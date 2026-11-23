Cuando Antrópico entra en la bolsa de valores, una sola clase F comparte mantiene el 50,1% de los votos sobre temas generales. Pero la mayoría de los escaños en el consejo están en otro título. The prospectus distinguishes voting rights, share of capital and appointment of directors.

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Las acciones que Anthropic presentó en Nasdaq el 19 de noviembre dan un voto por título. Una sola parte en otra categoría da el 50,1% de los votos sobre asuntos ordinarios presentados a los accionistas. El prospecto final, sin embargo, separa el control de estos votos del nombramiento de la mayoría de la junta directiva. La distinción explica por qué ni la parte del capital ni el precio del título dicen quién decide.

Una parte cuyo peso se ajusta con capital

El título propuesto para los inversores es Categoría A. Cada acción en esta categoría da una voz. Las acciones de clase N generalmente no votan a menos que lo exija la ley. Por lo tanto, tener un gran número de valores no da necesariamente el mismo peso a todos los inversores. Para determinar quién puede votar, es necesario primero saber qué categorías de valores participan.

La única cuota de clase F está reservada para una empresa llamada Fundador LLC. Los estatutos determinan su peso en la fecha elegida para el voto: corresponde al 50,1% de los votos en juego para asuntos presentados a los accionistas en su conjunto. No es un número fijo de votos. Si Antrópico emite nuevas acciones A, el peso de la acción F se ajusta para mantener esa proporción en estos votos. Por lo tanto, los fundadores pueden mantener esta palanca incluso si su participación económica cambia.

Siete fundadores juntos determinan el voto

El prospecto final identifica siete miembros originales del Fundador LLC. Cada uno tiene un voto en la decisión interna que determina cómo la entidad vota. En principio, la mayoría determina la instrucción para la acción F; Algunas decisiones requieren un umbral superior. En ausencia de un acuerdo de mayoría, el voto generalmente sigue, y sujeto a quórum, la distribución de los votos emitidos por los titulares de acciones A. Por lo tanto, el Presidente y CEO por sí solo no tiene 50,1%.

Los fundadores también pueden tener acciones individuales A. Las reglas que rigen el voto de la Acción F no requieren la misma instrucción para estos valores. The prospectus provides estimates that combine their individual rights with the share held through Founder LLC. Esta figura combinada no debe confundirse con el peso de la parte F sola o utilizada como medida de su parte del capital.

La mayoría de la junta se rige por un mecanismo separado

Otro título, la cuota de clase T, pertenece a la confianza en beneficios a largo plazo, una estructura de gobernanza separada. No vota sobre asuntos ordinarios presentados a todos los accionistas. Se utiliza generalmente para elegir o eliminar a los directores de nivel T, que constituyen la mayoría de los asientos autorizados de la junta. Los accionistas, incluido el Fundador LLC, eligen a los otros directores según las reglas generales de votación.

Sin embargo, el fideicomiso no dirige las actividades a diario y no establece la estrategia en su lugar. El prospecto distingue su función de nombramiento y asesoramiento de las prerrogativas de los directores. Esto es importante cuando el consejo toma una decisión en lugar de la asamblea: el poder de votar y el poder de nombrar no se ejercen sobre el mismo asunto.

Condiciones que pueden cambiar esta distribución

El privilegio vinculado a la acción F no desaparece con una simple elevación del capital. Sin embargo, el prospecto prevé una transición cuando el grupo cae bajo tres fundadores elegibles durante 90 días consecutivos, dependiendo de las condiciones que defina. La empresa abre entonces un período de 450 días después del cual compra acciones F sin consideración. Otros eventos, incluyendo la disolución del Fundador LLC, también pueden poner fin a este régimen.

Si la acción T permanece en vigor después de que la acción F cese, el fideicomiso conservará sus derechos de nombramiento. Acciones A entonces decidir sobre los otros asientos y preguntas generales. El plan T-action tiene sus propias condiciones de enmienda. La lectura del prospecto conduce así a dos preguntas separadas para cada decisión: ¿quién puede hacer una mayoría de votos y quién tiene derecho a nombrar a los directores interesados?

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