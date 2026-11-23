Después de 16.342 toneladas de aceite de oliva medido en 2025, las prensas jordanas pronostican un rebote. En octubre, el sindicato golpeó 30.000 toneladas y una lata de 16 kilos entre 90 y 110 dinares. Esta gama no vale los precios nacionales. El festival abre el 26 de noviembre en Ammán.

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En Jordania, la industria del aceite de oliva anticipa un rebote después de una pequeña cosecha en 2025. El sindicato de propietarios y productores de prensa estimó la nueva producción en unas 30.000 toneladas en su presentación el 14 de octubre. Estos son pronósticos del comienzo de la campaña, no el resultado del censo de prensas. El evento de marketing nacional se inaugura el 26 de noviembre en Ammán.

Un pronóstico de precios, no un promedio de compras

El sindicato había anunciado un rango indicativo de 90 a 110 dinares jordanos para la lata de 16 kilogramas. Esto representa alrededor de 5.63 a 6.88 dinares por kilogramo, antes de cualquier desviación relacionada con la categoría o circuito de ventas. El rango es de octubre. No es una tarifa obligatoria ni una media representativa del precio de noviembre.

Cuestiones de peso para comparar dos ofertas. Un contenedor comercializado por kilogramo no puede compararse directamente con una botella etiquetada en litros. También es necesario examinar la categoría de petróleo y distinguir el pago puntual de una oferta gradual. Los precios mostrados por un solo actor no nos permiten saber cuánto pagan los hogares en el país en promedio.

El Ministerio de Agricultura, la Federación de Agricultores y la Unión de Prensa han concertado un acuerdo de comercialización independiente. Permite a los departamentos y agencias gubernamentales participantes ofrecer latas de 8 o 16 kilogramos a sus empleados y sus familias, en efectivo o con un pago extendido durante ocho meses. Este circuito no establece el precio nacional de venta al por menor.

Prensas producidas 16.342 toneladas en 2025

La Oficina de Estadística de Jordania midió 16.342 toneladas de petróleo en la temporada 2025, en comparación con 35.828 en la temporada anterior. El resultado también fue inferior al promedio de 24.923 toneladas para los años 2012 a 2024. El pronóstico del sindicato de 30 000 toneladas para 2026-2027 indicaría una recuperación si se confirma, pero no volvería al nivel de la temporada que precede a 2025. Comparando un pronóstico a un balance ilumina la escala del cambio, no su resultado final.

El Centro Nacional de Investigación Agrícola anuncia que el 26o festival de olivos y la exposición de productos rurales comenzarán el 26 de noviembre en el centro de exposiciones Mecca Mall. Proporciona durante diez días e indica que el acceso de los expositores está sujeto a requisitos sanitarios y controles de calidad del petróleo. Es una salida para productores, no un observatorio de precios para todo el país.

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