Jordania: El agua también depende de los precios de la electricidad

En Jordania, la producción y el transporte de agua requiere electricidad. Este gasto representa aproximadamente la mitad de los costos operativos de los operadores según el diagnóstico del EBRD 2025. Las pérdidas de redes y los volúmenes no comprometidos aumentan aún más la carga. El proyecto Aqaba-Amman proporciona un recurso adicional a través de la desalinización, con una contribución solar parcial. Su aplicación refuerza la importancia de la eficiencia de la bomba, el control del consumo y la reducción de la pérdida más allá de la construcción de nuevas plantas.

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En Jordania, el costo energético del agua afecta a toda la cadena de suministro. Bombeo, tratamiento y transporte movilizan electricidad incluso antes de que el agua llegue al grifo. El proyecto Aqaba-Amman debe traer un nuevo recurso a través de la desalinización. También hace más urgente controlar este gasto en un país donde las pérdidas de redes siguen siendo elevadas.

El diagnóstico jordano publicado por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo en 2025 es el número en juego. La electricidad representa aproximadamente la mitad de los costos operativos de los operadores de agua. El documento describe el sector del agua como el primer consumidor de energía individual del reino.

Estos datos se refieren a la estructura del sector, no al precio cobrado a cada hogar esta semana. Sin embargo, arrojan luz sobre el problema debatido en la prensa regional el 10 de noviembre: aumentar los volúmenes disponibles también significa financiar su producción y entrega.

El costo energético del agua comienza antes del grifo

La escasez de recursos obliga a Jordania a movilizar equipo y transferencias importantes. El Ministerio de Agua e Irrigación lidera una política que combina la oferta, la reducción de la pérdida y la eficiencia energética. Tratar estos tres componentes por separado enmascararía una parte del costo real del servicio.

Una bomba menos eficiente consume más para el mismo volumen. Una tubería de fuga pierde agua ya tomada, y a veces ya tratada y transportada. Por lo tanto, la mejora de las instalaciones puede afectar simultáneamente el recurso disponible y la cantidad de electricidad necesaria para entregarlo.

La cooperación alemana GIZ ha dedicado un programa a la gestión de la energía en colaboración con el Ministerio de Jordania. La ficha recuerda que los costos energéticos superaron la mitad del proyecto de ley operativo del sector en 2021. Este hito histórico confirma la edad del problema. No debe presentarse como nuevo estado de gastos en noviembre de 2026.

Agua desequilibrada, pérdida que no se limita a fugas

El diagnóstico de EBRD menciona un 47% de la parte de agua sin abilizar. Este indicador no significa que el 47% del agua escape exclusivamente de tuberías. También abarca volúmenes distribuidos que no generan ingresos previstos.

La definición técnica distingue pérdidas físicas, como fugas, de pérdidas aparentes relacionadas con el consumo no autorizado o errores de contabilización. También incluye consumo permitido pero no facturado. El Centro y Red de Tecnología del Clima de las Naciones Unidas asume esta distribución en su presentación de la gestión de las pérdidas.

En consecuencia, el 47% describe los volúmenes de agua, no una proporción de las facturas emitidas y pendientes. Reparar los oleoductos y asegurar los medidores responden a diferentes causas de estas pérdidas. Esta tasa, derivada del diagnóstico de 2025, no es una encuesta actualizada de todas las empresas en 2026.

Aqaba-Amman añade desalinización y transporte

El programa Aqaba-Amman tiene como objetivo producir 300 millones de metros cúbicos de agua desalinada anualmente. El archivo EBRD describe un oleoducto de 438 km y un sistema de energía renovable de 281 megavatios. Estas cifras corresponden a las instalaciones planificadas, no a un servicio ya disponible.

La desalización debe reducir la presión sobre los recursos convencionales. Pero el agua producida en el Golfo de Aqaba todavía tendrá que llegar a las áreas servidas. Por lo tanto, el equilibrio energético del proyecto depende también de las estaciones de bombeo y del transporte a Amman. La producción en la salida de la fábrica no resume el costo del metro cúbico entregado.

National Carrier Project Company, creada por Meridiam y Suez para llevar el programa, afirma que el sitio renovable debe cubrir aproximadamente el 30% de las necesidades energéticas del proyecto. Esta proporción anunciada ilustra la contribución prevista de la energía solar. También muestra que el programa no se basa en una dieta totalmente solar.

La red y el funcionamiento de las bombas también cuentan

El desarrollo de las renovables no les exime de organizar su uso. La producción solar varía durante el día, mientras que los suministros de agua deben seguir siendo fiables. Las posibilidades de almacenamiento, la capacidad de red y la organización de la bombeo forman parte del mismo problema técnico.

Para los operadores, la reducción del consumo de electricidad por volumen entregado es por lo tanto un objetivo separado de crear nueva capacidad. Puede pasar por mejores equipos y ajustes, sin esperar a que todo el sistema energético nacional se transforme.

La Estrategia Nacional del Agua 2023-2040 también prevé una reducción gradual del agua sin achique. El diagnóstico del EBRD recuerda los objetivos del 37% en 2030 y el 25% en 2040. El monitoreo debe distinguir entre los volúmenes salvados, los ingresos realmente recuperados y la energía consumida para cada metro cúbico suministrado.

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