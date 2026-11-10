Joseph Aoun defiende al ejército contra los críticos

Joseph Aoun llamó el 10 de noviembre para no atacar al ejército, su mando, oficiales y soldados. Recibido en Baabda, Michel Menassa ya había defendido las responsabilidades del comando en un comunicado separado. El diputado Alain Aoun también pidió preservar la institución del acuerdo político. Afirma que el Presidente sigue abierto al diálogo con Hezbollah. No se anuncia ninguna reunión, fecha o aceptación de las partes. La posición presidencial añade apoyo directo al debate sobre las misiones militares.

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Joseph Aoun defiende al ejército y llama a no atacar su mando, oficiales y soldados. El Presidente expresó esta posición el martes 10 de noviembre, durante una reunión con el Ministro de Defensa Michel Menassa. Subrayó la estabilidad interna y el papel de los militares en la aplicación de decisiones políticas. Recibido por separado en Baabda, el MP Alain Aoun mencionó una apertura al diálogo con Hezbollah, sin anunciar una reunión.

Joseph Aoun defiende al ejército en su misión

El Jefe de Estado y el Ministro de Defensa examinaron la situación de seguridad en el país. Joseph Aoun elogió el papel del ejército en el mantenimiento de la seguridad pública y la tranquilidad. También recordó su contribución a la aplicación de las decisiones de la autoridad política.

Su apelación está dirigida a ataques contra la institución a todos los niveles. El Presidente considera que estos desafíos son incompatibles con el interés superior del Líbano. Sin embargo, el informe de la entrevista no identifica a ningún partido o líder político. No contiene una nueva orden operacional ni un anuncio de despliegue.

Esta intervención presidencial extiende una defensa del mandato ya expresado por Michel Menassa el martes. En un comunicado separado, el ministro había respondido a las críticas contra el ejército y su líder, el General Rodolphe Haykal. En particular, impugna las apelaciones por su renuncia o despido, sin nombrar a sus autores.

Menassa distinguió la política general de defensa establecida por el ejecutivo de las órdenes militares bajo el mando. También ha reafirmado el respeto de las decisiones gubernamentales. Su argumento se refiere a los medios del ejército, la evaluación de las condiciones de ejecución y la preservación de la paz civil. La entrevista de Baabda añade ahora la posición directa del Presidente a esta respuesta ministerial.

Alain Aoun pide preservar la institución

El diputado Alain Aoun mantuvo una estrecha línea después de su propia reunión con el Presidente. Pidió que el ejército no se utilizara para establecer cuentas entre fuerzas políticas. Según él, los desacuerdos sobre las elecciones del país no deberían aumentar la presión sobre los militares.

El parlamentario ha vinculado esta solicitud al papel que el ejército tendrá que desempeñar en cualquier solución relativa al Sur. Mencionó tres objetivos: poner fin a la guerra en el Líbano, asegurar la retirada israelí y reservar armas al Estado. Estos son los objetivos que defiende, no un acuerdo que habría anunciado.

Alain Aoun también informó que el presidente mantenía su confianza en la institución militar. Pidió a las fuerzas políticas que prepararan las condiciones para una solución en lugar de fortalecer sus intercambios. Ningún nuevo calendario militar acompaña estas declaraciones.

Disponibilidad para el diálogo, sin un nombramiento anunciado

Preguntado sobre las posibilidades de diálogo interno, Alain Aoun dijo que la puerta del Presidente seguía abierta a Hezbollah. Se refirió a un intercambio sin condiciones previas, siempre que sus participantes estuvieran dispuestos a alcanzar una solución. Esta presentación vino del diputado cuando dejó Baabda. No constituye el anuncio de una entrevista aceptada por Hezbollah.

El parlamentario explicó que habló con Joseph Aoun sobre las observaciones hechas el día anterior por Nabih Berri. Según su cuenta, el Presidente de la Cámara alienta las conversaciones bilaterales entre fuerzas opuestas. Sin embargo, considera que todavía no se han cumplido las condiciones para un cuadro de diálogo colectivo.

Alain Aoun distinguió estos intercambios selectivos de reuniones puramente oficiales. La declaración no especifica ningún interlocutor designado, fecha o programa. Por lo tanto, la apertura que describe sigue siendo una disposición política para lograr sin un proceso de negociación anunciado.

Retrato fotográfico de Joseph Aoun, biblioteca de fotos Libnanews. Fecha exacta de disparo no establecida. Esta imagen no representa las entrevistas del 10 de noviembre de 2026. © Libnanews Archives; fotógrafo individual no informado.

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