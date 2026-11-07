Electricité du Liban anuncia que el 6 de noviembre de 2026 transfirió un transformador de reserva de 20 MVA de Joub Jannine. El avión debe reemplazar el equipo defectuoso en la estación Paul-Arcache, sirviendo a Jezzine, Iqlim el-Kharroub y alrededores. La operación movilizó al ejército después de una oposición local reportada por EDL. El establecimiento garantiza que el servicio Bekaa occidental no se verá afectado. La instalación debe realizarse en los próximos días, antes de la recuperación anunciada de la alimentación habitual.

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El traslado del transformador del EDL para Jezzin e Iqlim al-Kharroub se llevó a cabo el viernes 6 de noviembre de 2026, con el apoyo del ejército libanés. Electricidad del Líbano anunció en un comunicado de prensa emitido el sábado. El avión de reserva, con una potencia de 20 megavoltampères (MVA), viene de la estación Joub Jannine en Bekaa Occidental. Su instalación en la estación Paul Arcache, bajo la Oficina Nacional de Litani, sigue planificada en los próximos días.

La operación tiene por objeto sustituir a un transformador que falló el 29 de septiembre. Según EDL, este fracaso redujo significativamente el suministro de energía a grandes áreas de Jezzin, Iqlim al-Kharroub y los alrededores. El establecimiento aún no anuncia la restauración efectiva del servicio.

Transferencia del transformador EDL desbloqueado

La empresa pública explicó que había intentado por primera vez movilizar un avión de reserva equivalente, almacenado en Joub Jannine. Its teams were said to have met with opposition from some local residents and officials. EDL afirma que les impidió por la fuerza completar la transferencia.

El comunicado de prensa no denomina a las personas afectadas. No especifica la fecha de este primer intento ni las circunstancias detalladas de la oposición. El relato de este episodio se basa en las declaraciones de la institución pública.

EDL afirma que luego se puso en contacto con las fuerzas de seguridad, el ejército y los líderes políticos interesados. Esta coordinación permitió a la aeronave pasar el 6 de noviembre. Los militares acompañaron y protegieron a los equipos técnicos durante la operación, según el establecimiento.

Una unidad de repuesto de 20 MVA

EDL asegura que la salida del transformador no reduzca la alimentación de Joub Jannine o la de las localidades vecinas. Los aviones transferidos habían estado en servicio durante varios años, antes de su sustitución por 40 equipos de MVA.

Este reemplazo fue para responder al aumento de los cargos en la estación y en Bekaa Occidental. El anterior transformador de 20 MVA fue puesto en almacenamiento. Podría utilizarse en otras partes de la red libanesa, según sea necesario, explica EDL.

Por lo tanto, el establecimiento presenta la operación como la movilización del equipo disponible, no como la eliminación del procesador asignado actualmente al suministro de Joub Jannine.

Se espera que el servicio se recupere

En su declaración, EDL dio las gracias al Presidente de la República por su seguimiento. Le asigna una contribución a la eliminación de los obstáculos a la transferencia. She also thanked the security forces, particularly the army, for their support to the teams.

El siguiente paso es la instalación del avión en la estación Paul-Arcache. EDL no proporciona un día específico para esta intervención, ni proporciona un calendario de reintroducción. Tampoco indica el número de suscriptores involucrados o las horas adicionales previstas. El objetivo declarado sigue siendo el retorno normal al poder en los sectores afectados por el colapso del 29 de septiembre.

Ilustración: Sede de Electricidad Libanesa en Beirut, fotografiada el 17 de agosto de 2008. Foto Philippe48, CC BY-SA 3.0. Ropa editorial Libnanews. Esta fotografía de archivo no muestra la transferencia.

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