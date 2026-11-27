El Ministerio de Agricultura pide a los establecimientos del país que compren aceitunas y aceite libaneses regularmente. Nawaf Salam estima que aproximadamente 254.000 olivos han sido afectados en las zonas de incendios, sin especificar cuántos fueron destruidos.

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El Ministerio de Agricultura pide a los establecimientos del país que compren aceitunas y aceite libaneses regularmente. Nawaf Salam estima que aproximadamente 254.000 olivos han sido afectados en las zonas de incendios, sin especificar cuántos fueron destruidos.

El Ministerio de Agricultura del Líbano pide a los hoteles, restaurantes y otros establecimientos turísticos que utilicen regularmente las aceitunas y el petróleo producidos en el Líbano en sus suministros. La campaña, anunciada el 23 de noviembre, tiene como objetivo en particular abrir oportunidades para los productores del Sur durante la comercialización de su cosecha. La llamada se refiere a las compras diarias de establecimientos, y no sólo a la promoción del producto durante una demostración o degustación.

La agrupación sectorial ha abierto sus miembros

On 14 November, at the HORECA trade fair in Beirut, the Lebanese Olive and Olive Oil Group opened its membership and signed a Memorandum of Understanding with HORECA. En particular, los productores, operadores de molinos, procesadores, profesionales de catering y comercializadores pueden unirse. El grupo también se propone desarrollar controles regulares de laboratorio y organizar mejor la comercialización. Su creación forma parte de un trabajo iniciado en 2018 bajo el proyecto OLIO III, financiado por Italia.

El Protocolo establece un marco de cooperación con la feria. El anuncio del ministerio no designa, sin embargo, ningún hotel o restaurante que ya se haya comprometido a ordenar un volumen específico. No publica ningún presupuesto de compra o precios acordados con los productores. Son los pedidos reales puestos, su frecuencia y los precios pagados a los proveedores que medirán el efecto de la campaña en las ventas.

Aproximadamente 254.000 árboles afectados, según el Primer Ministro

On 26 November, on World Olive Day, Nawaf Salam stated that approximately 254,000 trees had been affected in areas where fires had occurred as a result of Israeli attacks, he said. El Gran Serail no ha publicado ningún método para contar o ventilar entre árboles destruidos y dañados. Por lo tanto, esta cifra no permite calcular una pérdida de producción o de ingresos.

El departamento también destaca la fuente de productos y análisis de calidad. Las 20 muestras de aceite controladas en la zona de Nabatiyé, cuyo cumplimiento ha anunciado el ministerio, proporcionan información sobre los lotes examinados. No establecen una condición de huertos afectados y no reemplazan los controles en otros lotes. Para los cultivadores de aceitunas del sur, el número de compradores y cantidades ordenadas permanecen documentados.

Cubierta: olivar en Líbano. Fotografía de archivo publicada en 2008, no relacionada con el daño de 2026. Andary / Wikimedia Commons, dominio público; cropping y titration Libnanews.

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