On 12 November 2026, the Lebanese Parliament adopted an amendment to article 19 of Law 139/2019 on illegal construction. El texto especifica controversias que impiden la regularización. No cambia el período de las infracciones en cuestión y no se aplica automáticamente. El expediente parlamentario permite entender la corrección votada, pero la publicación del texto final en el Diario Oficial queda por revisar antes de declarar su entrada en vigor o derechos inmediatamente movilizables.

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El 12 de noviembre de 2026, el Parlamento libanés aprobó una enmienda para regular la construcción ilegal. El voto es el artículo 19 de la Ley 139/2019 y sobre disputas que impiden la regularización. Sin embargo, no basta con establecer la fecha de entrada en vigor de la enmienda: el texto examinado en el comité condiciona su solicitud a su publicación en el Diario Oficial.

Construcción ilegal: una barrera jurídica específica

La propuesta de Elias Bou Saab apunta a una dificultad específica. En su declaración explicativa, describió una lectura demasiado amplia del antiguo artículo 19: la existencia de una acción legal podría bloquear la regularización, independientemente del tema de la controversia.

La redacción aprobada por las comisiones mixtas el 9 de noviembre limita esta exclusión en torno a las infracciones de los derechos de propiedad privada o pública. Se aplica a los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor del texto y a las decisiones judiciales finales anteriores que establezcan tales infracciones. Las demás disposiciones del artículo siguen sin modificarse.

Por consiguiente, el objetivo declarado es distinguir las controversias sobre tierras pertinentes de otros procedimientos. No se trata de una regularización prometedora para cualquier propietario que tenga una disputa. La admisibilidad de un expediente depende siempre del marco jurídico aplicable y de su situación específica.

Un voto adquirido, una solicitud de verificación

El expediente parlamentario sigue dos pasos. Las comisiones conjuntas aprobaron la propuesta el 9 de noviembre, después de corregir un error en el número de ley. Las actas de la sesión plenaria del 12 de noviembre incluían la enmienda entre los textos aprobados. La presentación de este voto hoy por ahora sería incorrecta.

El informe identifica claramente la Ley 139/2019. Algunos documentos, sin embargo, incluyen 319/2019, correspondiente al error reportado en el mismo informe.

The law concerned construction offences committed between 13 September 1971 and 31 December 2018. El cambio presentado no cambia este período: no crea, por sí solo, una regularización general de construcciones posteriores.

El 18 de noviembre de 2026, no pudimos verificar la publicación del texto final en el Diario Oficial. Este límite no significa que no haya sido publicado. Sin embargo, prohíbe anunciar una entrada en vigor o presentar la enmienda como derecho inmediatamente movilizable. El texto publicado y su fecha siguen siendo los elementos decisivos a seguir antes de cualquier enfoque basado en esta reforma.

Edificios residenciales, fotografía de archivo publicada en abril de 2018. Una fecha de tiro sin establecer. Ilustración general: no se identifican edificios como irregulares o sujetos a litigios. © François el Bacha / Libnanews. Todos los derechos reservados.

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