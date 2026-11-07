Yemen: Damasco niega el envío de tropas · Global Voices

Una fuente diplomática siria negó enviar tropas al Yemen en la actualidad. Señaló que la cooperación con Riad se refería a la capacitación y el asesoramiento. Las visitas sauditas a Siria se anuncian para diciembre. La defensa mutua o la adhesión al Pacto de la Meca siguen siendo posibilidades, no decisiones ya adoptadas.

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Una fuente diplomática siria negó, el sábado 7 de noviembre, un envío de tropas a Yemen « inmediatamente ». Afirma que la cooperación militar con Arabia Saudita incluye capacitación, asesoramiento e intercambios de conocimientos especializados. Se prevé que las visitas de coordinación saudí a Siria comiencen en diciembre.

Negación limitada del despliegue en el Yemen

La fuente, que habla con el organismo oficial sirio sin ser nombrado, presenta tres prioridades para Damasco: seguridad interna, reconstrucción y recuperación económica. Rechaza la información sobre el despliegue sirio en Yemen en esta etapa.

Esta declaración no niega la cooperación militar con Riyadh. Por el contrario, describe el contenido: capacitar a las fuerzas y fomentar sus capacidades. Las visitas anunciadas para el próximo mes son el próximo paso concreto. No se anuncia ningún día o composición específico de las delegaciones.

Formación en Arabia Saudita y lucha en Yemen

El viernes, una agencia internacional de noticias informó del envío reciente de un número limitado de efectivos militares sirios a Arabia Saudita. Two Syrian military sources and one senior American official referred to advisory and training missions.

Los dos informes se refieren a lugares y misiones separados. La presencia de asesores en territorio saudí no significa que las unidades sirias estén luchando en el Yemen. La negación del sábado tampoco permite la verificación independiente de los números presentes en Arabia Saudita.

Riyadh busca apoyo ante los ataques de los Houthis, aliados de Irán. Las hostilidades han empeorado desde julio, en el contexto del conflicto regional. La declaración de Siria no proporciona detalles operacionales sobre la posible participación de asesores en la respuesta de la Arabia Saudita.

Acuerdo firmado el 4 de noviembre

Ahmad al-Chareh y Mohammed bin Salmane asistieron el miércoles en Riad a la firma de un acuerdo entre los ministerios de defensa. Esta reunión fue su segunda en menos de un mes. The signed framework was not accompanied by a detailed publication of its military clauses.

La visita incluyó también seis acuerdos de préstamos en condiciones favorables superiores a los 403 millones de dólares. Están dirigidas a proyectos civiles, incluyendo electricidad, agua, socorro, vivienda y salud. Estas consignaciones no son una cantidad anunciada para la intervención en el Yemen.

La fuente diplomática prevé una evolución futura hacia un acuerdo de defensa mutua o una adhesión siria al Pacto de la Meca. Presenta estas posibilidades como dependientes de intereses comunes, no como decisiones tomadas. On 31 October, Foreign Minister Assad al-Shaibani had already mentioned discussions on a regional security architecture.

Por el momento, la etapa anunciada sigue siendo el lanzamiento de las visitas de coordinación en diciembre.

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