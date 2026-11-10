Aboudiyé: Customs still waiting for their credits

El 10 de noviembre, el CDR afirma que la mayoría de las instalaciones del cruce de Abudiyah se han completado. General Security and Army buildings are completed. La oficina de aduanas sigue en construcción, hasta que el Ministerio de Finanzas transfiera las consignaciones. El pasaje con Siria reabrió el día anterior. No se anuncia cantidad, horario de entrega o parada de movimiento. Esta aclaración distingue la reanudación del enlace fronterizo desde la terminación de todos los edificios.

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El cruce de Aboudiyé se ha reabierto, pero el edificio aduanero queda por terminar. El Consejo de Desarrollo y Reconstrucción (CDR) especificó el martes 10 de noviembre de 2026. Anunció la terminación de la mayoría de las instalaciones fronterizas, señalando la expectativa de créditos del Ministerio de Finanzas para aduanas.

En Aboudiyé, dos edificios completados

En su comunicado de prensa, el CDR distingue las instalaciones ya realizadas de las que aún están en construcción. Los edificios de seguridad general y ejército libaneses se completan. Se sigue trabajando en el edificio de aduanas, hasta que el Ministerio de Finanzas transfiera las consignaciones necesarias.

El Consejo no cuantifica esas consignaciones. Tampoco da una fecha para la terminación del edificio. Su anuncio describe así un proyecto en curso, con un paso financiero aún pendiente.

Esta aclaración viene después de la reapertura del paso entre Líbano y Siria. El propio CDR recuerda esta inauguración. No anuncia ninguna interrupción del tráfico y no describe las condiciones provisionales en que funcionan los servicios aduaneros.

La reapertura anunció el 9 de noviembre

La ceremonia del lunes se celebró en el lado sirio en Dabousiyé, en presencia de Fayez Rasamny. El Ministro de Obras Públicas y Transporte del Líbano fue acompañado por funcionarios diplomáticos, aduaneros y de seguridad. Los representantes sirios también participaron en el evento, incluido el gobernador de Homs, Mounif al-Naassan.

Después de la ceremonia, las delegaciones visitaron las oficinas e instalaciones del pasillo. En el informe de la visita se hace referencia al equipo de vigilancia y las instalaciones realizadas. La aclaración del CDR aporta ahora un estado separado de los edificios del lado libanés.

Por consiguiente, la reanudación del enlace Abudiyah-Dabousiyah y la terminación de todas sus instalaciones no corresponden a la misma etapa. La nueva información del 10 de noviembre se refiere precisamente al edificio aduanero, todavía en construcción a pesar de la inauguración del día anterior.

Quedan pendientes las consignaciones y el calendario

El pasaje vincula Akkar a la provincia siria de Homs. En la inauguración, Fayez Rasamny destacó su interés en viajes y comercio. Se estimó el tráfico futuro de 8.000 a 10.000 personas por día, así como de 150 a 200 camiones. Estas cifras siguen siendo previsiones ministeriales, no un examen desde la reapertura.

The RDC release does not provide measure attendance or assessment of transit times. Tampoco puede cuantificar el impacto del proyecto en el procesamiento de mercancías.

Para el edificio de aduanas, el siguiente elemento previsto es la transferencia de las consignaciones mencionadas por el CDR. La Comisión no especifica la cantidad ni el plazo, ni fija una fecha de entrega.

Foto de portada: delegación oficial al paso de Abudiyé-Dabousiyé, fotografía emitida el 9 de noviembre de 2026. Archivo NNA, composición Libnanews. Fecha de disparo exacta no documentada por separado.

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