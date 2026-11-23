Esta semana, Marruecos está probando su sistema de alerta telefónica, MA-INDAR. Los juicios comenzarán el martes en Sidi Aayad y Azemmour antes de cubrir cuatro provincias el jueves. Los mensajes de prueba no requieren ninguna acción. En diciembre se espera la puesta en marcha nacional, tras la evaluación de los resultados de las pruebas.

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El Ministerio del Interior de Marruecos anunció el lunes 23 de noviembre los ensayos sobre el terreno de MA-INDAR, su nuevo sistema de alerta telefónica. Los primeros mensajes de esta fase están programados el martes en Sidi Aayad y Azemmour. No reportarán ningún peligro real. En diciembre se espera la puesta en marcha nacional, tras la evaluación de las pruebas.

Dónde y cuándo los teléfonos reciben mensajes de prueba

El martes 24 de noviembre, de las 11.00 a las 12.00 horas, los juicios se refieren a dos comunas: Sidi Aayad, en la provincia de Midelt y Azemmour, en la provincia de El Jadida. El ministerio se reserva la posibilidad de repetirlos el miércoles 25 en las mismas comunas al mismo tiempo.

El jueves 26 de noviembre, el dispositivo se probará de las 11.00 a las 13.00 horas en las provincias de Taourirt y Khénifra y de las 14.00 a las 16.00 horas en las provincias de El Hajeb y Ifrane. Son horas locales y playas de prueba, no una sola hora de despacho. El Interior planea una campaña nacional y local de información para acompañar estos ejercicios.

Las personas que reciben un mensaje MA-INDAR como parte de estas pruebas no tienen que hacer nada, dice el departamento. Esta directiva no prejuzga a la que más tarde acompañaría una alerta real.

Alerta a los presentes en la zona de que se trate

El sistema debería permitir que las autoridades lleguen a teléfonos dentro del perímetro de una situación de riesgo o de emergencia. Puede utilizar SMS o notificación celular, acompañado de una señal audible en teléfonos compatibles. El criterio declarado es la presencia en la zona donde se emite la alerta, en lugar de la única dirección de residencia.

El departamento se reserva el dispositivo a situaciones excepcionales que requieren una alerta. Una vez que el servicio esté en funcionamiento, el mensaje debe especificar la naturaleza del peligro, su gravedad, el período durante el cual puede ocurrir y las medidas a seguir. Las pruebas de noviembre se utilizan para verificar que el sistema funciona bajo las condiciones en que el público lo utilizará.

Interior dijo que había completado una primera serie de pruebas técnicas. Aún no da una fecha precisa para la apertura nacional: Diciembre sigue siendo el mes objetivo, sujeto a la finalización de las pruebas anunciadas y el examen de sus resultados.

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