Atlético–Barcelona: Fermín firma el doble decisivo

El FC Barcelona venció al Atlético Madrid 2-1 domingo en Metropolitano con un doble de Fermín López. Dirigido rápidamente, los catalanes revocaron el juego y mantuvieron la Liga liderada ante la tregua internacional. Ellos lideran el Real Madrid por tres puntos y el Atlético por cinco puntos.

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El FC Barcelona ganó el día 12 de Liga en el campo del Atlético Madrid, domingo 8 de noviembre de 2026. Después de diez minutos, los catalanes ganaron 2-1 gracias a un doble de Fermín López. Este éxito en el Metropolitano les permite conservar el primer lugar antes de la tregua internacional. Ahora cuentan tres puntos por delante del Real Madrid y cinco puntos por delante de su oponente nocturno.

La reunión se opuso a dos pretendientes directos al título. El Atlético podría pasar Barcelona en caso de victoria. El resultado produjo el efecto opuesto: el equipo de Hansi Flick regresó con 33 puntos después de 12 partidos, en comparación con 28 para Diego Simeone. Entre ellos, el Real Madrid tuvo un segundo lugar con 30 puntos.

Atlético-Barcelona: un choque lanzado por Giuliano Simeone

El Atlético se aprovechó en el décimo minuto. Julián Álvarez sirvió a Giuliano Simeone, que concluyó cerca del objetivo de Joan García. Esta apertura de la partitura premia la salida ofensiva de Madrilenes, capaz de encontrar rápidamente espacios en la defensa catalana.

Las oportunidades ya habían tenido lugar antes de este primer objetivo. Marc Pubill golpeó la barra en una esquina en el sexto minuto. Pedri había respondido casi inmediatamente golpeando a su vez la barra opuesta. Ambos equipos habían amenazado antes de que cambiara la puntuación.

Barcelona no se igualó en el proceso. Atlético continuó creando situaciones, especialmente por Álvarez y Lee Kang-in. Joan García rechazó varios intentos. En la otra superficie, Jan Oblak también tuvo que intervenir, mientras que los visitantes trataron de restaurar el equilibrio antes del descanso.

Fermín López mece la reunión

La legalización finalmente llegó al final del primer período. Fermín encontró el camino de las redes del pie izquierdo y permitió que Barcelona regresara a los vestuarios al 1-1. El medio todavía tenía todo lo que hacer para convertir este retorno en una victoria.

Obtuvo la meta decisiva en el segundo período, a los 66 minutos en la hoja oficial de la Liga. Lamine Yamal lanzó a la superficie con un paso profundo. Fermín terminó la acción del pie derecho contra Oblak. Las dos metas de Barcelona provienen del mismo jugador, pero con un acabado en cada pie.

Este doble acompañaba un hito personal: Fermín concursó en su centenaria reunión de Liga con el Barça. Su primer partido en el campeonato de España fue el 27 de agosto de 2023. Xavi Hernández dirigió entonces el 86 minutos en una victoria de 4-3 en Villarreal.

Después del partido en Madrid, Fermín presentó su acuerdo con Lamine Yamal. Su combinación en el segundo objetivo fue suficiente para separar los dos equipos. El mediocampista asoció este éxito colectivo con su centenario juego, sin esta partida personal desviar el tema principal de la noche: los tres puntos tomados de un competidor.

Una ventaja retenida después de los cambios

Hansi Flick cambió su equipo desde el principio. Frenkie de Jong sustituyó a Brian Fariñas. Andreas Christensen hizo su regreso al campo en lugar de João Cancelo, alrededor de la hora de juego. Eric García también participó al final de la reunión.

Estas entradas dieron a Barcelona varias soluciones para acompañar su cuesta arriba. Después de su segundo objetivo, Barça mantuvo la ventaja hasta el silbido final. Atlético no encontró legalización a pesar de los ajustes de Diego Simeone y la entrada de Alexander Sørloth.

El resultado terminó con 69.788 espectadores en el Riyadh Air Metropolitano. Javier Alberola Rojas corrió este duelo duodécimo día. Los catalanes dejaron Madrid con una victoria después de ser liderados, no con un partido controlado desde el principio.

Tres puntos por delante del Real, cinco por delante del Atlético

El ranking proporciona la medición inmediata del resultado. Barcelona tiene once victorias y una derrota después de doce partidos. El Real Madrid tiene diez éxitos y dos derrotas. Atlético tiene un registro de nueve victorias, un empate y dos derrotas.

Con 48 goles marcados y 13 concedidos, Barcelona también tiene una diferencia +35 en goles. El Real Madrid está en +21, con 31 goles marcados y diez concedidos. Atlético, que también concedió diez goles, anotó 23. Estas cifras describen la situación después de ese día; no prejuzgan el resultado del campeonato.

El Betis sigue este trío con 26 puntos. El Atlético mantiene dos puntos por delante del cuarto lugar, pero ve a Barcelona moviéndose. Para los catalanes, el éxito conserva un margen de tres puntos en Real antes de la interrupción de las competiciones del club.

La ventana internacional de noviembre se extiende del 9 al 17 de noviembre. El próximo duelo del campeonato entre Atlético y Barcelona está en el calendario del vigésimo tercer día, el fin de semana del 7 de febrero de 2027, esta vez en el campo catalán.

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