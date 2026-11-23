La junta directiva de Nvidia votó unánimemente por el regreso inmediato de Jensen Huang a la dirección y entre los directores. Colette Kress mantiene la gestión financiera y Harvey Jones sigue presidiendo la junta. Sin embargo, la empresa no cierra su investigación independiente. La justicia californiana pidió documentos para verificar lo que Nvidia sabía y lo que había dicho a los inversores.

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La junta directiva de Nvidia restableció a Jensen Huang el lunes 23 de noviembre. El cofundador reanudará inmediatamente sus funciones como presidente y gerente general del fabricante de pulgas, así como su oficina principal como administrador. La investigación interna antes de su partida continúa.

El consejo de Nvidia vuelve a su decisión

El consejo votó unánimemente después de varios intercambios con Jensen Huang. Harvey C. Jones, que sigue siendo Presidente de la Junta, declaró que los directores confiaban en él para dirigir el grupo. Colette Kress abandonó la rama de actuación, pero siguió siendo directora financiera, posición que siguió ocupando durante el período de actuación.

El voto marca un cambio de posición en menos de una semana. El 17 de noviembre, en la apertura de la conferencia trimestral de presentación de resultados, Harvey Jones indicó que la Junta no tenía la intención de reincorporar a Huang como Director General. Nvidia entonces confió a una empresa de reclutamiento la búsqueda de un sucesor. La partida de Huang se anunció públicamente el 12 de noviembre. Según el documento presentado con el regulador de bolsas de EE.UU., la junta había aceptado su renuncia el día anterior, con efecto inmediato.

Dos investigaciones separadas de la decisión de restablecer Huang

Nvidia afirma que el consejo ha recibido consejos de altos funcionarios estadounidenses. Los administradores dicen que, en vista de estos intercambios, el regreso de Huang no supone un riesgo para la seguridad nacional. Su comunicado no designa a los funcionarios consultados. Esta evaluación se refiere a su reintegración; no establece lo que sucedió antes de su partida.

El 8 de noviembre, el Consejo anunció una investigación independiente tras los informes de prensa que Huang era el blanco de una operación de inteligencia extranjera. Una junta directiva independiente y sus abogados continuarán esta revisión hasta su final, dice Nvidia. Huang está comprometido a cooperar. El grupo no publica conclusiones que establezcan una operación de espionaje o una fuga de información.

El fiscal general de California, Rob Bonta, dictó una orden el 19 de noviembre para producir información a Nvidia. Sus servicios buscan determinar si las fichas avanzadas o la información confidencial han sido transferidas a China y si la empresa ha engañado al público o a los inversores. Esta solicitud de documentos no es una acusación penal ni un delito. La decisión del Consejo de Nvidia no termina este procedimiento.

Nvidia abre una posición de Oficial de Cumplimiento

El grupo anunció el lunes que estaba reclutando un oficial de cumplimiento para todas sus actividades, que informará al Comité de Nombramientos y Gobernanza. Es una nueva función, distinta del Comité Permanente de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones anunciado el 17 de noviembre. Este órgano supervisa los riesgos comerciales internacionales; El comité encargado de la investigación de Huang es responsable de examinar los hechos que llevaron a su apertura.

Nvidia dice que seguirá cooperando con las autoridades. La empresa no anunció una fecha para las conclusiones de la investigación independiente o el nombramiento al nuevo puesto de Oficial de Cumplimiento.

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