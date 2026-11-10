Alquileres antiguos: ¿qué protecciones se discuten?

Las propuestas de Halima Kaakour y Nadim Gemayel reviven el debate sobre los antiguos alquileres en el Líbano. Se refieren al mantenimiento de viviendas, aumentos y protección de las personas de edad. El informe parlamentario de 3 de noviembre también hace hincapié en los derechos de los donantes y en la preservación del equilibrio de la legislación vigente. Continúan las conversaciones, sin que se considere que se haya adquirido ninguna nueva protección. Queda por aclarar la definición de los beneficiarios y los términos de los arrendamientos.

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Los antiguos alquileres siguen siendo objeto de debate en el Parlamento libanés. Las propuestas presentadas por Halima Kaakour y Nadim Gemayel tienen por objeto, entre otras cosas, proteger a los inquilinos mayores y revisar las condiciones de retención de viviendas. El 3 de noviembre, el Comité de Administración y Justicia confirmó su búsqueda de un equilibrio entre los derechos de vivienda y los derechos de propiedad. En esta etapa no se debe considerar la posibilidad de adquirir nueva protección.

In Ashrafieh, elderly tenants appealed to their religious authorities to denounce their fear of losing their homes. Este testimonio, reportado el 10 de noviembre, sitúa a las personas más frágiles en el centro de un debate que también concierne a los propietarios. Las propuestas examinadas se refieren a la duración de los contratos, aumentos y categorías que podrían beneficiarse de la protección especial.

Ex alquileres: dos enfoques de protección

La propuesta presentada el 25 de febrero de 2026 por Halima Kaakour y varios parlamentarios prevé la renovación anual de antiguos contratos de arrendamiento residencial. Combina esta continuidad con una revisión de alquiler. El mecanismo propuesto tiene en cuenta las características de depreciación y vivienda monetarias, seguidas de un índice anual elaborado por la Oficina Central de Estadística.

Los autores tratan de evitar mantener el local basado únicamente en alquileres que se hicieron muy bajos después del colapso del libro. También quieren preservar los hogares que no tienen una alternativa. Los pensionistas y los ancianos ocupan un lugar importante en este argumento.

Otra propuesta de Nadim Gemayel se centra en los inquilinos mayores de 70 años. Su objetivo es mantenerlos en viviendas sin aumentar el alquiler y sin desalojo forzoso. Esta protección específica y el mecanismo de renovación más amplio aún no son una norma común adoptada.

Castro Abdallah, representante del Comité de Derechos del Inquilino, habló de discusiones sobre una fusión de los dos enfoques. Describe una extensión con aumentos incrementales. Esta presentación expresa el estado de las deliberaciones comunicadas por un representante inquilino, no el contenido de una ley promulgada.

La Comisión desea preservar el equilibrio de la ley

El acta oficial de la reunión del 3 de noviembre ofrece una importante aclaración. Los parlamentarios dicen que quieren evitar disposiciones que desmantelen la Ley 2/2017. Al mismo tiempo, buscan soluciones para situaciones que merecen protección, tanto entre arrendatarios como entre donantes.

The commission reported that it had examined statistics provided by the Ministry of Finance on the housing still concerned. También consultó datos sobre las actuaciones judiciales en curso y los fallos. El comunicado de prensa no publica estas cifras en detalle.

Los miembros acordaron criterios para orientar la elaboración de una fórmula de protección. La labor debía continuar en un período de sesiones posterior. Por lo tanto, este informe permite que se celebre un debate estructurado, pero no se llegue a la conclusión de que las enmiendas fueron votadas por el Parlamento.

Los propietarios impugnan una nueva extensión

Los representantes de los propietarios rechazaron las enmiendas propuestas. En una carta dirigida a la comisión, creen que los acuerdos ya concertados entre donantes y arrendatarios han reducido el número de situaciones que siguen sujetas a los antiguos contratos de arrendamiento. Pidieron que la respuesta pública a la vivienda no se basara en nuevas cargas impuestas únicamente a los propietarios interesados.

Andira Zouheiri, Presidenta de la Autoridad Inmobiliaria libanesa, defiende esta posición. También advierte que un cambio en los plazos podría afectar a los litigios existentes. Las cifras presentadas en este debate siguen siendo las de las partes mientras una declaración oficial detallada no permita verificar su alcance.

La diferencia se relaciona así con el reparto del costo de la protección. Los inquilinos están pidiendo quedarse en casa. Los donantes exigen ingresos adecuados y la posibilidad de ejercer sus derechos. La Comisión afirma que busca criterios para abordar las dificultades de ambas partes.

La vivienda alternativa sigue siendo el punto delicado

La pregunta supera el único alquiler mensual. Para un hogar jubilado, dejar un apartamento significa encontrar otro alojamiento accesible. Los proponentes de la propuesta subrayan que la fragilidad de los ingresos y la falta de alternativas dificultan especialmente esta transición.

El debate también está poniendo en circulación la pista de adjudicación. Roni Lahoud, Director General de la Institución Pública de Hábitat, habló de un mecanismo de alquiler antes de comprar. Pero esta no es una oferta inmediata para antiguos inquilinos. Aún no se han establecido sus modalidades y financiación.

El siguiente texto del comité debe especificar a los beneficiarios, la duración de las protecciones y los arreglos para revisar los alquileres. Hasta que se adopte esta fórmula, las propuestas de Kaakour y Gemayel no pueden invocarse como nuevos derechos automáticamente aplicables a un archivo individual.

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