Líbano del Sur: Kfar Tebnit y Qantara golpearon de nuevo

La aviación israelí golpeó a Kfar Tebnit y Qantara el lunes 9 de noviembre de 2026, mientras que el fuego de artillería golpeó a Mansuri, Majdal Zun y Wadi Saluki. Dos redadas siguieron a Kfar Tebnit en menos de media hora. También se informó a Drones sobre los suburbios del sur de Beirut. Estos eventos prolongan los bombardeos reportados el domingo por la noche en Hadatha, Barachit y Wadi Hujeir. Los envíos consultados no proporcionan una evaluación humana o una encuesta detallada del daño.

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La aviación israelí volvió a golpear a Kfar Tebnit y Qantara en el sur del Líbano el lunes 9 de noviembre de 2026. La artillería también golpeó Mansouri, Majdal Zoun y el sector Wadi Salouqi. These attacks, reported by correspondents from a Lebanese news agency, prolong an evening of bombing in several southern localities.

Kfar Tebnit golpeó dos veces en menos de media hora

Dos redadas atacaron a Kfar Tebnit en el distrito de Nabatiyah el lunes por la mañana. Un primer boletín anunció un ataque aéreo. El siguiente reportó un segundo ataque a la misma localidad, menos de media hora después de la primera.

Los envíos se emitieron a las 9.23 horas y a las 9.52 horas de Beirut. Estos calendarios corresponden a la difusión de información, no a una cita precisa de explosiones. Los textos no dan el impacto exacto ni la naturaleza de las instalaciones afectadas.

En Qantara, distrito de Marjayoun, un corresponsal también informó de una huelga aérea israelí. Su boletín, emitido a las 9:21 a.m., se refiere a un ataque que ocurrió poco antes. También mencionó aviones de combate volando a baja altitud en el cielo sur.

Artillería cerca de Tiro y Wadi Salouqi

Anteriormente, un boletín publicado a las 07.26 horas reportó fuego de artillería israelí en Mansuri y Majdal Zun. El corresponsal coloca los bombardeos por la mañana. También reporta disparos tempranos en Wadi Saluki cerca de Qabrikha.

Esta información describe varios sectores afectados durante la misma mañana. No permiten un recuento completo de las huelgas o proyectiles. Los primeros informes no especifican aún más el alcance de los daños en las localidades afectadas.

Reported drones over the southern suburbs

En Beirut, otro corresponsal informó de drones a muy bajas alturas sobre los suburbios del sur. El envío, emitido a las 11.53 horas, comenzó los sobrevuelos de la mañana. No reporta huelgas en esta área.

Una nueva mañana de huelgas después de las redadas del domingo por la noche

Los ataques del lunes siguieron varios episodios separados reportados el domingo por la noche, 8 de noviembre. Two air strikes targeted the vicinity of Hadatha and the outskirts of Barachit. Otro ataque a Wadi Hujeir, al lado de Chaqra.

Al mismo tiempo, el fuego de artillería intermitente había llegado a las afueras de Zawtar al-Sharqiyah y los bosques de Aitah al-Shaab. Un boletín posterior había reportado tres proyectiles en la llanura de Marjayoun. Estos eventos el domingo por la noche no deben confundirse con los bombardeos el lunes por la mañana.

Ninguno de los envíos consultados sobre estos ataques da ningún resultado humano. Esta falta de cifras hace imposible concluir que no hay víctimas. Es necesario documentar la naturaleza de las metas, los daños y el posible tratamiento de las personas lesionadas.

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