tiene ni una advertencia precisa ni un seguro de relajación. El periódico favorece la estabilización interna sostenible. Subrayó que los debates regionales podían tomar tiempo. El control de las tensiones libanesas no puede depender de un resultado rápido en Washington, Teherán o Israel.

Diferentes lecturas de riesgo militar

Al Akhbar, de 7 de noviembre, formuló otra pregunta. Su apertura pregunta qué esperarían las autoridades de Hezbolá si Israel inicia una guerra. El diario critica una discusión centrada, según él, en las únicas intenciones del partido. Esta lectura forma parte de su línea editorial. No es un anuncio ofensivo. Ad Diyar también presenta dos escenarios. La primera asume que las limitaciones políticas estadounidenses e israelíes favorecen la negociación. La segunda prevé una operación militar para modificar el equilibrio de poder. La periodista Paula Mourad atribuye estas suposiciones a una fuente oficial. Tampoco se da como cierto.

Al Arabi Al Jadid and Al Quds Al Arabi of 7 November followed the Qatari mediation with Iran. Sus historias describen propuestas y condiciones que todavía se están discutiendo. No presentan un acuerdo definitivo confirmado por todas las partes. Al Bina está centrando su análisis en el orden de las concesiones. El regreso de los inspectores nucleares, los activos congelados y la navegación siguen vinculados en las fórmulas comunicadas. Esta sucesión de pasos explica las expectativas descritas en las páginas libanesas. Sin embargo, no resuelve el acceso a las aldeas del Sur ni el desacuerdo interno sobre las armas.

Política local: contactos a renovar, decisiones aún pendientes

In Ad Diyar of 7 November 2026, the Dahr al-Baydar explosives case remains one of the points of tension. Sonia Rizk vincula el apaciguamiento reportado al mantenimiento del archivo en el circuito judicial militar. Sus fuentes cercanas a Baabda afirman que esta orientación reduce la confrontación política. Sin embargo, mantienen el requisito de responsabilidad. En el lado de Hezbollah, los interlocutores del periódico distinguen entre la mejora de la presentación de informes y la resolución de la disputa. Se niegan a tratar los armamentos como cuestión separada de la ocupación israelí. Por consiguiente, el texto no describe una concesión común sobre el fondo.

Al Joumhouriyat, de 7 de noviembre, pide la restauración gradual de los intercambios entre funcionarios. Los interlocutores anónimos del periódico quieren evitar que los desacuerdos atenten contra las instituciones. Al Binah también publica las posiciones de Wadih al-Khazen y Ahmad Kabalan. Ambos piden un acuerdo nacional, con diferentes argumentos. El primero apoya la mediación proporcionada a Berri. En la segunda se pide una mesa de debate bajo los auspicios de Joseph Aoun. Estas intervenciones expresan posiciones políticas. No son equivalentes a la convocatoria oficial de una conferencia.

Calendario parlamentario y vacantes en Bekaa Occidental

El 7 de noviembre, Al Bina El diario cita dos archivos separados. La primera se refiere a la regularización de ciertos delitos de construcción. La segunda se refiere al proyecto del Ministerio de Tecnología e Inteligencia Artificial. La reunión prevista debería continuar examinando los textos. No significa su adopción. Ad Diyar también menciona esta convocación, mientras que Al Liwa está detallando los intercambios institucionales de Berri. Por consiguiente, la labor de los comités continúa en un clima político incierto.

Al Akhbar, de 7 de noviembre, discute otra cuestión institucional: el sitio dejado vacante por Ghassan Skaff en la Bekaa Occidental. Rula Ibrahim evoca los nombres de Eli Ferzli, Maysam Skaff y otras personalidades. Se proponen aplicaciones o debates políticos notificados. El periódico no anuncia elecciones fijadas por el gobierno. Su análisis compara la perspectiva de un argumento parcial y de seguridad presentado para el calendario nacional. También cuestiona la preparación de la votación en el extranjero. El caso sigue suspendido de una decisión oficial. Una declaración de interés no puede confundirse con una solicitud registrada.

Citas y discursos: el estado, el ejército y la confianza en el corazón de las intervenciones

Ad Diyar, Al Joumhouriyat y Al Liwa El Presidente recibió a Georges Fayyad, jefe de Uniterminals, con asociados kuwaitíes. Dice que quiere crear las condiciones para el retorno de la confianza. Sus observaciones combinan habilidades humanas, posición geográfica y sectores productivos. Pidió ir más allá del comercio tradicional. El objetivo es desarrollar proyectos conjuntos entre empresas libanesas y kuwaitíes. En estas cuentas no se da ninguna cantidad de inversión firmada. Las garantías y condiciones de aplicación siguen siendo el centro del discurso.

El 7 de noviembre, Rodolphe Haykal recordó que el ejército estaba aplicando las decisiones de la autoridad política. Frente a los líderes militares reunidos en Yarzé, insistió en seguridad interna y fronteras. Presenta la continua ocupación israelí como el principal peligro que enfrenta el país. También rechazó las críticas que consideraba alejadas del verdadero trabajo de la institución. El general pide que se preparen todos los escenarios sin depender únicamente de los acontecimientos internacionales. El periódico distingue esta reunión de su encuentro con el coordinador de la ONU Jean Arnault.

Soberanía en palabras de los responsables

Al Liwa El MP defiende el apoyo estatal como una opción sostenible. En la traducción de sus comentarios publicados por Ad Diyar, pide apoyar al estado « como una opción, no como una apuesta ». También señaló que el proyecto de presupuesto no incluía nuevos impuestos. Se refirió a la suspensión de ciertos ajustes de honorarios propuestos por los departamentos. Esta declaración se refiere a la labor presupuestaria descrita por el Miembro. No reemplaza el texto que eventualmente será adoptado.

El mismo tema de « Al Liwa » reporta la Conferencia de Seguridad Ahmad Hajjar. El Ministro del Interior impugna la imagen de un país completamente convertido en crimen. Sin embargo, reconoce las preocupaciones de los habitantes y la necesidad de fortalecer los servicios. Su posición se basa en los datos presentados por las fuerzas de seguridad. Las categorías y períodos de vuelo deben seguir siendo distintos. Ad Diyar también reitera su solicitud de un debate fáctico. El reconocimiento de medios limitados no se presenta como excusa para la inacción.

Diplomacia: Resolución 1701 y las armas dividen lecturas

Al Quds Al Arabi, Al Bina Antes del embajador de la Unión Europea, el Presidente del Parlamento defendió la Resolución 1701. Se presenta como garantía legal de la recuperación del territorio hasta las fronteras reconocidas. En él se describe la FPNUL como el marco práctico para su aplicación. Los periódicos también siguen las discusiones sobre el período que podría seguir la misión. No reportan un dispositivo de reemplazo permanentemente detenido. Por lo tanto, los anuncios, los deseos políticos y las decisiones internacionales no son intercambiables.

Al Liwas y Al Quds Al Arabi el 7 de noviembre siguieron la visita canadiense de Youssef Raggi. El Ministro de Relaciones Exteriores defiende el monopolio estatal de las armas y la decisión de guerra. Pidió que Israel se retirara y apoyara al ejército libanés. También dijo que el acuerdo marco con Israel estaba organizando futuras negociaciones. No lo presenta como un tratado definitivo. Antes de sus interlocutores, se negó a permitir que el Líbano actuara como frente para otro país. Esos puestos son los del Ministro, que se informó en el contexto de sus reuniones en Ottawa.

El comunicado de las cinco embajadas despierta reacciones opuestas

En Ad Diyar, el 7 de noviembre, Michel Nasr analiza el comunicado de las embajadas estadounidenses, británicas, australianas, canadienses y japonesas. Lo considera como una solicitud de compromiso público de las fuerzas políticas a favor de la autoridad estatal. Su texto destaca el vínculo con la independencia de la justicia en el caso Dahr al-Baydar. Sin embargo, la comunicación no establece un límite de tiempo. Tampoco hay ninguna sanción anunciada. La idea de una advertencia internacional es la interpretación del periodista y sus fuentes diplomáticas.

Al Arabi Al Jadid, de 7 de noviembre, denuncia las críticas de Ali Ammar. Al-Binah y Al-Quds Al-Arabi también son similares a Ali al-Khatib. These officials denounce interference in national choice and in justice. La diferencia en el tratamiento es clara. Algunos artículos subrayan los compromisos solicitados por las autoridades libanesas. Otros destacan el desafío de la presión extranjera. Esta oposición se refiere al significado político del comunicado. No conduce a la conclusión de que ya se ha adoptado una nueva medida internacional.

Política internacional: las negociaciones avanzan por propuestas, no por acuerdos

Al Arabi Al Jadid, de 7 de noviembre de 2026, sitúa las condiciones iraníes en el centro de su cubierta. Sabir Gol-Anbari informó sobre Ali Bagheri Kani, quien pidió medidas concretas antes de una reanudación diplomática. Los informes diarios separados de Reuters sobre una propuesta enviada por Qatar. También exhibe una secuencia reportada por Axios. Consistiría en levantar el bloqueo, desbloquear fondos, devolver inspectores y navegar en el Estrecho de Ormuz. Estos elementos siguen siendo propuestas comunicadas. Su publicación no demuestra su aceptación por todas las partes.

Al Quds Al Arabi, de 7 de noviembre, subraya también la falta de confirmación conjunta del acuerdo mencionado en cierta información. Al Bina En su análisis, Nasser Kandil distingue entre los compromisos en principio y las condiciones para la apertura de negociaciones finales. El tratamiento de las existencias enriquecidas y el acceso a las instalaciones no son los mismos. Al Akhbar destaca la desconfianza de Teherán sobre Donald Trump. Sus investigadores entrevistados consideran tanto la escalada como el rápido acuerdo. Sus evaluaciones no son decisiones militares.

Israel: Recomendaciones que aún no son una coalición

Al-Akhbar, Al-Liwa- and Al-Quds Al-Arabi of 7 November follow consultations around Gadi Eisenkot. Representan una ventaja en las recomendaciones dirigidas al Presidente Isaac Herzog. Sin embargo, también describen los obstáculos para formar un gobierno. El papel de los partidos árabes, el de las formaciones ultraortodoxas y las condiciones establecidas por Avigdor Lieberman siguen siendo discutidos. El apoyo a una designación no se confunde con un acuerdo de coalición. Los diarios esperan una nueva etapa institucional el domingo.

Las posibles consecuencias para los comentaristas de la división del Líbano. En Al Jumhouriyat del 7 de noviembre, Tony Issa cree que la doctrina israelí en el Sur no depende de un solo líder. No anticipa una ruptura automática con Benjamin Netanyahu. Informes de Maârouf Daouk en Al Liwa Lo condiciona a acciones futuras. Al Bina también presenta dos lecturas. Hassan Hardan espera más restricciones estadounidenses, mientras que Rami Chahrour insiste en la continuidad de los intereses. Por lo tanto, la prensa no propone un diagnóstico unánime.

Los conflictos también siguen siendo crisis de servicios e ingresos

Al Quds Al Arabi, de 7 de noviembre, supervisa las dificultades financieras del OOPS. El periódico cita la respuesta de la agencia en un déficit de caja de $80 millones. Esta respuesta indica que no se adoptó una decisión definitiva sobre la terminación. Se distingue entre las opciones estudiadas y las opciones realmente tomadas. También recuerda que el mandato corresponde a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por consiguiente, las cifras de supresión de los puestos mencionados por el periódico no deben transformarse en una decisión ejecutada.

En el mismo número, el informe de Hiba Mohammad en la cuenca de Yarmouk vincula la seguridad y los medios de vida. Los controles describen los controles, el difícil acceso a los cultivos, y la incertidumbre sobre los rendimientos. Un residente explica que su hijo, que vino de Turquía, renuncia a comprar localmente. Su testimonio no es un índice general de bienes raíces. Sin embargo, muestra cómo las restricciones descritas afectan a una decisión familiar. Al Akhbar se acerca a un mecanismo cercano en Gaza: la ausencia de insumos reduce la actividad productiva y desarrolla habilidades vitales. Ambos informes comienzan desde situaciones locales, sin confundirlos.

Economía: financiación y confianza de la vivienda siguen vinculados

Ad Diyar del 7 de noviembre de 2026 publica una entrevista con Antoine Habib por Joseph Farah. El Presidente del Banco de Hábitat anuncia aproximadamente 1.300 préstamos por casi 90 millones de dólares. El cuerpo de mantenimiento coloca estos datos a principios de octubre. También mencionó unas 45.000 visitas a la plataforma. Estas visitas no son archivos aceptados. El gerente distingue entre créditos de adquisición o construcción, capped a 100.000 dólares, y créditos de renovación, capped a 50.000 dólares. Por último, mencionó el próximo lanzamiento de financiación para unidades prefabricadas. Este último producto es anunciado, no descrito como ya distribuido.

The same interview details the trade in Kuwait. Antoine Habib evoca un sexto tramo de 25 millones de dólares del Fondo Árabe. Su transferencia traería las cantidades recibidas a aproximadamente 114 millones, de un sobre total cerca de 165 millones. La redacción del título y el mantenimiento difieren en el estado de la transferencia. Por lo tanto, es apropiado mantener el aumento financiero anunciado, sin indicar una fecha de desembolso ausente del texto. El Banco de Hábitat dice que está buscando otros recursos. También destacó que los préstamos deberían seguir siendo compatibles con los ingresos del hogar.

Viviendas y propuestas vacantes aún por decidir

El 7 de noviembre, Al Liwa Señala la cifra de 7.000 apartamentos vacíos en Beirut. Propone un estudio tributario y una mejor coordinación pública de la vivienda. Ad Diyar explica el mismo razonamiento: fomentar el uso de unidades no ocupadas y apoyar los programas de financiación. La persona responsable declara que esa medida requiere una decisión legislativa. Ninguno de los periódicos describe un impuesto ya votado. Los ingresos posibles no se cuantifican.

Ambas ediciones también utilizan hojas de balance de préstamos en diferentes fechas. Al Liwa Ad Diyar presenta los datos de octubre. Estas cifras no son contradictorias en la naturaleza. No cubren el mismo plazo. El debate va más allá del crédito bancario solo. Los periódicos se refieren al acceso al alquiler, la disponibilidad de viviendas y las necesidades de los hogares modestos. No proporcionan un programa público completo ya financiado.

Electricidad, diáspora y proyectos productivos

El editorial de Ad Diyar, de 7 de noviembre, establece que las reclamaciones de electricidad del Líbano sobre el Estado y sus agencias exceden de 250 millones de dólares. Se refirió a la decisión de cortar el poder a las administraciones que no pagaban sus cuotas. El periódico se opone a estos pagos no pagados a los gastos de divisas para combustible y mantenimiento. No publica una declaración auditada de cada deudor. Se centra en la coherencia de la recuperación pública y la financiación del servicio.

Al Bina y Al Quds Al Arabi, de 7 de noviembre, siguen la reunión de Nawaf Salam con la Unión Cultural Mundial del Líbano. Los representantes de la Diáspora piden garantías para inversores y depositantes. Destacan la justicia independiente y la lucha contra la corrupción. Su disponibilidad declarada no es una promesa de inversión cuantificada. Al Liwa Los objetivos mencionados se refieren a proyectos productivos, enfoques y aptitudes. Las condiciones de aplicación siguen siendo decisivas en estos diversos informes.

Justicia: procedimientos, amnistía y derechos humanos siguen siendo separados

Ad Diyar del 7 de noviembre de 2026 dedica su última página a una decisión del juez criminal de Zahlé, Alaa Bachir. Nader Kaspar explica las razones en una columna legal. The file concerns a false certificate under article 466 of the Criminal Code. Según el fallo reproducido, la acción pública se extinguió por el efecto de la amnistía. Sin embargo, el tribunal sigue examinando la acción civil. La audiencia está programada para el 17 de diciembre de 2026. Por lo tanto, la terminación del proceso público no es una absolución en cuanto al fondo ni la desaparición de ninguna solicitud personal.

The reasoning presented also concerns the interpretative reservations of the Constitutional Council. La crónica analiza el alcance de su decisión del 12 de octubre de 2026. Se distingue entre la falsificación monetaria y otros delitos de falsificación. The judge examines how to apply the exceptions to amnesty in the case before him. Este debate técnico no sugiere que todos los archivos falsos reciban el mismo tratamiento. El alcance de cada decisión depende del texto, los hechos y el procedimiento.

False documents and death in custody

Al Liwas, de 7 de noviembre, informa de una investigación sobre una presunta red de falsificación. El diario describe una denuncia bancaria, seguida de investigaciones judiciales en Beirut. Según las pruebas, 12 bancos estaban involucrados. El texto menciona certificados de capital y otros documentos administrativos. It refers to prosecutions for criminal association, forgery and the use of forgery. Estos actos de procedimiento no constituyen una condena. Los volúmenes citados siguen siendo los de la encuesta descrita por el periódico. Sólo ellos no miden una pérdida financiera.

En la misma edición, Al Liwa El periódico informa de la solicitud de investigación del Comité de la Familia. Afirma que debe producirse una liberación y denuncia retrasos administrativos. Estas acusaciones deben ser atribuidas. El registro no proporciona una conclusión médica y judicial que establece la causa de la muerte. Tampoco demuestra un vínculo causal entre el retraso denunciado y la muerte. Las cuestiones relativas a la salud, el calendario judicial y la rendición de cuentas siguen siendo separadas.

Empresa: mudanzas, servicios deben seguir

Al Akhbar del 7 de noviembre de 2026 publica un informe de Firas Khalifeh sobre la costa de Zahrani. El diario describe a unas 10.000 personas desplazadas en 18 localidades. Las redes familiares, los alquileres y la proximidad de la autopista explican esto. En Sarafand, el municipio se refirió a 800 familias, o alrededor de 3.600 personas. En Khraieb, el informe menciona a unas 1.200 personas desplazadas. Estas cifras pertenecen al mismo conjunto. No deben añadirse al total regional. El texto muestra sobre todo cómo una recepción de emergencia se convierte en una instalación ampliada.

Las necesidades cambian con esta duración. Los municipios tratan de contener alquileres y mantener la ayuda. Las familias disponen de casas. Los comerciantes desplazados reabrir una actividad manteniendo el nombre de su ciudad natal. El informe sigue en particular una zapatilla de Bint Jbeil. También se refiere a los vínculos mantenidos con aldeas donde el regreso sigue siendo imposible. Los testimonios no sólo describen una pérdida de vivienda. Cubren el trabajo, las bibliotecas, los recuerdos y los lugares de entierro.

Estudio, cultivo y preparación para el invierno

En el mismo informe, Al Akhbar, de 7 de noviembre, describe la transferencia provisional de la subdivisión V de la Facultad de Ciencias de la Universidad Libanesa de Nabatiyah a Tefahta. El Director Wassim Abdallah anuncia 900 registros administrativos. El edificio, previsto para una escuela secundaria, fue prestado por el municipio. El Consejo Sur rehabilitó y equipó, según el texto. Un estudiante de biología describe un lugar más pequeño pero considerado más seguro. El número de registrantes no mide la asistencia ni los resultados. Toma en cuenta el alcance del servicio que se debe mantener a pesar de los desplazamientos.

Al Liwas, Al Binas y Al Quds Al Arabi del 7 de noviembre recapturaron los cultivadores de oliva de Deir Mimas. They report shooting, access restrictions and the arrest of a resident. They do not report victims for these specific facts. Los ingresos agrícolas dependen del acceso físico a los campos. Además, Al Liwa Esta aclaración evita reunir eventos de naturaleza diferente en una sola narración militar.

Riesgos ambientales y responsabilidades públicas

Los resultados de la revisión presentada por Tamara el-Zein son tomados de Al Liwas y Al Binas del 7 de noviembre. El Ministro del Medio Ambiente hace referencia a más de 16.000 hectáreas de agricultura y silvicultura quemadas entre octubre de 2023 y septiembre de 2026. También describe los daños a las reservas y los suelos. Anuncia la preparación de un archivo internacional y pide recursos. Las cifras son las del examen ministerial presentado. Las equivalencias de magnitud mencionadas se refieren a señales de explosión. No prueban el comienzo de los terremotos naturales. El Ministro solicita específicamente estudios especializados antes de concluir.

Por fin, Al Liwa el 7 de noviembre, el ingeniero Mohammad al-Haj Chehadé se acercó a las inundaciones. Su mantenimiento distingue entre carreteras de obras públicas, redes municipales y cursos de agua. La limpieza no resuelve los defectos de capacidad ni los inconvenientes. El caso de Nahr al-Ghadir ilustra esta limitación. La persona responsable describe los puntos que requieren nuevas infraestructuras y activos terrestres. No anuncia la desaparición del riesgo de invierno. La información útil abarca tanto las competencias de cada organización como las operaciones de mantenimiento.

Cultura: memoria, libros y espacios públicos libaneses

El suplemento cultural de Al Akhbar del 7 de noviembre de 2026 presenta la novela de Christo El-Murr, cuyo título se puede traducir como « Entre los Hambres ». Mohammad Nassereddine describe una historia familiar durante cuatro generaciones. La historia cruza el Monte Líbano, Beirut, África y Chile. La hambruna de 1916, la migración y la guerra civil alimentan su tejido. El crítico distingue el hambre material, el deseo y la búsqueda de la justicia. También se refiere a pasajes documentales que a veces frenan la narrativa. Los personajes y sus acciones pertenecen a la novela. No deben transformarse en hechos contemporáneos.

Al Bina el 7 de noviembre anuncia una obra de Zeina Henri Khalil sobre monasterios e iglesias en Achqout. El aviso insiste en la documentación histórica y arquitectónica. Vincula monumentos a la memoria del pueblo y Kesrouan. No especifica un programa de lanzamiento ni una lista completa de sitios estudiados. En Al Akhbar, otras páginas siguen la poesía de Fatma Khodr y la obra de Abdel-Wahab al-Bayati. La ciudad tiene un lugar central en el exilio de la ciudad y sus objetos diarios. Estas lecturas culturales ofrecen otro acceso a los efectos de las pausas y salidas.

La cornisa y la financiación de la creación

On 7 November, Al Liwa, published a reflection by Ziad Sami Itani on the blue chair of Ain el-Mreisse. El autor pone el trabajo en la memoria de la costa. Evoca pescadores, caminantes y usos populares. Sus preguntas se refieren a la financiación, autorización y mantenimiento. No establece una apropiación indebida de fondos. Al Akhbar trata el mismo objeto en una galería mucho más controvertida de Salim Muawad. Ambos textos no defienden el mismo tono. Sin embargo, permiten identificar un debate sobre el lugar del arte en el espacio público.

Ad Diyar, director de preguntas del 7 de noviembre, Elijah Walid Ramouz, sobre el declive de la serie social libanesa. Se cuestionan las dificultades de financiación y la relación entre productores y cadenas. También se refiere a la competencia de las coproducciones y las plataformas regionales. Según él, los sujetos de familia no perdieron a su público en principio. Pide historias cercanas a la sociedad y a la producción económicamente sostenible. Sus comentarios no se basan en una nueva audiencia pública. Describen las limitaciones profesionales de un sector cultural.

Algunos nombramientos anunciados en las ediciones

Al Liwa El diario también menciona el sexagésimo séptimo aniversario de la Universidad Árabe de Beirut. La ceremonia está prevista para el 13 de noviembre a las 18.00 horas en el campus de Debbieh. El anuncio coloca la cita en la sala Omar Houri. Estos son programas publicados, no informes de eventos ya realizados. El mismo periódico evoca una futura edición de Beirut Art Days en junio de 2027. Esta fecha pertenece a un calendario más distante.

Al Arabi Al Jadid del 7 de noviembre sigue los vínculos entre la creación palestina y los escenarios europeos. Su programa en Utrecht incluye archivos de sonido y músicos libaneses, incluyendo Sary Moussa y Abed Kobeissy. El diario también presenta el Foro Conservatorio Nacional Edward Said. Las reuniones mensuales de distancia vinculan la investigación, la enseñanza y la memoria. La próxima cita sigue un ritmo anunciado, el último martes del mes. El periódico insiste en la continuidad del trabajo cultural, más allá de un concierto de solidaridad aislado.

Deporte: Olympism libanés frente a un plazo institucional

Al Akhbar, de 7 de noviembre de 2026, presenta una carta del Comité Olímpico Internacional y del Consejo Olímpico Asiático. El texto, dirigido al Ministro Nora Bayrakdarian, se refiere a la gobernanza olímpica del Líbano. El diario describe dos direcciones rivales y las posiciones de las organizaciones internacionales. Mencionó una solicitud de cooperación con la gestión reconocida, presidida por Boutros Jalkh. Se espera una respuesta a más tardar el 15 de noviembre. El periódico se refiere a medidas de protección o posibles sanciones. No anuncia una suspensión ya pronunciada.

El alcance del caso excede la competencia. El artículo vincula el reconocimiento institucional y la representación del deporte libanés. Mencionó la Carta Olímpica y una decisión arbitral. Estas referencias deben distinguirse de las posiciones adoptadas por los líderes locales. La puntualidad es un plazo de respuesta. El informe no permite anunciar la exclusión de atletas de una competencia. Esa consecuencia exigiría una decisión explícita de las autoridades competentes.

La reunión libanesa de noviembre

Al Liwa El periódico informa de la reunión de May el-Khalil con el Director de Seguridad General Hassan Choucair. Pone los preparativos en el registro deportivo y organizacional. El nombramiento anunciado todavía no constituye un balance de participación. La misma página sigue la preparación de las jóvenes selecciones y los partidos del campeonato de fútbol. Los resultados ya jugados deben permanecer separados de los próximos carteles.

Al Liwa y Al Akhbar del 7 de noviembre también anuncian la bienvenida del nadador Tia Obeid después de Dakar. Sus agendas publicadas no son idénticas. Esta revista mantiene el anuncio de bienvenida sin asignarlo una hora determinada. ¡Al final del día, Al Liwa! presenta la asociación empresarial de Waël Arakji con Antoine Abu Antoun. El jugador defiende la inversión en Líbano. El informe se refiere a un proyecto profesional. No proporciona una cantidad comprometida o un resultado comercial.

Tecnología: Los servicios digitales juzgan su implementación

Ad Diyar del 7 de noviembre de 2026 presenta la plataforma « Masak » de la Seguridad General. El periódico reanudó una investigación de la revista de la institución y las explicaciones del General Fadi Harb. El dispositivo combina una aplicación móvil con un portal. Está destinado a permitir la presentación de solicitudes, apegos que deben adjuntarse y seguimiento. Los servicios mencionados se refieren a pasaportes, visados, estancias y diversos certificados. Su lanzamiento debe ser gradual, después de la verificación de su funcionamiento. Por lo tanto, la presentación no significa que todos los enfoques ya estén disponibles en línea.

Las condiciones de registro descritas incluyen un pasaporte biométrico libanés, incluso vencido, un teléfono y medios de contacto accesibles. Control combina lectura de chips, comparación de caras y código temporal. Según dicho funcionario, los datos se alojan en el Centro General de Seguridad del Líbano. La revista menciona encriptación, derechos de acceso y trazabilidad. Estas son las garantías anunciadas por la institución. No valen una auditoría técnica independiente. La reducción del desplazamiento y la supervisión clara siguen siendo los beneficios solicitados.

Aprendizaje e industria: distinguir proyectos de resultados

Al Liwa Los equipos estudiantiles están trabajando en la retención de la generación Z. Cinco grupos finalistas deben presentar sus propuestas el 13 de noviembre. El periódico cita orientación y oportunidades para el descubrimiento profesional. Aún no publica los resultados de la competencia. Al Arabi Al Jadid presenta la profesora argelina Naïma Boualtout. Sus herramientas combinan historias digitales, juegos y medios sensoriales. El informe describe un enfoque pedagógico. No establece una ganancia escolar medida por un estudio controlado.

Al Joumhouriyat, de 7 de noviembre, examina los anuncios de conducción autónomos en torno a Nvidia y varios socios industriales. El diario difiere entre pruebas, recogida de datos y las flotas previstas. Recuerda que una autonomía de nivel cuatro sigue limitada a un campo de uso definido. Las autorizaciones, el seguro y la prueba de seguridad siguen siendo necesarias. Los volúmenes de vehículos previstos no son vehículos ya utilizados. Esto está en consonancia con lo observado en las utilidades digitales: un anuncio debe ser seguido por las condiciones de acceso y los resultados verificables.

Personas: trayectorias de carrera en lugar de rumores

Al Arabi Al Jadid del 7 de noviembre de 2026 sigue el tiroteo en Estambul de la serie « Rahma ». Las citas diarias Saba Mubarak, Bassem Yakhour y Qais Sheikh Najib. Georges Trad y Ranim Matar también están incluidos en la distribución. El papel está principalmente interesado en la economía de las adaptaciones y el tiroteo al aire libre. Describe las compensaciones entre costos, publicidad y difusión. Menciona rumores sobre futuros cambios en la producción, sin confirmación oficial. Por consiguiente, no pueden presentarse como decisiones.

Ad Diyar del 7 de noviembre añade luz adicional a Elijah Walid Ramouz. El director defiende el lugar de la ficción social en la identidad cultural libanesa. No pide eliminar temas difíciles. Desea tratar con ellos con una clara narrativa y intención social. Según él, las cuestiones de violencia o dependencia no son suficientes para condenar un trabajo. El problema se refiere a sus condiciones de tratamiento y producción. La elección de canales y productores sigue siendo el centro de esta discusión.

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