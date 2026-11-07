Toulouse: autobús y traslado al aeropuerto desviados de 12:45 p.m

Tisseo anuncia desviaciones el sábado 7 de noviembre. El transbordador del aeropuerto cambia su termino y varios autobuses retroceden en el metro.

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En Toulouse, los viajes en autobús serán modificados este sábado, 7 de noviembre de 2026 debido al evento anunciado en el centro de la ciudad. En su actualizada a las 9.35 horas, Tisseo pronostica desviaciones de 12:45 p.m. hora de París para 12 líneas y el traslado al aeropuerto.

El transbordador del aeropuerto ya no servirá a Matabiau

El tarjeta de transporte aeropuerto anuncia un aplazamiento de la terminal de autobuses de EE.UU. Fondeyre. Ya no se servirán seis paradas durante el desvío: Pont du Béarnais, Compans-Caffarelli, Jeanne-d.

Los viajeros que tengan la intención de llevar este servicio a Matabiau o el centro tendrán que ajustar su punto de partida. Este es el servicio de autobús del aeropuerto: este boletín no proporciona información sobre vuelos.

Jolimont, Empalot y La Vache como puntos de conexión

Las líneas correspondientes son L1, L8, L9, L14, 15, 23, 27, 29, 39, 45, 63 y 70. Se trasladarán varios terminales para mantener conexiones con el metro:

El autobús 15 y 23 tendrá su término Jeanne-d.

El línea 27 tendrá su término Toulouse-Lautrec Negreneys trasladado a Empalot, en la línea B. Su desviación descartará la Estación Matabiau SNCF, Colombette y Guilhemery.

El línea 29 terminará en La Vache, en la línea B, en lugar de Jeanne-d’Arc. Barrière de Paris, Minimes–Claude Nougaro y Concorde se encuentran entre las paradas no conservadas.

En el línea L1, Tisseo indica conexiones a Barrière de Paris con metro B, así como Roseraie y Jolimont con metro A. Otra desviación, vinculada al partido de rugby en Ernest-Wallon, fue anunciada a las 1 p.m.: el término Sept Deniers–Salvador Dali será pospuesto a Soleil d’Or, con un final esperado a las 5:30 p.m. para esta medida separada.

Metro, tranvía y Teleo

En el momento del boletín, los metros A y B, T1 y Teleo operan normalmente. Tisseo advierte, sin embargo, que algunas estaciones de metro pueden cerrar temporalmente. La agencia Jean-Jaurès cierra al mediodía; el Área de Viajes se abre excepcionalmente de las 9.00 a las 12.00 horas.

Estos anuncios describen las medidas previstas, no las desviaciones ya señaladas. Las hojas Tisseo siguen siendo consultadas antes de la salida para seguir su evolución.

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