Presupuesto 2027: Salarios públicos en debate

El 10 de noviembre el Comité de Finanzas aprobó las consignaciones de las presidencias de la República y el Gobierno, el Consejo Constitucional y el Consejo de Administración Pública. Aplazaba los de la Alta Comisión Disciplinaria. Un período extraordinario de sesiones debe abordar los sueldos y la contratación públicos, sin fecha anunciada. Ibrahim Kanaan desea dedicar a los agentes parte de un posible superávit del tesoro. No se decidieron aumentos salariales. Las consignaciones de los órganos de supervisión se examinarán el miércoles 11 de noviembre.

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El martes 10 de noviembre, el Comité de Finanzas aprobó las consignaciones de cuatro instituciones con cargo al presupuesto libanés para 2027. Presidida por Ibrahim Kanaan, prevé un período de sesiones separado sobre los sueldos y el reclutamiento públicos. Al final de esta reunión no se anunciaron aumentos de sueldo.

Los sobres aprobados se refieren a la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Consejo Constitucional y el Consejo de Administración Pública. Este es un paso en el examen parlamentario del proyecto, no en la aprobación final de la ley de finanzas.

Presupuesto del Líbano para 2027: cuatro consignaciones aprobadas

La reunión se celebró en el calendario parlamentario a las 10.00 horas en Beirut. Sin embargo, las cinco instituciones del programa no obtienen la aprobación de sus consignaciones. The Commission refused to validate those of the High Disciplinary Commission in the absence of its Chairperson. Ibrahim Kanaan volvió a invitarlo a un futuro período de sesiones.

El informe publicado por una agencia de noticias no detalla las cantidades de sobres aprobados. Tampoco especifica ningún cambio en las propuestas originales. Por lo tanto, estas decisiones no permiten calcular ni aumentar ni disminuir los medios de cada institución.

Representantes de las administraciones interesadas participaron en los debates, entre ellos el Director General de la Presidencia, Antoine Choucair, y el Secretario General del Consejo de Ministros, Mahmoud Makkieh. El Director General de Finanzas, Georges Maurawi, también estuvo presente, al igual que representantes del Consejo Constitucional.

Un período de sesiones separado para la indemnización

El debate sobre el Consejo de Administración Pública se centró en la situación de las administraciones y las normas de contratación. Los parlamentarios cuestionaron a su presidente, Nisrine Machmouchi, sobre el cumplimiento del mecanismo de nombramiento. En particular, plantearon la cuestión de la contratación fuera de este procedimiento.

Machmouchi respondió a las preguntas del comité. Sin embargo, el informe no reproduce los detalles de sus respuestas y no establece la existencia de irregularidades específicas. No contiene una lista de nombramientos impugnados o una decisión de sanción.

A petición suya, los participantes acordaron dedicar un período extraordinario de sesiones a los sueldos y el empleo en el sector público. Su fecha no ha sido anunciada. Por consiguiente, la aprobación de las consignaciones del Consejo de Administración Pública no termina este examen de los sueldos y la contratación.

Kanaan evoca un posible excedente

Ibrahim Kanaan defendió la idea de asignar a los funcionarios públicos parte de un posible superávit del tesoro. Se refirió a las dificultades causadas por el deterioro del tipo de cambio. Sus observaciones expresan una prioridad deseada en la utilización de los recursos disponibles, con sujeción a su existencia.

Ninguna cantidad, tasa de revalorización o horario de pago acompañará esta declaración. El período de sesiones anunciado tendrá que aclarar más las cuestiones que se examinarán. Por consiguiente, los funcionarios públicos no tienen, sobre esta base, una nueva medida salarial aplicable.

La Comisión continuará el miércoles 11 de noviembre para examinar las consignaciones de los órganos de supervisión. Estos son anunciados por la Comisión Nacional contra la Corrupción, el Tribunal de Cuentas, la Inspección Central y la Dirección de Adquisiciones Públicas. Esta reunión tiene por objeto completar el examen de las consignaciones de las instituciones, administraciones y órganos adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros.

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