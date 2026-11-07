Abbas Alawieh, del Líbano al Senado de Michigan

Abbas Alawieh ganó el segundo distrito en el Senado Estatal de Michigan en las elecciones del 3 de noviembre de 2026. Este demócrata de origen libanés creció en Dearborn y trabajó para varios parlamentarios en Washington. Cofundador del movimiento no comprometido, defiende un programa dedicado a familias pagadas, vivienda y seguridad vial. Los resultados del condado de Wayne le dan el 70,50% del voto, sujeto a certificación. Su mandato comenzará en enero de 2027 en la asamblea de Lansing.

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Abbas Alawieh ganó la sede del Segundo Distrito en el Senado Estatal de Michigan en la elección del 3 de noviembre de 2026. Este demócrata de origen libanés, antiguo colaborador del Congreso y cofundador del movimiento no comprometido, debe unirse a la asamblea de Lansing en enero. Los resultados siguen siendo provisionales. Su mandato será el de un estado elegido, no un senador federal en Washington.

El conteo publicado el 5 de noviembre por Wayne County le da 72.311 votos, o 70,50% de la votación. El republicano Harry Sawicki ganó 27,250 votos, contra 2,743 para Larry Darnell Betts, candidato para el Partido de la clase obrera. El documento también incluye 266 votos por nombres introducidos directamente en las cédulas de votación.

Las 89 oficinas de distrito informaron de sus resultados. Sin embargo, el informe todavía se refiere a « resultados no oficiales ». Por lo tanto, la victoria anunciada de Alawieh debe distinguirse de la certificación final de la elección. Esta precaución se aplica a las cifras, que se pueden corregir durante los cheques electorales.

Abbas Alawieh, miembro electo anclado en la región de Dearborn

El distrito electoral incluye Dearborn, Dearborn Heights y Melvindale, así como áreas de Allen Park, Taylor y Detroit. Fue en este complejo urbano que el nuevo senador construyó su campaña. Apoya un programa centrado en las familias remuneradas, los servicios públicos y la seguridad vial.

Alawieh tomó una primera etapa el 4 de agosto, ganando la Primaria Democrática contra Erin Byrnes. Su victoria en noviembre ahora abre un mandato de cuatro años. Tendrá éxito en el distrito el demócrata Sylvia Santana, que estuvo entre sus partidarios durante la campaña.

Su ubicación local está acompañada de una carrera universitaria en Michigan. Un antiguo estudiante de Fordson High, se graduó de la Universidad de Michigan en 2014. También se ha graduado de su escuela de salud pública desde 2017. La universidad lo enumera entre los beneficiarios del programa de becas Brehm.

Relaciones libanesas reclamadas

Abbas Alawieh a menudo mencionó sus lazos libaneses. Vivía en el Líbano hasta los seis años y mantenía vínculos familiares con el sur del país. Su padre es libanés.

El 4 de noviembre, la municipalidad de Arnoun dio la bienvenida a su victoria en un comunicado de prensa. Lo presentó como niño de la localidad y del sur del Líbano. Este mensaje de felicitaciones inscribió su elección en una historia de emigración que vincula a familias del sur del Líbano a la zona de Detroit.

Una experiencia vuelve en sus historias de jóvenes: la guerra de 2006. Alawieh, de quince años, visitó a su abuela en el Líbano cuando estalló la lucha. Dijo que pasó varios días en un sótano durante los bombardeos. Describe este episodio como un paso decisivo en su compromiso político.

Después de su elección, reiteró su solidaridad con el pueblo del sur del Líbano. En una entrevista transmitida el 5 de noviembre, alentó también a las diásporas árabes a participar en la vida política. Para él, este compromiso debe abordar las necesidades diarias de los votantes, así como los conflictos que afectan a sus familias.

Un viaje detrás de las escenas del Congreso

Antes de postularse para el cargo, Alawieh trabajó para varios funcionarios electos democráticos en Washington. Sirvió como asistente legislativo de Andy Levin y Rashida Tlaib, y luego como Jefe de Estado Mayor de Cori Bush. Esta experiencia le dio conocimiento del trabajo parlamentario, la preparación de textos y negociaciones políticas.

Participó en el trabajo del equipo de Cori Bush sobre la protección de los inquilinos durante la pandemia. Durante su campaña, destacó esta experiencia para defender un mayor acceso a la vivienda. He also claimed his work on education and employee rights.

Este pasaje al Congreso no fue un mandato elegido. Alawieh trabajaba allí para parlamentarios. Su elección en Michigan marca así un cambio de responsabilidad: ahora tendrá que votar los textos él mismo y responder directamente a los habitantes de su circunscripción.

La visibilidad nacional del movimiento no comprometido

El público estadounidense descubrió principalmente con los no comprometidos, el movimiento de votantes democráticos « no comprometidos » durante las elecciones presidenciales de 2024. Cofundador de esta movilización, Alawieh desafió el apoyo estadounidense a la guerra en Gaza. Buscaba un cambio de política dentro del Partido Demócrata.

Participó en la Convención Democrática de Chicago como delegado en 2024. En particular, los organizadores solicitaron un lugar para una voz palestina-americana en la galería. Alawieh también defendió una evolución de la política estadounidense sobre entregas de armas a Israel. Esta movilización puso en el corazón de un desacuerdo público con el liderazgo del partido.

Su candidatura en el Senado de Michigan luego asocia este compromiso con las demandas locales. En sus intervenciones de campaña, destacó la necesidad de escuchar a todos los habitantes del distrito. Presentó su experiencia militante y su trabajo en instituciones como dos medios complementarios para lograr resultados.

Salud, vivienda y carreteras en el programa

Su programa propone aumentar el acceso a la atención y el cuidado de los niños, aumentar el salario mínimo y fortalecer los sindicatos. En cuanto a la vivienda, defiende la protección de los inquilinos y la construcción de viviendas asequibles. También desea mejorar el acceso a asesoramiento jurídico en los procedimientos de deportación.

El tráfico ocupa un lugar distinto en sus propuestas. Alawieh quiere apoyar la reparación de carreteras y mejoras que reducen la velocidad. También propone invertir en transporte público, rutas peatonales y rutas de ciclo protegido. Estas medidas forman parte de un programa de campaña, no ya adoptado decisiones.

Su apoyo reunió varios componentes democráticos. Su campaña contó con el apoyo del Senador Bernie Sanders, Gobernador Gretchen Whitmer, y el Alcalde Dearborn Abdullah Hammoud. También incluyó sindicatos, incluyendo representantes de bomberos, electricistas y trabajadores hoteleros.

Un mandato para Lansing desde enero

El Senado de Michigan tiene 38 miembros. Junto con la Cámara de Representantes del Estado, revisó las leyes y el presupuesto de Michigan. También ejerce control sobre el ejecutivo e interviene en la confirmación de ciertos nombramientos. Por consiguiente, Alawieh participará en las decisiones del Estado relativas a la infraestructura y los servicios públicos.

Esta función no le da voto en el Congreso Federal sobre ayuda extranjera o política militar estadounidense. Sus posiciones internacionales podrían alimentar su expresión política. Sus poderes legislativos serán ejercidos en Michigan. Las elecciones de noviembre comenzarán el 1 de enero de 2027, después de la verificación y certificación de los resultados.

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