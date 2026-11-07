Aceite de oliva: España impone 12% de almacenamiento

España requiere molinos para almacenar el 12% de su producción de aceite de oliva declarada a partir de noviembre de 2026. Los volúmenes correspondientes deben permanecer fuera del mercado hasta el 30 de septiembre de 2027. La producción de octubre está excluida. El plan responde a una cosecha abundante estimada y se basa en un cálculo regulatorio de la oferta. No fija ningún precio en las tiendas. Una reevaluación prevista a finales de diciembre podrá reducir las cantidades que se inmovilizarán según lo previsto y se desarrollará el mercado.

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Para el aceite de oliva en España, una nueva regla requiere que los molinos se reserven el 12% de su producción declarada a partir de noviembre de 2026. Este aceite de oliva debe permanecer fuera del mercado hasta el 30 de septiembre de 2027. La medida, que entró en vigor el 6 de noviembre, tiene por objeto estabilizar la oferta ante una abundante cosecha anunciada. Se refiere al almacenamiento en productores, sin fijar el precio de botellas vendidas a consumidores.

La decisión se refiere al año de comercialización 2026-2027, que comenzó el 1 de octubre. Sin embargo, distingue volúmenes según su mes de producción. El petróleo declarado para octubre escapa a esta obligación, como se había producido anteriormente. Desde noviembre cada molino debe conservar una cantidad correspondiente al 12 % de su producción acumulativa en cuestión.

Aceite de oliva en España: el almacenamiento comienza con noviembre

El mecanismo no es eliminar botellas de los estantes. Interviene río arriba, en los molinos que producen aceite, llamados almazaras en España. Pueden almacenar volúmenes en sus propias instalaciones o en las de un tercero. Deben ser capaces de justificar las cantidades guardadas e identificar los lugares de almacenamiento.

La resolución del 4 de noviembre, publicada el 6 de noviembre, especifica el cálculo. La tasa se aplica a la producción reportada cada mes y luego a la acumulación de esa producción durante el año de comercialización. Por lo tanto, un molino debe adaptar el volumen fijo cuando su producción aumenta. La obligación no se limita a una cantidad fija en el momento de la entrada en vigor.

Por ejemplo, un molino que reporta 100 toneladas de producción debe mantener 12. Si su acumulación llega a 300 toneladas, la cantidad correspondiente aumenta a 36 toneladas. Este ejemplo ilustra la tasa regulatoria: no describe la situación de una empresa en particular.

El propietario del molino elige la categoría de aceite que pone en reserva. Por lo tanto, el dispositivo no almacena automáticamente aceite virgen extra. Su objetivo es el volumen disponible en el primer marketing.

Una cosecha estimada de más de 1,6 millones de toneladas

El gatillo se basa en dos datos separados. Las acciones al comienzo del año de marketing alcanzaron 357,040 toneladas. Las estimaciones de las regiones españolas llevan la producción prevista a 1.602.596 toneladas. Esta segunda figura sigue siendo un pronóstico: no corresponde a un volumen ya producido.

Criterios Valor Existencias iniciales 357 040 toneladas Producción estimada 2026-2027 1 602 596 toneladas Tasa de almacenamiento obligatoria 12 % Primera producción interesada Noviembre 2026 Capacidad de almacenamiento 30 de septiembre 2027

Estas cifras explican la activación de la medición. No permiten calcular el volumen finalmente almacenado con el único aumento de la cosecha anual en un 12%. La producción de octubre está excluida y las cantidades reales dependerán de declaraciones sucesivas del molino.

El decreto preparatorio describe las condiciones favorables de primavera en las principales regiones de olivo. Temperaturas moderadas y lluvias fuertes favorecieron la floración y formación de fruta. La administración anticipa así una cosecha significativamente mayor que los niveles promedio en los últimos años.

Dos cálculos para activar y calibrar la medición

El dispositivo incluye un umbral de activación y una regla de cálculo de tasa. Para activar, la suma de las existencias iniciales y la producción estimada debe ser al menos el 120% de su promedio durante los seis años anteriores de marketing. La resolución señala que se cumple esta condición.

La tasa de retiro entonces responde a otro cálculo. La administración toma los recursos estimados del año de comercialización, que también incluye las importaciones promedio de los últimos seis años de comercialización. Los compara al 120% del promedio de los dos volúmenes de marketing más altos de este período.

Por lo tanto, el umbral del 120% utilizado en los cálculos regulatorios no debe confundirse con la tasa del 12% impuesta a los molinos. El primero se utiliza para evaluar las condiciones del mercado. El segundo determina la parte de producción que debe permanecer en el almacenamiento.

El decreto también establece un límite máximo: la retirada no puede exceder del 20% de la producción estimada. La tasa decidida para este año de marketing sigue siendo inferior a este límite. Las regulaciones se aplican en las Comunidades Autónomas que tienen los molinos interesados.

Una oferta diferida, sin precio impuesto en la tienda

La opción económica es posponer la venta de parte del petróleo. Una gran cosecha puede aumentar rápidamente las cantidades propuestas por los productores. El almacenamiento obligatorio reduce la cuota inmediatamente comercializable, manteniendo el producto para un año de marketing posterior.

Para los molinos, esto significa tener capacidad de almacenamiento y rastrear volúmenes fijos. Las declaraciones mensuales deben mostrar el petróleo en cuestión. El uso de instalaciones externas sigue siendo posible, pero no elimina el requisito de proporcionar pruebas a las autoridades.

La decisión no establece ninguna tasa de ventas. El marco europeo mencionado en el decreto prohíbe específicamente que estas normas de marketing impongan precios, incluso indicativos. También limita su alcance a las operaciones antes de las transacciones posteriores a la primera comercialización.

Por lo tanto, un aumento definitivo del precio de las botellas no puede anunciarse únicamente sobre esta base. El texto organiza la oferta de productores. No proporciona una nueva escala para tiendas ni una estimación del efecto final para los hogares.

Un posible examen a finales de diciembre

Las Comunidades Autónomas garantizarán los controles oficiales. Un grupo técnico coordinado por la sede debe aprobar el plan de control. Los operadores deben poder presentar, en cualquier momento, los documentos necesarios para verificar las cantidades retiradas y las instalaciones utilizadas.

La tasa puede cambiar. A partir del 31 de diciembre de 2026, la administración examinará las estimaciones de producción y los efectos sobre la demanda, los precios y la estabilidad del mercado. El decreto autoriza entonces una reducción de la cantidad a ser inmovilizada, mediante una nueva resolución publicada oficialmente.

En espera de esta evaluación, los molinos deben aplicar la tasa del 12% a su producción en cuestión. El siguiente paso verificable será la reanudación de las declaraciones de noviembre, seguida de la revisión de las previsiones de la cosecha que se utilizarán para el seguimiento final del año.

Foto de cubierta: botella de aceite de oliva, ilustración de archivo del 21 de junio de 2005 según metadatos. No representa la producción española en cuestión. Foto: marginnauer / Pixabay, CC0 1.0. Libnanews.

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