Ministry of AI: the project returns to commission

El Parlamento reanudó el lunes 9 de noviembre, a las 13.00 horas, el examen de la creación propuesta de un Ministerio de Tecnología e Inteligencia Artificial. El texto transmitido por el Decreto 1286 se presenta a cuatro comités conjuntos. Esto no es un paso final. La distribución de competencias, medios y responsabilidades debe evaluarse sobre la base del texto acordado. La cita debe permitirle conocer el curso del proceso parlamentario, sin asumir su resultado.

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El proyecto de creación de un Ministerio de Tecnología e Inteligencia Artificial regresa a los comités parlamentarios conjuntos el lunes 9 de noviembre de 2026 a las 13.00 horas. La citación publicada por el Parlamento confirma este calendario y el número de texto: el proyecto transmitido por el Decreto 1286. Esta reunión debe continuar su examen. No constituye un voto final ni el anuncio de un ministerio ya establecido.

Nabih Berri convocó cuatro comisiones: Finanzas y Presupuesto, Administración y Justicia, Obras Públicas y Transporte, y Tecnología de la Información. Su reunión pone el caso en la encrucijada de varias responsabilidades. Digital se refiere a la organización de servicios, su financiación y las normas que rigen las decisiones públicas.

Ministry of AI: a specific parliamentary step

La elección de palabras en la agenda es importante. Los miembros deben « continuar » el estudio del proyecto. Por consiguiente, la reunión del 9 de noviembre forma parte de un procedimiento ya iniciado. No es suficiente establecer el contenido del texto que podría ser adoptado eventualmente.

Un subcomité presidido por Tony Frangié se reunió el 5 de octubre para discutir el mismo proyecto. Fadi Makki, Ministro de Estado de Reforma Administrativa, y Kamal Shehadeh, a cargo de la tecnología de la información y la inteligencia artificial, asistieron a la reunión. Esta presencia subraya el vínculo a construir entre la transformación digital y el funcionamiento de la administración.

Los comités podrán examinar las disposiciones, proponer enmiendas y preparar nuevas actividades parlamentarias. Para conocer las competencias finales de la estructura futura, será necesario tener el texto adoptado, no sólo su título. En la convocatoria del 6 de noviembre no se incluye ningún presupuesto, dotación o calendario de despliegue.

El nombre del departamento no define sus poderes

La creación de una cartera dedicada a la inteligencia artificial plantea una cuestión concreta: ¿quién será responsable de proyectos digitales públicos? Una administración puede necesitar un contacto central para coordinar sus sistemas. También mantiene sus propias obligaciones, dependiendo de los servicios que proporcione y de la información que posea.

La cuestión es aclarar esta distribución en los textos. El diseño de un servicio en línea, la gestión de un archivo administrativo y la compra de software no cubren las mismas responsabilidades. Su posible reunificación debe permitir al ciudadano identificar el servicio competente cuando un procedimiento falla o cuando un dato es incorrecto.

También debe distinguirse la coordinación y la aplicación. Un departamento puede definir prioridades comunes sin gestionar directamente cada aplicación. También puede recibir misiones operacionales. En esta etapa, asignar uno u otro modelo al proyecto libanés excedería la información confirmada por el programa.

Esta distinción cuenta con las administraciones existentes. La transferencia de competencia presupone quién decide, quién financia y quién responde a los resultados. Sin esta lectura, el debate puede limitarse a la creación de una nueva estructura, mientras que su utilidad dependerá de sus relaciones con los servicios ya existentes.

Los medios y responsabilidades en el centro del debate

La vigilancia del proyecto debe abarcar varios puntos identificables. La primera se refiere a los recursos: consignaciones, equipos y capacidades técnicas. El segundo se refiere a datos: condiciones de acceso, intercambios interjurisdiccionales y responsabilidades en caso de incidente. La tercera se refiere a la contratación pública y el control de los proveedores.

Estos son criterios de examen, no disposiciones ya atribuibles al proyecto. Evaluarán las opciones cuando el texto y sus enmiendas estén disponibles. Un objetivo de modernización por sí solo no informa el costo de una reforma o los medios disponibles para implementarla.

La inteligencia artificial añade un requisito de control. Cuando una herramienta está involucrada en el procesamiento de un archivo, la administración debe ser capaz de explicar su lugar en la decisión. Por consiguiente, para el legislador la cuestión no es sólo la adopción de nuevas tecnologías. También se refiere a la responsabilidad del servicio público que los utiliza.

Una sesión, dos archivos separados

La reunión del 9 de noviembre incluyó otro punto: una enmienda al artículo 19 de la Ley 319 de 2019 sobre la regularización de los delitos de construcción. Este sujeto tiene su propio camino y sus propios efectos. Su presencia en la misma agenda no se refiere al futuro ministerio digital.

El resultado a seguir el lunes será preciso: ¿los comités habrán completado el examen, modificado el proyecto o decidido a continuar los debates? La respuesta determinará el siguiente paso. Hasta esta reunión, el Ministerio de Tecnología e Inteligencia Artificial sigue siendo objeto de un proyecto de ley que se está examinando.

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