9 de noviembre de 2009: Hariri forma su gobierno

El 9 de noviembre de 2009, Saad Hariri formó un gobierno de treinta ministros después de cinco meses de negociaciones. Quince escaños volvieron a la mayoría, diez a la oposición y cinco al presidente. Esta distribución cambia las posibilidades de bloquear y coloca a los ministros presidenciales en el centro del compromiso institucional libanés de la época. Los decretos de formación, las reglas del quórum y el voto de confianza permiten comprender este equilibrio. La transición del gabinete anterior a la fórmula 15–10–5 cambia principalmente la capacidad de cada campamento para decidir solo, para prevenir una reunión o provocar una renuncia colectiva.

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On 9 November 2009, the government of Saad Hariri was established in Lebanon five months after the general elections. Michel Sleiman y el Primer Ministro firmaron el decreto que estableció un equipo de treinta ministros. El desglose resume el compromiso: quince escaños para la mayoría parlamentaria, diez para la oposición y cinco para el Presidente de la República.

Esta fórmula, conocida como « 15-10-5 », da un lugar central a los ministros elegidos por el Jefe de Estado. Priva a la oposición del 11o asiento que le permitiría, solo, dejar el gabinete por renuncia. También obliga a la mayoría parlamentaria a solicitar apoyo adicional para decisiones importantes. Detrás del nacimiento de un gobierno de unión nacional es, por tanto, una negociación sobre cómo decidir y bloquear.

Tres decretos terminan cinco meses de negociaciones

Las elecciones se celebraron el 7 de junio de 2009. Sin embargo, el resultado de la urna no es suficiente para producir inmediatamente un ejecutivo. Los líderes políticos negocian los nombres, carteras y pesos de cada campamento durante varios meses. El 9 de noviembre marcó el final de este proceso, no la celebración de una nueva votación.

Tres textos sucesivos, de Baabda, organizan la transición. El Decreto 2837 considera que el gobierno de Fouad Siniora debe renunciar. El Decreto 2838 designa a Saad Hariri como Presidente del Consejo. El decreto 2839 establece finalmente la composición del nuevo equipo. Esta sucesión distinguió la salida del gabinete anterior, el nombramiento de su sucesor y la formación del gobierno.

Saad Hariri se unió por primera vez al Consejo de Ministros. Pero los 30 miembros no pertenecen a una sola coalición. La mayoría comparten al ejecutivo con sus oponentes y con las personalidades designadas al lado presidencial. La victoria electoral conduce a un acuerdo de participación, en lugar de a un gobierno compuesto únicamente por el campo ganador.

El gobierno de Saad Hariri se basa en tres grupos

La mayoría parlamentaria recibe quince escaños, exactamente la mitad del gabinete. La oposición obtiene diez o un tercio. Los otros cinco regresaron a personalidades elegidas por Michel Sleiman. Por lo tanto, el Presidente tiene una participación mayor que en el anterior gobierno sindical.

El gabinete formado el 11 de julio de 2008 siguió otra división: dieciséis ministros para la mayoría, once para la oposición y tres para el presidente. En 2009, los dos primeros sets cada uno perdió un asiento. La parte presidencial gana dos. El número total de ministros sigue siendo el mismo, pero la posición de cada grupo en los umbrales constitucionales cambia.

Los cinco ministros presidenciales son Elias Murr, Ziyad Baroud, Adnan Kassar, Mona Ofeich y Adnan Sayyed Hussein. En particular, ocupan la defensa y el interior, mientras que varios ejercen como ministros de Estado. Su conexión con esta parte describe el acuerdo de formación. No constituye una garantía de votación conjunta durante toda la duración del gabinete.

Por qué diez asientos no valen once

El artículo 65 de la Constitución establece dos tercios de los miembros del Consejo de Ministros. Veinte ministros deben estar presentes en un equipo de treinta. Si hay diez miembros ausentes, los veinte restantes pueden alcanzar ese quórum. Si faltan once, sólo quedan diecinueve.

El mismo artículo exige el acuerdo de dos tercios del gobierno sobre cuestiones fundamentales. En esta categoría se incluyen el presupuesto, la guerra y la paz, los tratados internacionales o el derecho electoral. Necesitamos 20 votos a favor. Quince ministros de la mayoría y cinco ministros presidenciales pueden alcanzar este umbral juntos.

Para otras decisiones, la Constitución favorece el consenso y después la mayoría de votos si el acuerdo fracasa. Por lo tanto, el formulario 15-10-5 no reemplaza las reglas de decisión. Asigna escaños de los que las fuerzas políticas pueden aplicarlos, negociar o tratar de prevenir su uso.

Un segundo mecanismo explica la importancia del undécimo ministro. Article 69 considers the government to be a resign if it loses more than one third of its members. Diez salidas representan exactamente un tercio de una firma de treinta. Once sobre este umbral. Así pues, la oposición no tiene el número de escaños necesarios para llevar a cabo esta renuncia colectiva.

Carteras distribuidas entre opositores

Los decretos hacen que este compartir sea concreto. Elias Murr ocupa la Vicepresidencia del Consejo y Defensa. Ziyad Baroud mantiene el interior. Raya Haffar al-Hassan se hace cargo de las finanzas, mientras que Ali Chami recibe asuntos exteriores. Gebran Bassil dirige Energía y Agua, y Charbel Nahas administra Telecomunicaciones.

Hussein Hajj Hassan obtuvo la cartera Agricultura y Mohammad Fneich a cargo del desarrollo administrativo. Hezbollah tiene dos ministros en este equipo. Otros funcionarios son el Courant du Futur, el movimiento Amal, la Corriente Patriótica Libre, las Fuerzas Libanesas o el Partido Socialista Progresista. Los principales campamentos se encuentran en el mismo ejecutivo.

Dos mujeres están entre los treinta miembros: Rayah Haffar al-Hassan y Mona Ofeich, Ministro de Estado. Su presencia duplica la del gabinete anterior, que sólo tenía una mujer. Sin embargo, deja veintiocho posiciones para los hombres. Por lo tanto, la ampliación política del equipo sólo va acompañada de un cambio limitado en la representación de las mujeres.

La capacitación precede a la confianza parlamentaria

El 9 de noviembre no termina todos los pasos institucionales. El gobierno todavía no ha presentado su declaración ministerial a la Cámara de Representantes y ha ganado confianza. El artículo 64 prevé la presentación de este programa dentro de los 30 días siguientes al decreto de formación. Antes de confiar, el ejercicio de sus prerrogativas sigue limitado al envío de los asuntos actuales.

La firma presentó su declaración el 8 de diciembre. El 10 de diciembre de 2009, obtuvo 122 votos a favor. Cuatro Miembros están ausentes, uno es abstinente y uno rechaza la confianza. This result reflects the extent to which parliamentary groups participate in government. No elimina sus diferencias sobre futuras decisiones.

El compromiso también es bienvenido en el extranjero. El 9 de noviembre Nicolas Sarkozy felicitó a Saad Hariri. El Presidente francés insiste en las reformas previstas y en los compromisos de París III. La formación tiene lugar en un contexto de acercamiento entre Arabia Saudita y Siria, que facilita las negociaciones libanesas.

El saldo alcanzó su límite el 12 de enero de 2011. Diez ministros de oposición renunciaron, unidos por Adnan Sayyed Hussein, del lado presidencial. Las salidas alcanzan once de treinta: estas renuncias llevan, según el umbral establecido en la Constitución, a la caída del gobierno.

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