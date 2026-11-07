Riyadh: un misil interceptado, anuncia coalición

La coalición liderada por Arabia Saudita anuncia la interceptación de un misil de crucero lanzado por los Houthis hacia la región de Riad el sábado 7 de noviembre de 2026. Esta declaración sigue la de un drone destruido el viernes por la noche en la misma región. The authorities do not give specific targets or human results in the communiqués consulted. El anuncio está separado de las interceptaciones notificadas los días anteriores en Najran y la región de Medina. Quedan por especificar las posibles consecuencias sobre el terreno.

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La coalición liderada por Arabia Saudita anunció el sábado 7 de noviembre de 2026, la interceptación de un misil de crucero Houthi dirigido hacia la región de Riad. Esta declaración viene después de la de un drone destruido en la misma zona el viernes por la noche. Los comunicados de prensa consultados no especifican el objetivo exacto ni ninguna consecuencia sobre el terreno.

Un misil de crucero Houthi, según la coalición

El portavoz de la Coalición, General Turki al-Maliki, atribuyó el lanzamiento al Yemeni Houthis. Afirma que la defensa aérea interceptó y luego destruyó el proyectil. El anuncio fue transmitido el sábado por la mañana por una agencia oficial yemení y una agencia internacional de noticias.

El comunicado está dirigido a la región de Riad. No se refiere a un distrito de capital, aeropuerto o servicio militar. Tampoco especifica el modelo de misiles, su punto de partida o el sistema utilizado para interceptar.

Esta declaración constituye la versión de la coalición. Los elementos disponibles no permiten la verificación independiente del proceso de interceptación. No proporcionan ninguna evaluación o evaluación humana de ningún daño. La ausencia de un balance en este breve comunicado de prensa no es suficiente para establecer una falta de daño.

Un dron anunció el día anterior en la misma región

El viernes 6 de noviembre, Turki al-Maliki ya había anunciado la interceptación y destrucción de un drone en la región de Riad. La primera comunicación no proporcionó más detalles sobre la ubicación o las consecuencias precisas de la operación.

Los dos anuncios se refieren a diferentes equipos y momentos distintos. La coalición no indicó en las declaraciones consultadas que pertenecieron a un ataque coordinado.

Después de Najran, un nuevo anuncio sobre Riyadh

Estos acontecimientos siguen el anuncio el viernes de dos misiles balísticos interceptados hacia Najran, en el suroeste del reino. The authorities had then indicated that they were assessing the damage caused by the fall of debris.

El jueves 5 de noviembre, otro episodio se refería a la región de Medina. Una alerta de defensa civil había dirigido a Yanbu en el Mar Rojo antes del anuncio del fin del peligro. Estos lugares y fechas no se confunden con la interceptación anunciada el sábado hacia Riad.

Arabia Saudita ha liderado una coalición desde 2015 apoyando al gobierno yemení reconocido internacionalmente contra los Houthis. El movimiento había tomado Sanaa el año anterior. Los anuncios de fin de semana forman parte de las hostilidades renovadas entre ambas partes.

Para el episodio del 7 de noviembre, se esperan detalles de la trayectoria del misil, la ubicación de la interceptación y la posible caída.

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